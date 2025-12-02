Femmes de tête, femmes de chœur : plus d'un million de dollars pour la Fondation CHU Sainte-Justine

MONTRÉAL, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Le 26 novembre dernier, la TOHU vibrait alors que se tenait le concert de Noël tant attendu : Femmes de tête, femmes de chœur , recueillant plus d'un million de dollars au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine.

Le 26 novembre à la TOHU, plus de 50 femmes d’affaires, des artistes de renom et les Petits Chanteurs de Laval ont uni leurs voix lors du concert Femmes de tête, femmes de chœur, une soirée marquante ayant permis d’amasser plus d’un million de dollars pour la Fondation CHU Sainte-Justine. (Groupe CNW/femmes de tête, femmes de chœur)

Animé par Marie-Claude Barrette, mis en scène par Pierre Boileau et dirigé musicalement par Luc Boivin, le concert a réuni sur scène des artistes exceptionnels : Ariane Moffatt, Isabelle Boulay, Marc Hervieux, Marie-Michèle Desrosiers, Marie-Elaine Thibert, Marie-Josée Lord, Nelly Jourdain, Judith Bérard, Stéphanie Bédard, Katrine Sansregret, Charles Biddle Jr., Jérôme Charlebois, la chorale des Petits Chanteurs de Laval sous la direction de Philippe Ostiguy, ainsi que la chorale Femmes de tête, femmes de chœur, composée de 50 femmes d'affaires du Québec. Ensemble, ils ont offert au public une soirée empreinte d'émotion et de générosité.

Créé sous la direction musicale de Judith Berard et réalisé par Toby Gendron, l'album de Noël présente quant à lui 10 chansons interprétées par le chœur de femmes d'affaires, avec la participation spéciale de Marie-Michèle Desrosiers, de Nelly Jourdain, des Petits Chanteurs de Laval et d'une vingtaine d'enfants supplémentaires.

Un moment musical porteur de sens et de réconciliation

Parmi les moments forts du concert et de l'album de Noël, l'interprétation du cantique Venite Adoremus en langue innue -- METSHE TIEK -- a profondément marqué les spectateurs. Interprétée par Nelly Jourdain, la chorale Femmes de tête, femmes de chœur et les Petits Chanteurs de Laval, cette œuvre s'impose désormais au-delà de la scène.

Grâce à l'enthousiasme de l'équipe de l'agence Torpille, la chanson est maintenant en circulation pour une entrée officielle en rotation radio.

Un projet collectif qui laisse une empreinte durable

« Voir ce projet dépasser le million de dollars amassé et toucher autant de gens, autant dans la salle que maintenant à travers les ondes, dépasse tout ce que nous pouvions imaginer. Femmes de tête, femmes de chœur, c'est la preuve que lorsque des femmes engagées unissent leurs voix, leur cœur et leur réseau, l'impact peut être immense. Ce succès appartient à toutes celles et ceux qui ont cru au projet et, surtout, aux enfants et aux familles de Sainte-Justine que nous soutenons », souligne Annie Lemieux, présidente de LSR GesDev et initiatrice du projet.

Avec ce concert et cet album, Femmes de tête, femmes de chœur confirme la force d'un modèle unique où leadership féminin, création artistique et engagement social se conjuguent pour générer des retombées concrètes et durables.

Les fonds amassés permettront à la Fondation CHU Sainte-Justine de poursuivre sa mission essentielle auprès des enfants malades et de leurs familles, faisant de cette grande soirée de musique un véritable geste d'espoir.

À propos de la Chorale des femmes de tête, femmes de chœur

La Chorale des femmes de tête, femmes de chœur est un projet artistique et solidaire réunissant des femmes d'affaires engagées et influentes qui unissent leurs voix et leur réseau au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine. Depuis son lancement en 2015, la chorale a permis d'amasser plus de 600 000 $ au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine.

