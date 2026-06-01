Lancement aux États-Unis le 1er juin, avec disponibilité internationale cet automne

ROCHESTER, New York, 1er juin 2026 /CNW/ - Fee Brothers, la société familiale de cinquième génération spécialisée dans les arômes, lance la gamme inédite Fat Washes d'arômes hydrosolubles qui rendent la création de cocktails savoureux plus rapide, uniforme et facile pour les bars. La gamme se décline en trois saveurs - bacon, canard rôti et beurre noisette - offrant aux barmans un moyen simple et longue conservation d'ajouter de la profondeur, de l'arôme et une texture veloutée, sans le processus traditionnel de « fat washing ».

Fee Brothers, la société familiale de cinquième génération spécialisée dans les arômes, lance la gamme inédite d'arômes Fat Washes hydrosolubles.

« En raison de notre amour pour les cocktails savoureux, nous avons souvent utilisé la technique du fat washing à la maison », déclare Jon Spacher, président et chef de la direction de Fee Brothers. « Une fois que nous avons trouvé une version hydrosoluble avec la même saveur et la même sensation en bouche, la décision de la partager était toute naturelle. »

Le « fat washing », ou lavage par le gras, est depuis longtemps utilisé en mixologie pour ajouter de la richesse et de la profondeur aux cocktails, mais la méthode nécessite des heures, voire des jours, d'infusion, d'espace dans le congélateur, d'égouttage et de perte de produit. Le Fat Wash de Fee Brothers élimine ces obstacles tout en préservant la saveur et la texture auxquelles les barmans s'attendent. La gamme hydrosoluble s'intègre harmonieusement aux cocktails sans huilosité ni séparation. Quelques touches ajoutent du poids et de la rondeur, pour une riche sensation en bouche.

Alors que les cocktails savoureux continuent de gagner en popularité, les bars cherchent des façons d'offrir ces saveurs sans ralentir le service ni augmenter la main-d'œuvre. Fee Brothers a mis au point Fat Wash pour aider les exploitants à introduire des cocktails savoureux dans des environnements à volume élevé tout en maintenant l'uniformité entre les quarts de travail et les différents établissements.

« Cette gamme change la donne », déclare Matt Green, fondateur et exploitant d'Aqua Vitae. « Elle offre une efficacité pure, en toute simplicité. »

L'efficacité opérationnelle a été au cœur des préoccupations pendant le développement. Cette innovation aide à réduire les coûts d'ingrédients et de préparation tout en offrant l'occasion d'augmenter les marges en éliminant le besoin de laver une bouteille entière de spiritueux. En éliminant la préparation à fort coefficient de travail, la gamme Fat Wash de Fee Brothers aide les exploitants à protéger les marges et à proposer des cocktails savoureux de manière plus fiable. Elle permet aux bars d'optimiser l'expérience client sans ajouter de pression sur les équipes.

Les trois arômes seront proposés en bouteilles à bouchon verseur de 5 oz. La gamme est sans gluten et formulée pour un arôme stable. Lorsqu'il est entreposé correctement, Fat Wash a une durée de conservation recommandée de trois ans à compter de la date de fabrication.

Le lancement aux États-Unis aura lieu le 1er juin, suivi d'une plus grande disponibilité par l'entremise des distributeurs et de certains détaillants en ligne. Le lancement dans l'Union européenne aura lieu en octobre au Bar Convent Berlin, où Fee Brothers prévoit un fort intérêt de la part des bars à cocktails artisanaux et des établissements à volume élevé.

À propos de Fee Brothers

Créé en 1864, Fee Brothers est une entreprise familiale de cinquième génération basée à Rochester, dans l'État de New York, qui fabrique des amers, des eaux botaniques, des mélanges, des saumures et des cordiaux de première qualité. Recevant la confiance des barmans du monde entier, Fee Brothers allie savoir-faire, cohérence et innovation pour rehausser l'art de la fabrication des boissons. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur feebrothers.com et consultez la trousse média.

Pour obtenir des entrevues et de plus amples informations, communiquez avec :

Jenny Stockdale

tél. 562 343-3604

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SOURCE Fee Brothers