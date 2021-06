SAINT-HYACINTHE, QC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Le vice-président de Ferme Bunny, Alexandre Gagnon, est heureux d'annoncer l'acquisition d'Endives Diva. La Famille Schryve cultive des endives au Québec depuis 1975 et en est actuellement le seul producteur au Canada. Puisque la culture d'endives est laborieuse et qu'elle requière beaucoup de soin et d'attention, Ferme Bunny s'est adjoint la collaboration de Philippe Schryve afin de favoriser un transfert de connaissance harmonieux.

« Choisir de vendre Endives Diva n'a pas été une décision facile à prendre. C'est une aventure qui dure depuis presque 50 ans et nous voulions qu'elle se poursuive. Ferme Bunny est une entreprise québécoise qui partage nos valeurs et qui a la volonté, la passion et les moyens nécessaires pour qu'Endives Diva continue sur sa lancée.», mentionne Philippe Schryve.

Une présence élargie sur le marché

Pour Ferme Bunny, l'acquisition d'Endives Diva permet d'élargir son offre et, ce faisant, de renforcer sa position sur le marché des fruits et légumes. « Nous sommes vraiment fiers d'avoir conclu cette entente qui assurera la pérennité d'Endives Diva. C'est une belle histoire familiale et nous sommes enthousiastes à l'idée d'écrire les prochains chapitres. Cette transaction permettra également à Ferme Bunny d'étendre son champ d'expertise et d'accroître sa présence au sein de l'industrie.», a déclaré Alexandre Gagnon.

À propos de Ferme Bunny

Fondée en 2010 et basée dans la région de Saint-Hyacinthe, Ferme Bunny se spécialise dans la culture d'oignons et de carottes qu'elle commercialise au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Au cours des dernières années, l'entreprise a investi pour diversifier sa gamme de produits, accroître ses superficies de production et mieux se positionner au sein du marché, tout en préconisant des valeurs d'agriculture durable. L'acquisition d'Endives Diva marque un pas de plus dans la réalisation de ses objectifs d'affaires.



SOURCE Ferme Bunny Farm

Renseignements: Steven Lemelin, Directeur, Développement des affaires, [email protected] - Cellulaire : 514 222-9939