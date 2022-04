FÉLIX-DAVID L. SOUCIS ÉLU PRÉSIDENT DE L'ORDRE DES PSYCHOÉDUCATEURS ET PSYCHOÉDUCATRICES DU QUÉBEC

Psychoéducateur depuis 2013, Monsieur Félix-David L. Soucis a amorcé sa carrière à l'Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB) auprès de personnes ayant une déficience visuelle. Il siège au comité d'éthique clinique du CISSS de la Montérégie-Centre depuis 3 ans et soutien le développement de la petite enfance par le biais du programme « Agir tôt ».

Membre du conseil d'administration depuis 2019, Monsieur L. Soucis est également impliqué au comité de gouvernance et au comité des ressources humaines.

« Je suis heureux d'être élu président de l'Ordre et je suis très enthousiaste à l'idée de mettre à profit mon expérience en psychoéducation ainsi que ma connaissance des milieux de pratique et du système professionnel afin de contribuer activement à la réalisation de la mission de l'Ordre », a déclaré Félix-David L. Soucis.

« À cet effet, les trois axes principaux que je compte mettre de l'avant sont :

Soutenir le déploiement des meilleures pratiques auprès des membres de l'Ordre . Je crois pertinent d'optimiser le soutien des partenaires-experts dans le déploiement des pratiques éprouvées auprès des clientèles. Cette collaboration favorise une plus grande actualisation de la psychoéducation qui lui permet de se démarquer des autres professions.





. Je crois pertinent d'optimiser le soutien des partenaires-experts dans le déploiement des pratiques éprouvées auprès des clientèles. Cette collaboration favorise une plus grande actualisation de la psychoéducation qui lui permet de se démarquer des autres professions. Promouvoir le rayonnement de la profession auprès de l'ensemble des instances . Il est essentiel de maintenir la représentation des compétences des psychoéducateurs et psychoéducatrices auprès des différentes instances afin de faire valoir leurs rôles au sein des clientèles vulnérables issues des problématiques sociales émergentes.





. Il est essentiel de maintenir la représentation des compétences des psychoéducateurs et psychoéducatrices auprès des différentes instances afin de faire valoir leurs rôles au sein des clientèles vulnérables issues des problématiques sociales émergentes. Impliquer les membres autour de la mission de protection du public. Toutes ces belles intentions ne seront pas suffisantes sans le soutien des membres. Il sera pertinent de valoriser les rapports entre les membres et l'Ordre afin de promouvoir les pratiques les plus efficientes au profit de la protection du public », a-t-il ajouté.

Outre la présidence, des postes d'administrateurs au conseil d'administration étaient également à combler dans le cadre de cette élection. Voici le sommaire des résultats :

- Présidence de l'Ordre

Félix- David L. Soucis , ps. éd.

- Administrateurs élus

Région 02 - Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Jean Ramdé, ps. éd.

Région 04 - Estrie

Sarah Duford , ps.éd.

, ps.éd. Région 06 - Lanaudière et Laurentides

Benjamin-Pierre Rondeau , ps. éd.

, ps. éd. Région 08 - Montérégie

Deux postes vacants

La nouvelle composition du conseil d'administration de l'OPPQ est accessible sur le site Internet de l'Ordre.

