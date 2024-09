Fermeture d'une bretelle d'accès à l'autoroute 20 EST dans le secteur du pont Samuel-De Champlain à compter du 9 septembre - congestion à prévoir

LONGUEUIL, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que la fermeture d'une bretelle d'accès à l'autoroute 20 (route 132) en direction est à Brossard, requise en raison de travaux sur une structure de signalisation aérienne, sera finalement mise en place le 9 septembre prochain. L'entrave, prévue dans le secteur du pont Samuel-De Champlain et de l'autoroute 10 durant environ deux semaines, nécessitera des détours notamment pour les camions et entraînera de la congestion dans le secteur.

Gestion de la circulation

À compter du lundi 9 septembre, 23 h, pour environ deux semaines

Fermeture complète de la bretelle d'accès menant du boulevard Marie-Victorin, près du boulevard Provencher à Brossard , à l'autoroute 20 (route 132) est, vers Longueuil. Les automobilistes devront poursuivre sur le boulevard Marie-Victorin, puis tourner à gauche sur le boulevard Simard, pour rejoindre la prochaine bretelle d'accès à l'autoroute. Les camionneurs, notamment en provenance de l'autoroute 10, devront emprunter l'autoroute 15 sud (route 132 ouest) jusqu'au boulevard Matte, avant de pouvoir revenir sur l'autoroute vers Longueuil.

, à l'autoroute 20 (route 132) est, vers Longueuil.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724