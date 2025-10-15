Fermeture de l'accès au boulevard des Anciens-Combattants en provenance de l'autoroute 40 en direction est dès le 20 octobre
Nouvelles fournies parMinistère des Transports et de la Mobilité durable
15 oct, 2025, 12:17 ET
MONTRÉAL, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'accès au boulevard des Anciens-Combattants en direction sud en provenance de l'autoroute 40 en direction est sera complètement fermé à la circulation du 20 octobre au 2 novembre. Cette entrave est requise pour poursuivre les travaux de drainage de l'autoroute 40 dans le cadre de la construction du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes.
Une fermeture complète de la sortie no 41 (Ste-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants) de l'autoroute 40 en direction est sera mise en place dans les nuits du 17 au 18 octobre et du 19 au 20 octobre en préparation à ces travaux.
Gestion de la circulation
Nuits du 17 au 18 octobre de 23 h 30 à 5 h et du 19 au 20 octobre de 21 h à 5 h
- Fermeture complète de la sortie no 41 (Ste-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants) de l'autoroute 40 en direction est.
- Un chemin de détour balisé sera mis en place par la sortie no 50 (boulevard St-Charles).
Du 20 octobre au 2 novembre à 5 h
- Fermeture de l'accès au boulevard des Anciens-Combattants en direction sud en provenance de l'autoroute 40 en direction est.
- Pour accéder au boulevard des Anciens-Combattants, la population sera invitée à emprunter la sortie no 44 (boulevard Morgan).
- La sortie no 41 (Ste-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants) demeurera ouverte durant cette période, pour maintenir l'accès au boulevard des Anciens-Combattants en direction nord et au chemin Ste-Marie.
Les travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Il est recommandé de consulter Québec 511 avant les déplacements.
SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable
Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724
