Fermeture de l'accès au boulevard des Anciens-Combattants en provenance de l'autoroute 40 en direction est dès le 20 octobre

MONTRÉAL, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'accès au boulevard des Anciens-Combattants en direction sud en provenance de l'autoroute 40 en direction est sera complètement fermé à la circulation du 20 octobre au 2 novembre. Cette entrave est requise pour poursuivre les travaux de drainage de l'autoroute 40 dans le cadre de la construction du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes.

Une fermeture complète de la sortie no 41 (Ste-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants) de l'autoroute 40 en direction est sera mise en place dans les nuits du 17 au 18 octobre et du 19 au 20 octobre en préparation à ces travaux.

Gestion de la circulation

Nuits du 17 au 18 octobre de 23 h 30 à 5 h et du 19 au 20 octobre de 21 h à 5 h

Fermeture complète de la sortie n o 41 (Ste-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants) de l'autoroute 40 en direction est. Un chemin de détour balisé sera mis en place par la sortie n o 50 (boulevard St-Charles).

Du 20 octobre au 2 novembre à 5 h

Fermeture de l'accès au boulevard des Anciens-Combattants en direction sud en provenance de l'autoroute 40 en direction est. Pour accéder au boulevard des Anciens-Combattants, la population sera invitée à emprunter la sortie n o 44 (boulevard Morgan). La sortie n o 41 (Ste-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants) demeurera ouverte durant cette période, pour maintenir l'accès au boulevard des Anciens-Combattants en direction nord et au chemin Ste-Marie.



Les travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Il est recommandé de consulter Québec 511 avant les déplacements.

