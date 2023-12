MONTRÉAL, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que le pont de l'Île-aux-Tourtes, reliant Senneville et Vaudreuil-Dorion par l'axe de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc), sera complètement fermé à la circulation du 15 décembre à 23 h au 18 décembre à 5 h. Cette entrave est requise pour procéder à des interventions sur la portion endommagée de la dalle et vise à rouvrir une 3e voie le plus rapidement possible. Le lundi 18 décembre à 5 h, une voie par direction sera disponible sur le pont.

Gestion de la circulation

Fermeture complète du pont de l’Île-aux-Tourtes durant la fin de semaine du 15 au 18 décembre 2023 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Sur l'autoroute 40, entre Senneville et Vaudreuil-Dorion

Fermeture complète entre le boulevard des Anciens-Combattants et l'avenue Saint-Charles , du vendredi 15 décembre, 23 h, au lundi 18 décembre, 5 h. En direction ouest, l'accès au chemin de Senneville sera maintenu pour les usagers devant se rendre dans ce secteur. La bretelle menant de l'autoroute 40 vers le pont de l'Île-aux-Tourtes sera fermée à Vaudreuil-Dorion , dans l'échangeur avec l'autoroute 30. Les usagers sont invités à privilégier les autoroutes 20 et 30.

, du vendredi 15 décembre, 23 h, au lundi 18 décembre, 5 h.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire et signifiés à l'aide de panneaux. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Lorsque cela est possible, il est recommandé aux travailleurs et aux employeurs de privilégier le télétravail et les déplacements en transport collectif.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

