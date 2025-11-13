Femmes de tête, femmes de chœur : un concert et un album de Noël au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine

Un projet artistique et solidaire qui renaît dix ans plus tard à la TOHU

MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Dix ans après un premier succès retentissant, la Chorale des femmes de tête, femmes de chœur renaît avec la même énergie, le même cœur et une mission toujours aussi essentielle : unir les voix de femmes engagées au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine.

Unies par la passion, ces femmes inspirantes forment la Chorale des femmes de tête, femmes de chœur. Leur mission : chanter Noël et la solidarité pour soutenir la Fondation CHU Sainte-Justine et offrir un peu de lumière aux enfants et aux familles. Cette photo illustre la chorale de 2015. (Groupe CNW/femmes de tête, femmes de chœur)

Animée par Marie-Claude Barrette et mise en scène par Pierre Boileau, cette deuxième édition du concert-bénéfice aura lieu à la Tohu le 26 novembre prochain et rassemblera sur scène une cinquantaine de femmes d'affaires, la chorale des Petits Chanteurs de Laval comprenant 75 enfants et de nombreux artistes invités de renom, dont Ariane Moffat, Charles Biddle Jr, Isabelle Boulay, Marc Hervieux, Marie-Élaine Thibert, Marie-Josée Lord, Marie-Michèle Desrosiers et Stéphanie Bédard. La chorale réunit des femmes influentes issues du milieu des affaires et de la communauté, déterminées à faire une différence pour les enfants et les familles soutenues par la Fondation CHU Sainte-Justine. Parmi elles, Catherine Fournier (mairesse de Longueuil), Valérie Beaudoin (Cogeco Média), Pénélope Fournier (LG2), Marie-Josée Coutu (Fondation Marcelle et Jean Coutu), Julie Roy (Services Roy), Caroline Ménard (Brio Management), Geneviève Fortier (Promutuel Assurances) et Annie Lemieux (LSR GesDev), pour ne nommer que quelques participantes.

Un projet collectif porteur d'espoir

« L'idée de créer un album de Noël avec des femmes d'affaires nous est venue il y a 10 ans. Un petit concert avait ensuite eu lieu afin de présenter tous ces classiques revisités et l'expérience fut incroyable. C'est pourquoi nous avons décidé de renouveler l'expérience cette année, mais à plus grande échelle », mentionne Annie Lemieux, présidente LSR GesDev et initiatrice du projet. « L'objectif derrière cette initiative est de pouvoir récolter un maximum d'argent pour la Fondation CHU Ste-Justine, fondation que j'appuie depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années ».

Créé sous la direction musicale de Judith Berard et réalisé par Toby Gendron, l'album de Noël présente 10 chansons interprétées par le chœur de femmes d'affaires, avec la participation de Marie-Michèle Desrosiers, de Nelly Jourdain, des Petits Chanteurs de Laval et d'une vingtaine d'enfants supplémentaires.

Une chanson porteuse de réconciliation

L'un des moments forts de l'album est une interprétation unique du cantique traditionnel Venite Adoremus, entièrement chantée en langue innue. Cette œuvre, interprétée en collaboration avec les Petits Chanteurs de Laval, tisse un pont culturel puissant entre les traditions autochtones et la liturgie occidentale, porteur d'un message de paix et de réconciliation. La pièce met notamment en vedette Florent Vollant à la guitare, Nelly, sa belle-fille, ainsi que Mathieu Mackenzie, son fils, originaire de la communauté innue de Sept-Îles.

« Ce projet est avant tout un geste d'amour et de solidarité. Chanter ensemble pour les enfants malades, c'est offrir un message d'espoir, de réconfort et d'unité, » souligne Judith Bérard, directrice musicale du projet.

Réservez vos billets et votre album de Noël

Le spectacle Femmes de tête, femmes de chœur promet un moment d'émotion, de musique et de solidarité, juste à temps pour le temps des Fêtes.

Les fonds recueillis grâce à la vente de billets, à la vente de l'album de Noël et aux dons seront entièrement versés à la Fondation CHU Sainte-Justine.

Achetez vos billets pour le concert du 26 novembre à la TOHU ou réservez votre album de Noël ici.

Écoutez des extraits de l'album de Noël :

Promenade en traineau

23 décembre - partie 1

23 décembre - partie 2

METSHETIEK-Venite Adoremus

À propos de la Chorale des femmes de tête, femmes de chœur

La Chorale des femmes de tête, femmes de chœur est un projet artistique et solidaire réunissant des femmes d'affaires engagées et influentes qui unissent leurs voix et leur réseau au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine. Depuis son lancement en 2015, la chorale a permis d'amasser plus de 600 000 $ au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine.

