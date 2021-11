Chaque année, dix individus remarquables sont lauréates du prix Femmes de valeur et se voient offrir une bourse de 10 000 $ pour aider leur organisme à but non lucratif, ainsi qu'une plateforme nationale pour partager leur histoire unique et diffuser leur message à grande échelle. Dans le passé, ces leaders visionnaires ont combattu l'insécurité alimentaire dans leur collectivité, offert du soutien aux familles et aux enfants en difficulté, créé des programmes pour la jeunesse, agi pour promouvoir l'égalité et milité pour une panoplie d'autres causes et de projets aussi dignes les uns que les autres.

« Avec humilité, nous découvrons les histoires et les réussites de ces femmes exceptionnelles, déterminées à agir pour un monde meilleur, affirme Ali Fakih, directeur général de L'Oréal Paris Canada. Leur courage, leur dévouement et leur détermination illustrent bien la valeur des femmes partout sur terre. »

Tentant toujours d'innover dans le but de prôner l'équité, L'Oréal Paris a fait traduire son formulaire de candidature. Cette année, d'un océan à l'autre, la population canadienne aura accès au programme Femmes de valeur en plusieurs langues, dont l'arabe, le cri, le mandarin, l'ojibwé et le punjabi.

Jusqu'au 23 décembre 2021, les Canadiennes et les Canadiens pourront proposer la candidature de femmes extraordinaires qui sont des vecteurs de changement positif dans notre pays et dans le monde.

Les dix lauréates seront annoncées en février 2022, et la population canadienne pourra alors choisir par vote populaire la lauréate nationale, qui obtiendra une bourse additionnelle de 10 000 $ pour son œuvre caritative.

« Je suis honorée de faire partie de la lignée des Femmes de valeur et de l'exceptionnelle sororité qui milite pour le changement », affirme Cindy Blakely, lauréate nationale 2021 du prix Femmes de valeur et fondatrice de l'organisme New Circles Community Services. « La plateforme que m'offre le prix Femmes de valeur me permet d'attirer l'attention sur une cause qui m'est extrêmement chère et de soutenir les membres de ma communauté qui ont le plus besoin de cet appui. Un changement significatif est possible, et j'encourage tous les Canadiens à prendre un instant pour proposer la candidature d'une femme de leur entourage qui serait digne de cet honneur, parce qu'elle le vaut bien. »

Pour en savoir davantage sur le programme Femmes de valeur, pour inscrire une candidate inspirante ou pour connaître les lauréates canadiennes précédentes, veuillez consulter le site à l'adresse https://www.lorealparis.ca/fr-ca/femmes-de-valeur

À propos de L'Oréal Paris

L'Oréal Paris, première marque de produits de beauté au monde, se consacre à renforcer l'autonomie des femmes et des hommes en proposant les produits et services les plus luxueux et les plus innovants offerts sur le marché de masse. Pour la plupart des gens, le nom « L'Oréal » évoque immédiatement la signature de la marque, « Parce que je le vaux bien » (slogan derrière la campagne publicitaire légendaire du lancement du colorant capillaire Superior Preference®, en 1973). Aujourd'hui, il représente l'essence même de la marque L'Oréal Paris dans son ensemble, un esprit qui vise à aider chaque femme -- et chaque homme -- à assumer fièrement sa beauté unique tout en renforçant son sentiment d'estime de soi. Depuis plus de 100 ans, L'Oréal Paris s'est engagée à faire progresser la technologie, l'innovation et la recherche en proposant des produits innovants et de qualité pour femmes, hommes et enfants de tout âge et de toute appartenance ethnique dans cinq grandes catégories beauté : cosmétiques, soins pour la peau, colorants capillaires, soins capillaires et soins pour hommes.

