QUÉBEC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Femtum, une entreprise qui développe des solutions laser à fibre optique pour la fabrication de composants photoniques sur silicium, d'optiques co-intégrées et de dispositifs semi-conducteurs de nouvelle génération, annonce aujourd'hui la clôture d'une ronde de financement de série A de 16 millions de dollars. Ce financement permettra à l'entreprise de soutenir son expansion internationale, d'accélérer l'adoption de ses technologies laser par les leaders mondiaux du secteur des semi-conducteurs avancés et d'augmenter sa capacité de production afin de répondre à une demande de fabrication à grande échelle.

Cette ronde de financement a été menée par BDC Capital, avec la participation du Fonds de solidarité FTQ, de Cathay Venture Inc., d'i4 Capital, de Boreal Ventures, de Quantacet, de Hamamatsu Ventures et d'Eureka.

BDC Capital, la branche d'investissement de la Banque de développement du Canada, effectue l'investissement principal de 6 millions de dollars dans Femtum. Cet investissement est motivé par la capacité unique de l'entreprise à résoudre les problèmes critiques de rendement, d'efficacité énergétique et de contamination dans la fabrication de dispositifs en photonique sur silicium, une technologie fondamentale pour l'intelligence artificielle et les infrastructures de centres de données de nouvelle génération. La plateforme laser à fibre brevetée de Femtum présente des avantages mesurables en matière de durabilité et s'intègre directement aux équipements de production des principaux fabricants mondiaux d'équipements pour semi-conducteurs. Ses solutions phares de nettoyage et de correction au laser, conçues pour un traitement de haute précision à grande échelle, ont déjà été validées par des clients de premier plan à l'échelle mondiale. Cet investissement s'inscrit parfaitement dans la mission du Fonds Avenir durable, qui consiste à soutenir les leaders canadiens disposant de plateformes évolutives ayant un impact important en matière de durabilité, possédant de la propriété intellectuelle défendable et présentant un intérêt industriel à l'échelle mondiale.

Ce financement témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs pour les technologies canadiennes liées aux semi-conducteurs, alors que les principaux fabricants mondiaux de puces investissent massivement dans les technologies d'encapsulation avancées, la photonique et les infrastructures basées sur l'intelligence artificielle.

« Cet investissement permettra à Femtum de déployer rapidement sa plateforme unique de laser à fibre à impulsions courtes et d'augmenter considérablement sa capacité de production. Notre objectif est de nous imposer comme un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement dans la fabrication de semi-conducteurs, en fournissant les solutions laser nécessaires à la production des futurs dispositifs électroniques et photoniques ».

- Louis-Rafaël Robichaud, M.Sc., PDG et cofondateur de Femtum.

« Nous avons été très impressionnés par le caractère pratique de la technologie développée par Femtum, qui s'intègre aux flux de fabrication photonique existants, offre un retour sur investissement immédiat, des rendements plus élevés, moins de déchets et une consommation d'énergie nettement réduite au niveau des puces. C'est l'un de ces rares cas où la durabilité n'est pas présentée comme un atout supplémentaire : elle constitue le pilier même du modèle d'affaires. La correction de puces peut réduire leur consommation d'énergie de 20 à 40 %, et de meilleurs rendements signifient moins de reprises de production et donc moins de gaspillage d'énergie ».

- Rémi Fournier, partenaire du Fonds Avenir durable et du Fonds Technologies pour le climat chez BDC Capital.

« La plateforme laser à fibre avancée de Femtum joue un rôle essentiel dans les nouveaux processus de fabrication de puces optiques, de photonique sur silicium et d'encapsulation avancée de semi-conducteurs. En tant que société de capital-risque taïwanaise, nous sommes impatients d'aider Femtum à s'implanter à Taïwan, l'un des écosystèmes de fabrication de semi-conducteurs les plus avancés au monde ».

- Stanley Yu, vice-président adjoint chez Cathay Venture Inc.

À propos de Femtum

Femtum est un fabricant québécois de technologies laser à fibre optique avancées pour des applications industrielles de précision. L'entreprise conçoit des solutions laser à fibre optique haute performance utilisées dans la fabrication de semi-conducteurs pour des processus tels que le nettoyage et la correction au laser de dispositifs de photonique sur silicium, d'optiques co-intégrées et d'autres dispositifs de photoniques et de semi-conducteurs de nouvelle génération. Les solutions de Femtum s'intègrent de manière transparente aux équipements industriels et aident les fabricants à améliorer le rendement, la fiabilité et l'efficacité énergétique de leurs dispositifs à base de semi-conducteurs. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur www.femtum.com.

