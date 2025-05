Fermeture d'une bretelle de l'autoroute 15, à Mirabel, du 30 mai au 2 juin

LAVAL, QC, le 26 mai 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route et ses partenaires que la sortie no 31 (Mirabel (Sainte-Monique, Saint-Janvier)) de l'autoroute 15 (des Laurentides), dans le secteur Saint-Janvier à Mirabel, sera fermée dans les deux directions durant une fin de semaine entière. Six voies de l'autoroute 15 demeureront toutefois disponibles pour les usagers.

Cette fermeture est nécessaire dans le cadre des travaux d'aménagement de la nouvelle voie réservée de l'autoroute 15, en direction nord. Ceux-ci se dérouleront jusqu'à la fin de l'année 2025 entre le boulevard de la Seigneurie Ouest, à Blainville, et l'autoroute 50 (Guy-Lafleur) à Mirabel.

Gestion de la circulation



De vendredi 30 mai, à 22 h, au lundi 2 juin, à 5 h

Fermeture de la sortie n o 31 ( Mirabel ( Sainte-Monique , Saint-Janvier )) en direction sud.

31 ( ( , )) en direction sud. Fermeture de la sortie n o 31 ( Mirabel ( Sainte-Monique , Saint-Janvier )), en direction nord. La limite de vitesse sera réduite à 70 km/h sur l'autoroute 15, en direction nord.

31 ( ( , )), en direction nord. Fermeture de la rue Charles, entre les rues du Verdier et de l'Avenir.

D'autres entraves sont à venir dans les prochaines semaines. Les détails concernant les détours, lorsque requis, seront communiqués en temps opportun. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être reportés ou prolongés.

La nouvelle voie à construire sera réservée au transport collectif, au covoiturage et aux services d'urgence. À terme, elle s'étendra en direction nord entre les autoroutes 640 et 50, et permettra d'optimiser la mobilité dans la région métropolitaine, de favoriser le transport collectif, d'améliorer la sécurité et, ainsi, d'alléger la circulation entre Boisbriand et Mirabel en période de fort achalandage.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

