Hommage à l'excellence, au mentorat et à l'incidence de la recherche sur la santé mentale des jeunes et la toxicomanie chez les jeunes

VANCOUVER, BC, le 25 oct. 2025 /CNW/ - Dre Tea Rosic, professeure adjointe au Département de psychiatrie de l'Université d'Ottawa, psychiatre pour enfants et adolescents au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO), et scientifique à l'Institut de recherche du CHEO, a été nommée lauréate de 2025 de la Bourse commémorative Glenda-M.-MacQueen pour le développement de carrière des femmes en psychiatrie.

Offerte conjointement par l'Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies des Instituts de recherche en santé du Canada (INSMT des IRSC) et l'Association des psychiatres du Canada (APC), cette bourse annuelle de 100 000 $ appuie les femmes psychiatres en début de carrière qui élaborent des programmes de recherche universitaire qui font progresser la santé mentale au Canada.

Au CHEO, la Dre Rosic dirige les programmes cliniques et de recherche concernant la consommation de substances et les troubles concomitants dans la population pédiatrique, qui visent à améliorer les soins offerts aux jeunes qui vivent avec des problèmes de toxicomanie et de santé mentale. Son travail combine la recherche sur les services de santé au niveau de la population avec des études sur la mise en œuvre et l'efficacité de programmes cliniques novateurs, travaillant ainsi directement avec les jeunes et les familles pour concevoir conjointement des services et des recherches qui répondent à leurs besoins.

« L'adolescence est une période où le début de la consommation de substances atteint des sommets et une période à risque élevé pour l'apparition d'un trouble lié à la consommation de substances », déclare la docteure Rosic. « De nombreux jeunes passent entre les mailles du filet des systèmes cloisonnés et n'obtiennent pas l'aide dont ils ont besoin jusqu'à ce qu'il y ait des conséquences plus graves. Il y a tellement d'occasions d'avoir un effet positif en offrant des soins intégrés, en améliorant l'accès et en rassemblant des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances traditionnellement distincts. »

Elle a constaté que les progrès en matière de santé mentale des jeunes dépend non seulement de la recherche, mais aussi d'offrir des mentorats à la prochaine génération, ce qui a été un thème déterminant tout au long de sa carrière. La docteure Rosic attribue à ses propres mentors le mérite d'avoir tracé sa voie et elle est profondément déterminée à en faire de même à l'avenir.

« Le mentorat a entièrement façonné la trajectoire de ma carrière, du développement de mes champs d'intérêt, aux occasions que j'ai eues d'apprendre et de m'épanouir, et à l'assurance qui m'a permis de contribuer au monde de la recherche clinique », raconte-t-elle. « Mon objectif est de fournir à mes propres mentorés le même degré d'engagement et de soutien authentique que j'ai eu la chance de recevoir. »

Ce dévouement envers le mentorat et le leadership reflète l'héritage de la Dre Glenda MacQueen, psychiatre universitaire réputée et mentore qui a défendu les femmes dans ce domaine. Le prix lui rend hommage en appuyant les femmes psychiatres qui doivent relever les défis uniques liés à la combinaison de la pratique clinique, de la recherche et du leadership.

« J'ai reçu ma formation à l'Université McMaster, où la Dre MacQueen avait aussi commencé sa carrière », déclare la docteure Rosic. « Son impact sur d'innombrables personnes qui m'ont formée par la suite est évident, et l'effet d'entraînement de son héritage persiste. Je suis honorée de suivre les traces de la Dre MacQueen et des femmes psychiatres, des chercheuses et des femmes mentores exceptionnelles qui ont reçu ce prix avant moi. »

Lorsqu'on lui a demandé quels conseils elle offrirait aux femmes psychiatres en début de carrière qui souhaitent faire de la recherche, la Dre Rosic a répondu ce qui suit :

« Le parcours est dynamique, et tout le monde connaîtra des hauts et des bas en cours de route. Trouver les gens qui croient en vous et qui vous appuieront, vous et votre travail, change tout. »

La Bourse commémorative Glenda-M.-MacQueen pour le développement de carrière des femmes en psychiatrie est remise chaque année par l'INSMT des IRSC et l'APC. Pour en savoir plus et présenter une demande pour 2026, visitez le site Web de l'Association des psychiatres du Canada.

