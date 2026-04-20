MONTRÉAL, le 20 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable tient à aviser les usagers de la route que l'autoroute 520 sera fermée en direction ouest, dans le secteur de l'autoroute 13, au cours de la fin de semaine du 24 avril. Cette fermeture est requise dans le cadre des travaux de reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520, au-dessus de l'autoroute 13. Cette fermeture complète de fin de semaine sera suivie par la fermeture partielle d'une voie, jusqu'au 4 mai.

Entraves et gestion de la circulation

Fermeture de l’autoroute 520, en direction ouest, dans le secteur de l’autoroute 13 au cours de la fin de semaine du 24 avril 2026 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

De vendredi 21 h 30 à lundi 5 h

Fermeture de l'A-520 OUEST entre la sortie n o 4 (Mirabel / A-13 / Montée de Liesse / Lachine / Laval) et l'entrée en provenance de l'A-13 SUD Le détour s'effectuera par la voie de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse).

4 (Mirabel / A-13 / Montée de Liesse / Lachine / Laval) et l'entrée en provenance de l'A-13 SUD

De lundi 5 h jusqu'au 4 mai 5 h

Fermeture partielle (1 voie ouverte) de l'A-520 OUEST dans le secteur de l'autoroute 13. L'entrée en provenance de la montée de Liesse sera également fermée jusqu'au 4 mai, à 5 h



À NOTER :

Des épisodes de congestion sont à prévoir.

Les usagers de la route à destination de l'aéroport international Montréal-Trudeau devront prévoir leur itinéraire en conséquence.

D'autres entraves de fin de semaine seront requises prochainement dans le secteur. Elles seront annoncées le plus tôt possible.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces fermetures pourraient être reportées.

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724