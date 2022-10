Félicitations aux lauréat.e.s des Prix excellence tourisme 2022!

QUÉBEC, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Alliance de l'industrie touristique du Québec a dévoilé aujourd'hui au Musée national des beaux-arts du Québec (MBNAQ) les lauréat.e.s des Prix excellence tourisme 2022, une initiative et production de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et une présentation du ministère du Tourisme.

L'Alliance tient à remercier tous les partenaires qui ont soutenu l'événement et qui permettent de faire rayonner le talent et la créativité de l'industrie touristique québécoise. L'Alliance tient également à remercier toutes les entreprises, organisations et employé.e.s qui ont déposé une candidature et qui ont contribué à la qualité et au succès de l'événement.

Les lauréat.e.s seront présent.e.s lors de la prochaine Grande conférence Alliance, qui sera tenue dans le cadre du Sommet du Tourisme le 10 novembre prochain au Terminal de croisières de Québec. Sous le thème de la transformation du tourisme, les participant.e.s pourront en apprendre davantage sur les réalisations et les initiatives des lauréat.e.s en plus d'assister, entre autres, à la conférence de David Usher.

« Bravo aux lauréat.e.s et aussi aux finalistes! Vos initiatives sont toutes des inspirations pour développer notre destination et la rendre toujours plus attrayante pour les voyageurs.euses d'ici et de partout dans le monde. Que vous soyez propriétaire, gestionnaire ou employé.e, vous avez cette qualité commune de vouloir faire vivre des expériences mémorables et de procurer du bonheur aux gens. Ensemble, continuons à transformer le tourisme et à tisser des liens forts entre les entreprises, les voyageurs.euses et les communautés qui les accueillent »

Martin Soucy, président-directeur général

Pour les entreprises, les festivals et les évènements :

Communication marketing

Ex aequo :

Microbrasserie Le Secret des Dieux - Boire le Témiscouata avec les brassins Témiscouatains - Région du Bas-Saint-Laurent

Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Innovation et développement de l'offre (Budget de moins de 100 000 $)

Festival des champignons forestiers du Kamouraska - Région du Bas-Saint-Laurent

Innovation et développement de l'offre (Budget de plus de 100 000 $)

Locapaq, région de Montréal

Tourisme responsable et durable

Contact Nature, région du Saguenay-Lac-St-Jean

Tourisme accessible

Parc régional de la rivière Gentilly , région du Centre-du-Québec

Gestion des ressources humaines - Pratique innovante

Station Mont Tremblant , région des Laurentides

Pour le réseau associatif, les offices de tourisme, les corporations touristiques, les institutions gouvernementales ou paragouvernementales et les municipalités :

Communication marketing

Tourisme Côte-Nord

Innovation et développement de l'offre

Tourisme Montérégie & Tourisme Cantons-de-l'Est

Tourisme responsable et durable

Tourisme Îles de la Madeleine

Pour l'ensemble de l'industrie touristique:

Partenariat d'affaires et commandite

La Belle Vie Sailing, région de la Gaspésie

Ressources humaines - Employé.e de l'année

Camille Fortin , Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, région de Laval

