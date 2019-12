Fermeture de ressources intermédiaires - Le gouvernement Legault économise sur le dos des plus vulnérables

À travail égal, salaire égal!

MONTRÉAL, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Alors qu'une autre ressource intermédiaire (RI) en déficience intellectuelle et déficience physique, la Maisonnée Henri-Dorion, va devoir fermer ses portes au mois de mars prochain, l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) sonne l'alarme et demande au gouvernement d'offrir sans délai un financement qui assurera la viabilité des 950 RI au Québec et des 16 000 personnes vulnérables qu'elles hébergent.

« Financées à 100 % par le gouvernement, les ressources intermédiaires souffrent plus que jamais des injustices qui existent entre le réseau public et le réseau des RI. La CAQ doit bonifier rapidement le financement des RI afin que les propriétaires de ressources aient la possibilité d'offrir à leurs préposés le même salaire que dans le réseau public. À travail égal, salaire égal », soutient Johanne Pratte, directrice générale de l'ARIHQ.

Les RI lancent un cri du cœur

La Maisonnée Henri-Dorion héberge huit personnes vulnérables et multi handicapées. Dans quelques mois, la ressource va perdre un financement supplémentaire qu'elle avait reçu pour les besoins spécifiques de sa clientèle et entrera exclusivement dans le cadre de financement des RI. Un cadre inadéquat, mais surtout insuffisant. C'est la deuxième ressource de ce type que Pierre Bélanger, de la Fondation Le Pilier, sera contraint de fermer en quelque mois à cause du manque de financement.

François Tremblay, de l'Espace La Traversée, a fermé cinq ressources dans les dernières années. Geneviève Perras et Valérie Coombs, les deux copropriétaires des ressources Léger et Desautels qui hébergent 16 autistes adultes avec troubles graves du comportement, sont contraintes de payer leurs intervenants au salaire minimum, soit 12,50$/h alors que dans le réseau public, le salaire d'entrée est de 23$/h.

Aujourd'hui, ils lancent ensemble un cri du cœur. « Nous nous sentons complètement abandonnés par la CAQ. Le gouvernement économise sur le dos des travailleurs et des personnes vulnérables. Il maintient délibérément les RI dans un état de précarité extrême pour son propre bénéfice. Nos préposés, ce sont aussi les leurs. Ils ont droit au même salaire! », mentionnent ces quatre propriétaires de ressources intermédiaires.

« Le premier ministre Legault a avoué que les préposés dans le réseau public n'étaient pas assez payés, alors que le salaire d'entrée est à environ 23$/h. Pourquoi trouve-t-il acceptable de les maintenir en moyenne entre 13$/h et 14$/h en ressources intermédiaires? », se questionne Mme Pratte.

Une aubaine pour le gouvernement

Les ressources intermédiaires sont des milieux de vie adaptés pour les personnes vulnérables et elles représentent une véritable aubaine pour le système de santé en plus d'être essentielles au bon fonctionnement de celui-ci.

Un résident en RI coûte à l'État 120$ par jour, par résident. En CHSLD, ce coût monte à 320$ par jour, par résident. Presque le triple.

Le gouvernement sauve 73 000$ par année par résident en ressources intermédiaires comparativement à un résident en CHSLD.

Si tout le réseau souffre, ce sont les RI de 12 places et moins qui hébergent une clientèle en déficience intellectuelle, déficience physique ou santé mentale qui sont les plus durement touchées par ces injustices.

Il est urgent de rehausser les conditions de travail et salariales des employés en RI sinon, ce sont les milliers de personnes vulnérables qui en paieront le prix alors qu'ils sont déjà affectés par cette injustice.

À propos de l'ARIHQ

Le réseau des ressources intermédiaires d'hébergement (RI) compte près de 1 000 membres qui hébergent plus de 16 000 personnes vulnérables - des aînés en perte d'autonomie, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie - dans toutes les régions du Québec. Ces RI embauchent plus de 10 000 employés, dont près de 80 % sont des femmes. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour représenter toutes les ressources intermédiaires d'hébergement du Québec.

SOURCE Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec

Renseignements: Véronique Blais, Conseillère, TACT, Cellulaire : 514 241-2686

Related Links

www.arihq.com