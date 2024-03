Andriani S.p.A apporte une « révolution des couleurs » en Amérique du Nord avec l'introduction des 10 pâtes de Felicia fabriquées de façon durable pour vous

ANAHEIM, Calif, 12 mars 2024 /CNW/ - Andriani S.p.A. , société italienne de prestations et pionnier de l'alimentation saine établie en 2009, a annoncé aujourd'hui son expansion sur le marché nord-américain avec l'introduction de Felicia . La marque fera ses débuts au salon Natural Products Expo West, du 14 au 16 mars, à Anaheim, où elle présentera un portefeuille novateur de 10 pâtes à base d'ingrédients 100 % naturels, sans allergènes, et cultivées entièrement à partir d'agriculture biologique.

Felicia – Rigatoni au sarrasin et spaghetti à la spiruline

Andriani, chef de file de la catégorie des pâtes alternatives en Italie, s'est donné pour mission d'offrir aux consommateurs un nouveau concept de saine alimentation italienne. Felicia a fait ses débuts aux États-Unis et au Canada avec une vaste gamme de pâtes, y compris des spaghettis à la spiruline, des rigatoni à la mezzi au sarrasin et plus encore, qui présentent tous les avantages nutritionnels des grains entiers (riz brun, avoine et sarrasin), des légumineuses (pois chiches et lentilles) et d'autres superaliments spécialisés. Chaque produit est exempt d'allergènes et fabriqué à partir d'ingrédients biologiques entièrement naturels, avec un accent sur la qualité et l'excellence - un véritable témoignage de l'engagement d'Andriani envers des processus de fabrication novateurs et durables.

« Felicia incarne parfaitement le riche patrimoine et l'expertise culinaire qui définissent Andriani. Nous sommes fiers de présenter des produits fabriqués avec des ingrédients uniques et uniques, comme la spiruline, qui transformeront l'ensemble de la catégorie, a déclaré Francesco Andriani, vice-président et cofondateur d'Andriani.Nous avons créé des pâtes de rechange qui vous conviennent mieux et qui ont un goût délicieux. donner aux consommateurs les moyens de choisir des options plus saines pour eux-mêmes et leur famille. »

En tant que société de bienfaisance, Andriani est à l'avant-garde de la production et de la fabrication durables depuis sa création en 2009, tout en continuant de mettre fortement l'accent sur la gestion consciente des ressources naturelles. Cette philosophie s'étend à Felicia qui, au cours des 15 dernières années, a servi de véhicule aux valeurs fondamentales d'Andriani. L'introduction de la marque en Amérique du Nord marque une étape importante dans l'industrie et établit une nouvelle norme pour les produits de pâtes alimentaires aux États-Unis et au Canada.

« Il n'y a pas de meilleure façon de souligner l'héritage d'innovation de Felicia en matière de qualité des aliments et de fabrication durable que de continuer à partager notre passion avec le reste du monde, en commençant par l'Amérique du Nord, a déclaré Carlo Stocco, président d'Andriani USA Benefit Corporation. "Felicia est l'Italien auquel vous ne vous attendriez pas, ce qui permet aux consommateurs d'ajouter de nouvelles saveurs et recettes à leur rotation, ce qui aura un effet positif sur la façon dont ils aiment les pâtes et dont ils nourrissent leur corps. Avec Felicia, les gens peuvent avoir plus de pâtes, plus souvent. »

Felicia sera présente à la Natural Products Expo West du 14 au 16 mars dans la salle E (stand 5448) au Anaheim Convention Center. Le stand présentera des activités culinaires sur place et un bar de pâtes dynamique pour que les participants puissent goûter les produits et profiter des recettes originales et créatives du chef Massimo Buono.

Les produits Felicia seront offerts dans certaines épiceries des États-Unis et du Canada au cours des prochaines semaines. Pour en savoir plus sur Felicia, visitez www.felicia.us . Pour en savoir plus sur Andriani, visitez www.andrianispa.com/en/. Voir d'autres photos ici .

À PROPOS DE FELICIA

Felicia est une marque de pâtes alternatives créée à l'origine à Gravina à Puglia, en Italie, en 2009 pour fournir des produits et services alimentaires axés sur la nutrition, le goût et l'équilibre. Faites d'ingrédients biologiques et naturellement sans gluten comme le sarrasin, le riz brun, l'avoine, les pois chiches, les lentilles, les pois et les haricots, les pâtes de felicia sont entièrement naturelles et fabriquées uniquement avec de la farine de céréales ou de légumineuses et de l'eau. Disponibles dans plusieurs grands magasins de distribution dans le monde, les produits Felicia sont fabriqués dans un moulin à grains multiples intégré dans le cadre de leur engagement envers la salubrité et la durabilité des aliments. Pour en savoir plus, visitez www.felicia.us ou communiquez avec Felicia sur Instagram et LinkedIn .

À PROPOS D'ANDRIANI S.p.A.

Andriani S.p.A. est considérée comme l'une des sociétés de production d'aliments de santé les plus innovatrices du secteur, avec un engagement envers des processus de fabrication durables et une branche entièrement dédiée aux produits sans allergènes. Avec une présence commerciale dans plus de 50 pays du monde, l'entreprise italienne offre une gamme de produits et services alimentaires naturels, y compris des pâtes alimentaires de rechange faites d'ingrédients uniques, notamment des grains entiers, des superaliments et des légumineuses. Andriani est également le promoteur de la première chaîne d'approvisionnement en légumineuses qui combine la performance qualitative et la durabilité environnementale dans la production sur le terrain. Pour en savoir plus, visitez www.andrianispa.com/en/ ou communiquez avec Andriani sur Facebook et LinkedIn .

