MONTRÉAL, le 10 févr. 2026 /CNW/ - fdp Gestion privée annonce aujourd'hui l'acquisition, effective immédiatement, d'une participation majoritaire dans MultiD, consolidant ainsi une relation bâtie au fil des ans entre deux organisations créées par et pour les médecins. Déjà actionnaire de MultiD depuis plus de 10 ans, fdp franchit aujourd'hui une étape déterminante qui lui permet de déployer une offre unique et intégrée entièrement dédiée aux médecins, tout en poursuivant son ambition de devenir la destination incontournable des professionnels du Québec, grâce à la pertinence de ses conseils et à sa culture d'excellence.

Reconnue depuis plus de 50 ans pour son expertise en facturation médicale et en solutions administratives en santé, MultiD unit désormais ses forces avec celles de fdp Gestion privée au sein d'un groupe qui partage une même vision : simplifier la vie financière et administrative des médecins et leur offrir un accompagnement hautement spécialisé à chaque étape de leur parcours.

« Cette acquisition est une évolution naturelle de notre partenariat. Elle nous permet de créer une offre intégrée dont les médecins ont besoin pour gérer leur pratique et leur avenir financier. Nous voulons leur offrir une solution consolidée et cohérente, qui leur redonne du temps et de la clarté dans un environnement de plus en plus complexe », affirme André Sirard, président et chef de la direction de fdp Gestion privée.

« Grâce à cette intégration, fdp et MultiD déploient une solution de finances médicales véritablement unique : planification financière personnalisée, facturation médicale, impôt et fiscalité, gestion des placements. Cette combinaison d'expertises permet désormais à tous les médecins du Québec de bénéficier d'un accompagnement continu et adapté à chaque stade de leur vie professionnelle -- début de pratique, croissance, transitions ou retraite. Et nous le faisons dans un esprit de continuité complète : les services, les interlocuteurs et l'expérience demeurent inchangés ainsi que la marque de MultiD sont maintenues afin de préserver l'identité et l'expertise qui font notre force », souligne Daniel Bouchard, président-directeur général de MultiD.

Ce jalon important renforce la trajectoire de fdp Gestion privée dans sa volonté d'être la référence indépendante en gestion privée pour les professionnels, les gens d'affaires et leur famille, appuyée par une expertise de pointe et une culture d'excellence.

À propos de fdp Gestion privée

fdp Gestion privée est une firme québécoise créée par et pour les médecins spécialistes, fondée par la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) en 1978. Elle offre une gamme complète de services financiers personnalisés incluant la planification financière, la gestion de placements, l'impôt, la fiscalité et le conseil stratégique, destinés aux professionnels du Québec. Reconnue pour la pertinence de ses conseils, son expertise de pointe et sa culture d'excellence, fdp Gestion privée accompagne les médecins à chaque étape de leur parcours, avec l'ambition d'être la référence incontournable en gestion privée pour les professionnels

À propos de MultiD

MultiD, fondée en 1969, est un leader québécois en facturation médicale, comptabilité, optimisation fiscale et accompagnement à l'incorporation pour les professionnels de la médecine. Forte de plus de 50 ans d'expérience, la firme offre des services exclusivement dédiés aux médecins, couvrant autant les travailleurs autonomes que les médecins incorporés, les cliniques et les fiducies. MultiD se distingue par son expertise pointue en santé, son approche personnalisée et son objectif constant de simplifier la gestion administrative et financière des médecins du Québec.

SOURCE fdp Gestion privée

