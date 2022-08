La révolutionnaire de la logistique continue de connecter le Canada au monde

MISSISSAUGA, ON, le 24 août 2022 /CNW/ - Il y a 35 ans, les consommateurs et les entreprises canadiens qui voulaient expédier rapidement des marchandises partout dans le monde avaient peu d'options. C'était jusqu'à ce que FedEx, révolutionnaire de la première heure dans l'industrie de la logistique, étende son réseau au Canada, qui était son premier marché à l'extérieur des États-Unis. Instantanément, les Canadiens avaient le monde à leur porte. Aujourd'hui, Federal Express Canada Corporation, filiale de FedEx Corp (NYSE : FDX), est une composante essentielle du plus grand réseau de messageries au monde, réseau sur lequel comptent ses clients expéditeurs pour relier l'économie canadienne à plus de 220 pays et territoires. FedEx a expédié des millions de colis dans le ciel canadien avec rapidité, fiabilité et intégrité, y compris certaines des livraisons les plus mémorables de l'histoire de la logistique canadienne.

FedEx Celebrates 35 Years Serving Canada (Groupe CNW/Federal Express Canada Corporation)

En 1987, FedEx a acheté son franchisé canadien, Cansica Inc., et a fondé FedEx Express Canada, qui a établi son siège social à Mississauga (Ontario). Deux ans plus tard, FedEx inaugurait d'un océan à l'autre son service intra-Canada. L'effectif canadien de FedEx, qui ne comptait pas plus de 400 employés à ses débuts, est aujourd'hui de 14 000 personnes. Ses activités sont basées sur 70 emplacements, soutenus par une flotte aérienne canadienne de 32 aéronefs, et une flotte terrestre d'environ 5 000 véhicules, y compris un plus grand parc de vélos électroniques.

« Pendant 35 ans, FedEx a joué un rôle essentiel pour faire avancer l'économie canadienne avec dynamisme et détermination », a déclaré Lisa Lisson, présidente de FedEx Express Canada. « Ce faisant, nous avons bâti l'une des entreprises les plus respectées du pays et nous demeurons l'un des employeurs les plus fiables au Canada. Nos investissements reflètent notre foi en notre pays et en son potentiel.

Avec la montée en flèche du commerce électronique, soutenue par la pandémie, la plupart des Canadiens associent FedEx Express Canada à l'expédition et à la livraison de marchandises courantes. Toutefois, dans les coulisses, l'entreprise a joué un rôle essentiel dans de nombreux événements et jalons clés au Canada, notamment :

Réponse à la COVID en 2020 . FedEx Express Canada (avec Innomar Strategies, le principal fournisseur de services pharmaceutiques spécialisés au Canada ) a été sélectionné par le gouvernement du Canada pour distribuer des vaccins contre la COVID-19 dans chaque province et territoire, ainsi que dans de nombreuses missions canadiennes à l'étranger. Le premier envoi du vaccin Moderna est arrivé au Canada à bord d'un Boeing 777 de FedEx la veille de Noël 2020. À la fin de juillet 2022, plus de 52 millions de doses de vaccins ont été distribuées d'un océan à l'autre et dans 36 destinations internationales. La distribution s'est poursuivie jusqu'à ce jour.

. FedEx Express Canada (avec Innomar Strategies, le principal fournisseur de services pharmaceutiques spécialisés au ) a été sélectionné par le gouvernement du pour distribuer des vaccins contre la COVID-19 dans chaque province et territoire, ainsi que dans de nombreuses missions canadiennes à l'étranger. Le premier envoi du vaccin Moderna est arrivé au à bord d'un Boeing 777 de FedEx la veille de Noël 2020. À la fin de juillet 2022, plus de 52 millions de doses de vaccins ont été distribuées d'un océan à l'autre et dans 36 destinations internationales. La distribution s'est poursuivie jusqu'à ce jour. 2018 Contestation devant la Cour suprême du Canada . Dans l'affaire R. c. Comeau, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui concernait le transport d'alcool d'une province canadienne à une autre, FedEx Express Canada a été la seule société de transport à obtenir le statut d'intervenant. Cela a permis à l'avocat de FedEx Express Canada de se présenter devant la Cour suprême du Canada et de plaider devant la Cour une interprétation du droit constitutionnel canadien qui favorise une vision du commerce intraprovincial. En tant que fervent partisan de la suppression des barrières commerciales intraprovinciales, FedEx Express Canada a soutenu de nombreux établissements vinicoles canadiens dans leur démarche visant à expédier du vin directement aux consommateurs d'autres provinces. La défense des intérêts de l'entreprise, en partie, a inspiré de nombreuses provinces à adopter une loi qui permettait l'expédition intraprovinciale à l'intérieur du Canada .

. Dans l'affaire R. c. Comeau, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui concernait le transport d'alcool d'une province canadienne à une autre, FedEx Express Canada a été la seule société de transport à obtenir le statut d'intervenant. Cela a permis à l'avocat de FedEx Express Canada de se présenter devant la Cour suprême du et de plaider devant la Cour une interprétation du droit constitutionnel canadien qui favorise une vision du commerce intraprovincial. En tant que fervent partisan de la suppression des barrières commerciales intraprovinciales, FedEx Express Canada a soutenu de nombreux établissements vinicoles canadiens dans leur démarche visant à expédier du vin directement aux consommateurs d'autres provinces. La défense des intérêts de l'entreprise, en partie, a inspiré de nombreuses provinces à adopter une loi qui permettait l'expédition intraprovinciale à l'intérieur du . Transport historique de pandas . Lorsque le Canada a été choisi pour accueillir des pandas géants de la Chine, FedEx Express Canada a fait don de deux vols nolisés pour leur arrivée. Selon de nombreux employés, le premier a eu lieu en 2013 avec l'arrivée de Da Mao et Er Shun de Chengdu , en Chine, et le deuxième en 2018, lorsque Da Mao et Er Shun, ainsi que leurs deux petits, ont voyagé de Toronto au zoo de Calgary . Tout au long de son séjour de cinq ans, FedEx a aussi fait des livraisons hebdomadaires de bambou aux zoos à partir de divers endroits aux États-Unis et en Asie.

. Lorsque le a été choisi pour accueillir des pandas géants de la Chine, FedEx Express Canada a fait don de deux vols nolisés pour leur arrivée. nombreux employés, le premier a eu lieu en 2013 avec l'arrivée de Da Mao et Er Shun de , en Chine, et le deuxième en 2018, lorsque Da Mao et Er Shun, ainsi que leurs deux petits, ont voyagé de au zoo de . Tout au long de son séjour de cinq ans, FedEx a aussi fait des livraisons hebdomadaires de bambou aux zoos à partir de divers endroits aux États-Unis et en Asie. Alliance avec des détaillants canadiens. L'essor du commerce électronique a créé une demande au sein de l'industrie des transports et de la logistique du Canada pour des solutions plus complètes pour les consommateurs qui ont besoin de services pratiques de dépôt et de ramassage. Plutôt que de concurrencer les entreprises canadiennes, FedEx a conclu des alliances stratégiques avec certaines des marques de détail bien connues du Canada , comme Home Hardware, Staples, Super C, Metro, Kent et Penguin Pickup. De plus, sur les quelque 1 200 Expédicentres FedEx accrédités du Canada , plus de 800 sont des petites entreprises.

Initiatives canadiennes de développement durable et de dons de charité

FedEx Express Canada demeure déterminée à relier le Canada au reste du monde de façon plus efficace et responsable. Par exemple, Toronto a été sélectionnée comme l'un des premiers marchés du réseau FedEx à mettre à l'essai des vélos électriques écologiques pour les livraisons en zone urbaine. Depuis, au cours des deux dernières années, le projet pilote a pris de l'expansion pour devenir un parc de vélos électroniques à travers le Canada, ce qui a aidé FedEx à se rapprocher de son objectif mondial d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Depuis son déploiement en juillet 2020, le parc canadien de vélos électroniques a parcouru plus de 32 000 kilomètres sans émissions, prévenant ainsi l'émission de plus de 9 tonnes de CO₂.1

Redonner aux communautés qu'elle dessert est également un pilier fondamental de FedEx Express Canada. Au cours de notre dernier exercice financier seulement, FedEx Express Canada a fait des dons d'un million de dollars à Arbres Canada ; elle a offert son soutien à Ecotrust Canada -- une organisation qui travaille à l'établissement de collectivités écologiquement durables en mettant l'accent sur l'aide aux collectivités des Premières Nations. Elle a aussi renouvelé sa campagne Tirez pour vois pour appuyer Orbis International, une organisation dont la mission est de fournir des solutions de soins oculovisuels durables à long terme dans les pays à revenu faible et intermédiaire. De plus, FedEx a été à l'avant-garde du soutien humanitaire, en tirant parti de son réseau pour aider aux efforts de secours aux sinistrés au Canada et partout dans le monde.

Un succès construit par nos employés

Pour toutes les infrastructures et les innovations à sa disposition, le véritable succès qui sous-tend la croissance de l'entreprise et son importance au Canada peut être attribué à ses employés. Lisson, qui a commencé sa carrière comme associée en marketing, est devenue la première femme et la première présidente canadienne de l'histoire de FedEx Express Canada. En 35 ans d'histoire de l'entreprise, FedEx Express Canada a fourni à sa société mère mondiale, FedEx Corp., des cadres de premier plan dont Raj Subramaniam, président et chef de la direction de FedEx Corp., qui a été président de FedEx Express Canada de 2003 à 2006 et Brie Carere, cheffe du service à la clientèle de FedEx Corp. et co-PDG de FedEx Services. Mme Carere a commencé sa carrière chez FedEx comme associée en marketing de FedEx Express Canada.

"Les 35 années passées par FedEx au Canada ont été exaltantes et servir ce pays a été un véritable honneur pour tous ceux qui ont porté nos uniformes violet et orange ou qui les ont soutenus, dit Lisa Lisson. FedEx continuera de soutenir la croissance économique du Canada en apportant des innovations et des investissements qui nous permettront de placer la barre haut maintenant et pour l'avenir de notre industrie. Notre entreprise et notre pays ont encore beaucoup à offrir."

Visionnez la vidéo commémorant les 35 ans de FedEx au Canada : https://youtu.be/2uq2LPGjT7c

Profil de FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE : FDX) propose aux consommateurs et aux entreprises du monde entier une vaste gamme de services de transport, de cybercommerce et de bureautique. Réalisant des revenus annuels de 90 milliards de dollars, l'entreprise fournit des solutions commerciales intégrées aux entreprises par l'entremise de ses filiales gérées en collaboration, qui font front commun devant la concurrence sous le nom bien connu de FedEx. Citée régulièrement comme l'un des employeurs les plus admirés et respectés au monde, FedEx exige de ses 600 000 employés qu'ils restent concentrés sur la sécurité, sur le respect des normes éthiques et professionnelles les plus élevées et sur les besoins de leurs clients et de leurs collectivités. FedEx tient à connecter les gens et les possibilités partout dans le monde de manière responsable et ingénieuse, tout en atteignant la carboneutralité d'ici 2040. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site about.fedex.com .

____________________________ 1 Économies d'émissions basées sur les estinations de Ressources naturelles Canada 2 pour les véhicules de livraison résidentiels typiques par rapport aux vélos électriques à zéro émission, de juillet 2020 à février 2022.

