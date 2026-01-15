Fermeture de F.F. Soucy : Unifor réclame une action urgente des gouvernements

Sans une intervention rapide des gouvernements pour assurer le maintien et l'intégrité des équipements de l'usine F.F. Soucy, toute possibilité de relance sera compromise, prévient Unifor.

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Dans le contexte de la faillite de F.F. Soucy, Unifor presse les gouvernements du Québec et du Canada d'intervenir rapidement afin de trouver une solution permettant de maintenir le chauffage de l'usine et de conserver la main-d'œuvre qualifiée nécessaire à l'opération des chaudières. Sans actions immédiates et sans soutien financier des gouvernements, les équipements de la papetière sont gravement menacés, ce qui compromettrait irrémédiablement toute possibilité de relance.

À l'heure actuelle, les fonds disponibles dans la caisse du syndic de faillite ne permettent plus d'assumer les coûts liés au maintien de l'alimentation électrique de l'usine, ni ceux nécessaires à la présence des opérateurs de chaudières. En raison de la dette accumulée, Hydro-Québec menace de couper l'électricité, ce qui crée une situation d'urgence immédiate. L'inaction des gouvernements et la menace d'Hydro-Québec risquent ainsi de sonner le glas de cette usine.

Le syndicat insiste sur l'importance de conserver à la fois l'électricité et une présence minimale de travailleuses et travailleurs qualifiés sur le site. Ceux-ci sont nécessaires pour assurer l'intégrité des équipements, effectuer l'entretien requis et procéder à une fermeture ordonnée des installations, incluant la purge des systèmes de traitement des eaux et des affluents. À défaut, des bris permanents extrêmement coûteux vont survenir, notamment avec le froid hivernal, rendant toute reprise des activités de l'usine impossible.

« Si le courant est coupé et qu'il n'y a plus personne sur place, tout espoir de relance de l'usine s'éteint. Il n'est pas trop tard pour rattraper la balle, préserver le potentiel du site et maintenir des emplois de qualité dans la région », affirme Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Depuis l'annonce de la fermeture de l'usine, Unifor travaille activement afin de s'assurer que ses membres reçoivent ce qui leur est dû et que l'ensemble de leurs droits soient pleinement respectés. Unifor cherche aussi à préserver les installations afin qu'une relance soit possible.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor se bat pour les droits de toutes les travailleuses et tous les travailleurs. Il lutte également pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à apporter des changements progressifs pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Pour toutes demandes médias, veuillez communiquer avec Véronique Figliuzzi à [email protected]