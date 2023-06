Les cinquante fourgons électriques fabriqués au Canada sillonneront les rues de Toronto, Montréal et Surrey pour réduire les émissions de carbone sur le dernier kilomètre de livraison.

MISSISSAUGA, ON, le 14 juin 2023 /CNW/ - FedEx Express Canada a officiellement présenté aujourd'hui ses 50 premiers véhicules électriques de livraison ''BrightDrop Zevo 600'' lors d'un événement à Toronto, évènement assisté par l'honorable Victor Fedeli, membre du parlement provincial (Nipissing) et ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, par Julie Dabrusin, membre du parlement de Toronto-Danforth et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et des changements climatiques et du ministre des Ressources naturelles, par des clients et par des membres de l'équipe des opérations du centre-ville de Toronto de l'entreprise. L'introduction des véhicules électriques ''BrightDrop'' au centre des services de FedEx au Canada est une étape importante dans l'objectif de l'entreprise de transformer l'ensemble de ses véhicules de collecte et de livraison de colis (PUD) en véhicules entièrement électriques à zéro émission d'ici 2040.

Ces 50 véhicules innovants seront déployés à Toronto, Montréal et Surrey. En parallèle, FedEx Express Canada envisage d'étendre son parc de véhicules électriques (VE) au fur et à mesure de l'implantation de nouvelles stations de recharge dans ses succursales à travers le pays. Le Zevo 600, motorisé par la plateforme Ultium de General Motors (GM), est spécialement conçu pour le dernier segment de livraison, avec une autonomie estimée à 400 kilomètres sur une seule charge. Ces 50 VE ne sont que le premier jalon d'un accord plus vaste entre FedEx et BrightDrop, qui verra l'intégration de 2 500 véhicules dans les activités nord-américaines de FedEx au cours des années à venir. Plus de 400 VE sont déjà en service en Californie du Sud, notamment. Pour accompagner cette révolution technologique, FedEx met en place une infrastructure de recharge à travers ses installations canadiennes, y compris les 80 bornes de recharge déjà opérationnelles dans les trois premiers marchés des VE.

« FedEx Express Canada est résolue à faire de son parc de véhicules un exemple de neutralité carbone d'ici 2040 », a affirmé Dean Jamieson, vice-président de l'exploitation. « En nous associant à des pionniers comme BrightDrop, nous mettons en lumière le rôle moteur du Canada dans l'élaboration de solutions durables adaptées à un large éventail d'industries. »

Construits en sol canadien, ces véhicules utilitaires légers représentent une avancée pour FedEx Express, filiale de FedEx Corp., l'un des plus grands acteurs mondiaux du transport express, dans sa quête vers un parc automobile entièrement électrique. L'entreprise ambitionne qu'à l'horizon 2025, 50 % des fourgons de ramassage et de livraison acquis seront électriques, un taux qui atteindra 100 % en 2030.

C'est dans l'usine d'assemblage CAMI de GM en Ontario que BrightDrop produit les Zevo 600. GM a investi près d'un milliard de dollars canadiens pour transformer CAMI en première grande usine dédiée aux véhicules électriques du Canada. Réouverte en décembre 2022, le premier Zevo 600 est sorti des chaînes de montage de l'usine CAMI après une période de réoutillage de sept mois, établissant le record de la conversion d'usine la plus rapide dans l'histoire de GM.

« Pour notre ambition de réduire les émissions de carbone des livraisons, FedEx est un partenaire essentiel », a souligné Steve Hornyak, directeur commercial de BrightDrop. « En tant que premier client à déployer les Zevos aux États-Unis et au Canada, FedEx démontre au monde comment l'ajout de véhicules électriques peut contribuer à atteindre des objectifs de développement durable ambitieux et améliorer les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. »

Efforts canadiens, impacts mondiaux

Un peu plus de deux ans après l'annonce de son objectif mondial de carboneutralité d'ici 2040, FedEx Corp. s'attelle à concrétiser cette ambition. Cette réalisation est en partie due aux efforts locaux lancés par FedEx Express Canada, qui a contribué au développement d'autres solutions pour minimiser son empreinte dans les centres urbains densément peuplés, dans le but d'exporter ces innovations à travers le monde. Le Canada abrite l'un des plus grands parcs de vélos cargos électriques du réseau mondial de FedEx, avec plus de 40 en service en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec. FedEx a également testé des innovations telles que le BrightDrop Trace Move, un chariot électrique qui facilite la tâche des livreurs dans le centre-ville de Toronto.

Dans la quête commune d'un avenir plus durable, FedEx a investi dans des initiatives de développement durable qui soutiennent la transition du Canada vers une énergie propre, tout en contribuant à la préservation des communautés locales. Les investissements dans l'Institut Pembina, Arbres Canada et Ecotrust Canada permettent à ces organisations de poursuivre leur travail essentiel.

« Nous savons que l'avenir de la planète est une priorité pour un grand nombre de consommateurs, et nous souhaitons apporter notre pierre à l'édifice en adoptant des pratiques plus durables », a déclaré M. Jamieson. « De tels investissements nous permettront de fournir des avantages environnementaux durables à nos clients, aux membres de notre équipe et à notre planète », a-t-il ajouté.

