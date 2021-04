TORONTO, le 15 avril 2021 /CNW/ - Du 1er au 3 juin 2021, les hauts dirigeants financiers du Canada se réuniront virtuellement pour assister au Congrès annuel 2021 de Financial Executives International Canada (FEI Canada), présenté par la Section du Québec de FEI Canada.

Le thème de cette année est « Optimiser l'ADN des leaders de demain » et comprend un programme et des conférenciers qui aborderont des sujets sur l'éthique, la gouvernance, les fusions et acquisitions, ainsi que la diversité et l'inclusion, de même que les perspectives économiques de 2021-2022 tant attendues mettant en vedette Clément Gignac, vice-président principal et économiste en chef, iA Groupe financier; Robert Hogue, économiste en chef, RBC; Bruce Kasman, économiste en chef et chef des études économiques mondiales, JP Morgan Chase & Co, ainsi que Dan North, économiste en chef, Euler Hermes Amérique du Nord.

D'autres conférenciers clés du secteur issus du monde des affaires et de la finance au Canada comprennent : Michael Rousseau, président et chef de la direction, Air Canada; Nancy Russle, vice-présidente principale et chef de de l'audit interne, Great-West Lifeco Inc.; Stéphane Lefebvre, chef de la direction, Cirque du Soleil; Jean Bélanger, président et chef de la direction, Premier Tech, et Caroline Codsi, présidente et fondatrice de la Gouvernance au féminin ainsi que l'une des 100 femmes les plus influentes au Canada.

« Au fil des années, le Congrès annuel de FEI Canada a acquis une réputation inégalée comme occasion de réseauter avec d'autres haut dirigeants financiers, d'entrer en relation avec des leaders d'opinion et d'obtenir des perspectives sur les dernières questions et tendances. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'établir des liens en direct avec nos membres, nos invités et nos commanditaires à notre prochain congrès virtuel 2021 », a déclaré Georgina Blanas, directrice générale de FEI Canada.

« Pour savoir où nous allons, nous devons savoir d'où nous venons. Pour nous, leaders financiers, l'année 2020 aura eu des répercussions permanentes sur notre façon d'envisager l'avenir et d'aider nos sociétés à atteindre une croissance durable », a affirmé Marc Ouellet, président du congrès 2021.

La période d'inscription au congrès virtuel 2021 est maintenant commencée. Pour s'inscrire et pour obtenir tous les renseignements sur le congrès virtuel 2021, y compris les occasions de commandites, les conférenciers, les séances et l'horaire, veuillez consulter le site du congrès à www.feicanadaconference.ca.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada), ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canad), est le porte-parole et le choix avisé des hauts dirigeants financiers à l'échelle du pays. Comptant 12 sections et 1 500 membres, FEI Canada offre à ses membres des services liés au perfectionnement professionnel, aux occasions de réseautage, au leadership éclairé ainsi que des services de représentation. Les membres de l'association comprennent des hauts dirigeants financiers couvrant divers secteurs, fonctions et disciplines, et représentent un nombre important d'entreprises canadiennes parmi les plus influentes et les plus prospères. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.feicanada.org ou suivez-nous sur à https://ca.linkedin.com/company/fei-canada et Twitter à @FEICanada .

