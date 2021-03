SAGUENAY, QC, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - Félix Auger-Aliassime, 18e raquette mondiale, arborera le logo d'un nouveau commanditaire lorsqu'il fera son entrée sur les courts à l'occasion de l'omnium de Miami qui débute aujourd'hui. Le joueur de tennis professionnel, vient de signer un partenariat avec l'entreprise québécoise A3 Surfaces, une entreprise québécoise qui grâce à sa technologie unique au monde constitue un chef de file dans la lutte contre la transmission des maladies bactériennes ou virales.

Ces deux fleurons québécois ont choisi de s'associer pour accéder aux plus grands sommets dans leur sphère respective. Plus précisément, A3 Surfaces a signé avec Félix Auger-Aliassime une entente de visibilité d'une durée de deux ans.

Alors qu'A3 Surfaces s'apprête à commercialiser ses produits d'aluminium anodisés antimicrobiens sur le marché européen, Félix Auger-Aliassime, qui est l'un des meilleurs joueurs de tennis au monde, sera un ambassadeur international de premier plan pour l'entreprise.

Citations

« A3 Surfaces est fière de s'associer à Félix Auger-Aliassime, l'une des meilleures raquettes mondiales et un athlète de haut niveau inspirant. Aussi bien par son talent, sa persévérance et sa personnalité, Félix incarne l'éthique de travail et l'engagement, une valeur d'entreprise forte d'A3 Surfaces. Cet ambassadeur est à l'image de notre entreprise ».

-Jean-Sébastien Lemieux, directeur général A3 Surfaces

« Je suis ravi de m'associer à A3S, une société inspirante et innovatrice du Québec qui se démarque à l'international et fait une différence dans la vie des gens. Nous partageons non seulement les mêmes racines, mais également les mêmes valeurs et c'est avec fierté que j'arborerai leur logo lors de mes matchs. »

-Félix Auger-Aliassime

À propos de A3 Surfaces

A3 Surfaces a pris forme en 2015 et est établie à Saguenay (Québec, Canada). L'entreprise dispose d'une équipe multidisciplinaire composée de professionnels hautement spécialisés dans les technologies appliquées. Ils travaillent sur l'aluminium anodisé antimicrobien, une technologie unique au monde. Celle-ci a pour objectif de devenir un facteur clef dans la lutte contre la transmission des maladies bactériennes ou virales, par le biais d'un traitement de surface biocide autodésinfectant.

Pour plus d'information : a3surfaces.com

L'entreprise québécoise A3 Surfaces est le nouveau commanditaire de Félix Auger-Aliassime.

