Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 21 au 24 août

ÉCHANGEUR TURCOT ET PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN / A-10 / A-15 / A-20

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture complète entre la sortie 63-O (A-20 ouest) de l'A‑15 sud (Décarie) dans l'échangeur Turcot à Montréal et l'accès en provenance de la R-132 vers l'A-10 est à Brossard, incluant le pont Samuel-De Champlain.

Détour : via bretelle vers A-20 ouest, demi-tour à la sortie 65 via boul. Angrignon, bretelle vers R-136 est, sortie 7 (R-134, avenue. Papineau, avenue. De Lorimier, pont Jacques‑Cartier), rue Notre-Dame, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier.

Par défaut :

À 21 h sur A-15 sud, l'accès en provenance de l'avenue Girouard. Détour : poursuivre sur avenue Girouard en direction sud, rue Saint-Jacques, boulevard des Tanneries ( anc. rue Pullman ) et poursuivre sur détour principal en provenance de la bretelle vers R-136 est. À 21 h sur A-15 sud, l'accès en provenance du boulevard de la Vérendrye. Détour : via boulevard de la Vérendrye en direction nord, bretelles vers A-15 nord et R‑136 est et poursuivre sur détour principal en provenance de la R-136 est. À 22 h, sur l'A-20 est, la sortie 68 ( bretelles vers A-15 nord et A-15 sud ) Détour : via bretelle vers R-136 est, sortie 3 ( Montréal / centre-ville, rue Guy ), boulevard René-Lévesque Ouest, rue du Fort et bretelle vers R-136 ouest. L'accès en provenance R-136 ouest vers A-15 sud. Détour : via boulevard des Tanneries ( anc. rue Pullman ), rue Notre-Dame en direction ouest, bretelle A-20 est depuis l'accès en provenance du boul. Angrignon et poursuivre sur détour principal à cette hauteur. L'A-10 est ( Bonaventure ), au niveau de la sortie 4 ( A-15, A-20 ).

Détour : via la sortie 4 pour le boulevard Gaétan-Laberge, bretelle vers A-15 nord et poursuivre sur le détour principal, depuis l'accès en provenance A-15 nord vers R-136 est, dans l'échangeur Turcot.

Par défaut : la sortie 5 ( Île-des-Sœurs ). Canalisation de l'accès en provenance de l'avenue Atwater vers la sortie 60 ( boulevard Gaétan-Laberge ). Canalisation de l'accès en provenance du boulevard Gaétan-Laberge vers la sortie 57‑S ( boulevard de l'Île-des-Sœurs ). Sur A-15 sud, les accès en provenance des boulevards de l'Île-des-Sœurs et René-Lévesque ( station REM de l'Île-des-Sœurs ).

Détour : via le boulevard de l'Île-des-Sœurs en direction nord, bretelle A-10 ouest ( Bonaventure ) vers le centre-ville, boulevard Robert‑Bourassa, bretelle vers R‑136 est et poursuivre sur détour principal à cette hauteur. En provenance du boulevard René‑Lévesque, via le carrefour giratoire du boulevard de l'Île‑des‑Sœurs en direction nord et suivre détour précèdent.



Travaux sous la responsabilité de Signature sur le Saint-Laurent (SSL-C).

PONT VICTORIA / ROUTE 112

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Circulation en direction de la Rive-Sud, sur la voie unique de la travée ouest du pont Victoria (côté pont Jacques-Cartier).

De lundi 5 h, jusqu'au jeudi 10 septembre

Fermeture de la travée est du pont Victoria ( côté pont Samuel-De Champlain ). La circulation se fera sur la voie unique de la travée ouest du pont ( côté pont Jacques-Cartier ), en semaine, selon l'horaire suivant : en direction de Montréal : entre minuit et midi. en direction de la Rive-Sud : entre midi et minuit.

). La circulation se fera sur la voie unique de la travée ouest du pont ( ), en semaine, selon l'horaire suivant :

Travaux sous la responsabilité du CN.

AUTOROUTE 20 / JEAN-LESAGE

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Boucherville, sur l'A-20 ouest (Jean-Lesage), fermeture complète entre la sortie 95 (boulevard de Montarville) et l'accès suivant.

Détour : via la sortie 95.

Risque de congestion, samedi et dimanche de jour. Prévoyez vos déplacements.

BOULEVARD DE MONTARVILLE SUD

De vendredi 22 h 30 à lundi 5 h

À Boucherville, sur le boulevard De Montarville en direction sud, fermeture complète entre le chemin de Touraine et l'accès vers A-20 ouest.

Détour : via rue Ampère et boulevard de Mortagne.

Note : une voie demeure ouverte entre la rue Ampère et le chemin de Touraine pour permettre l'accès aux commerces. Le boulevard De Montarville en direction nord demeure ouvert.

AUTOROUTE 25

Direction SUD

De vendredi 22 h 30 à samedi 8 h

À Montréal, fermeture complète de la sortie 4 (Montréal / centre-ville)

Détour : via la sortie 3, rues Notre-Dame et Dickson.

AVENUE SOULIGNY OUEST

De vendredi 23 h au jeudi 27 août à 5 h

À Montréal (arr. Mercier, Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'avenue Souligny en direction ouest, entre la rue Honoré-Beaugrand et l'échangeur A-25.

Détour : via rues Hochelaga et Dickson.

AVENUE SOULIGNY EST

De dimanche 23 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Mercier, Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand.

Détour : via rue Hochelaga ou Notre-Dame.

ROUTE 136 -- TUNNEL VILLE-MARIE

Jusqu'au vendredi 28 août à 23 h 59

À Montréal (arr. Ville-Marie), dans la sortie 5 (A-10 ouest, pont Samuel-De Champlain, boulevard Robert-Bourassa) de la R-136 en direction ouest, dans le tunnel Ville-Marie, fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans l'embranchement vers rue Mansfield.

À PRÉVOIR

Autoroute 40 ouest (Félix-Leclerc), dans le secteur de Saint‑Cuthbert

Sur l'A-40 ouest, entre la montée Saint-Laurent à Saint-Barthélemy et la R-138 à Saint Cuthbert, circulation à contresens sur la chaussée en direction est, une voie par direction, pour une durée indéterminée. Des épisodes de congestion sont à prévoir aux approches du chantier. Largeur de la voie dans chaque direction : 4 m.

Réseau express métropolitain (REM)

Des travaux planifiés sur le réseau entraîneront une ouverture tardive du service les 22 et 23 août.

Autoroute 520 (Côte-de-Liesse)

À Dorval, sur l'A-520 ouest (Côte-de-Liesse), fermeture de l'accès en provenance du boul. Roméo‑Vachon en direction sud, jusqu'au jeudi 11 novembre à 23 h 59.

Détour : via bretelle vers A-20 est et demi-tour à la sortie 58 (55e Avenue).

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.





SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724