FCT se joint au service d'identité numérique numéro 1 au Canada, Vérifiez.Moi(MC)

Le fournisseur de solutions immobilières intègre le réseau à sa plateforme numérique afin de simplifier la vérification de l'identité pour les professionnels du crédit

TORONTO, le 15 janv. 2020 /CNW/ - SecureKey Technologies Inc., fournisseur de solutions d'authentification et de technologies d'identité fédérée, annonce aujourd'hui que FCT, chef de file national de l'assurance titres et des technologies de l'immobilier, s'est joint au réseau Vérifiez.Moi afin d'aider les professionnels du crédit à vérifier l'identité des emprunteurs rapidement et en toute sécurité.

En tant que membre du réseau, FCT intégrera le service Vérifiez.Moi à sa plateforme Verify+, un service qui permet aux professionnels du crédit de valider l'identité et de transmettre des documents de façon sécurisée dans le cadre des prêts directs aux consommateurs. Lorsqu'un emprunteur aura donné son accord au processus de validation d'identité, il se verra guidé dans une série d'étapes qui incorporeront Vérifiez.Moi. Le prêteur pourra alors recueillir et valider les renseignements personnels de l'emprunteur via une organisation de confiance, comme l'institution financière de celui-dernier.

Vérifiez.Moi utilise les renseignements d'identification personnels détenus par une connexion de confiance, telle qu'une institution financière, afin d'aider à vérifier l'identité des utilisateurs, leur permettant ainsi d'ouvrir des comptes et d'accéder aux services en ligne d'autres organisations de confiance. Le service réduit les risques de divulguer plus d'informations qu'il n'en faut, car les utilisateurs décident quand et à qui sont envoyés leurs renseignements. Vérifiez.Moi est une alternative plus sûre que les méthodes d'identification numérique traditionnelles, qui permet aux consommateurs d'accéder aux services en ligne de leur choix rapidement et en toute sécurité.

« Nous sommes fiers d'épauler FCT dans son effort pour intégrer l'identité numérique au secteur immobilier ainsi que dans son engagement à faciliter le processus de vérification de l'identité pour les prêteurs, affirme Greg Wolfond, fondateur et PDG de SecureKey Technologies. La relation entre prêteur et emprunteur repose sur un échange sécurisé de l'information. Nous sommes ravis de l'adhésion de FCT au réseau Vérifiez.Moi car elle nous permet de simplifier la vérification de l'identité en ligne et d'éliminer le désagrément pour les emprunteurs d'avoir à se rendre en succursale. »

« FCT se fait un point d'honneur d'améliorer les processus frontaux pour les professionnels du crédit et de l'immobilier, et l'identité numérique a toujours été une pièce maîtresse à ce chapitre, explique Michael LeBlanc, chef de la direction de FCT. Nous avons comme mission d'accélérer la transformation numérique à toutes les étapes du cycle de l'immobilier afin de tracer une voie de navigation intelligente et connectée dans le processus d'achat, de vente ou de refinancement. Nous avons hâte d'incorporer Vérifiez.Moi au reste de nos processus de vérification et de traitement, et d'éliminer les irritants pour les prêteurs qui font la collecte et la validation des renseignements des emprunteurs. »

À propos de SecureKey Technologies

SecureKey est un fournisseur de premier plan du secteur de l'authentification et de la validation d'identité qui se consacre à simplifier l'accès des consommateurs aux services et aux applications en ligne. L'entreprise établit un réseau de prochaine génération à confidentialité améliorée pour l'authentification et le traitement de l'identité permettant aux consommateurs de se connecter à des services à l'aide des identifiants et renseignements numériques qu'ils ont déjà en mains et auxquels ils font confiance. SecureKey a son siège social à Toronto et possède des bureaux à San Francisco. Pour de plus amples renseignements, visitez les sites www.securekey.com/fr et www.vérifiez.moi .

À propos de FCT

Fondé en 1991, le groupe de sociétés FCT est établi à Oakville, en Ontario, et compte près de 900 employés au pays. Le groupe offre des produits d'assurance titres à l'avant-garde du secteur, des solutions de recouvrement et d'autres produits et services liés à l'immobilier à près de 450 prêteurs, 43 000 professionnels du droit et 5 000 professionnels du recouvrement, ainsi qu'à des agents immobiliers, à des courtiers hypothécaires et à des entrepreneurs de partout au Canada.

L'institut Great Place to WorkMD a nommé FCT l'un des 50 meilleurs endroits où travailler au Canada pendant cinq années consécutives (de 2015 à 2019) et lui a remis la certification Great Place to Work. La société mère de FCT, la First American Financial Corporation, a été nommée par le magazine Fortune l'une des 100 meilleures entreprises où travailler pour une quatrième année de suite en 2019. Pour en savoir plus sur FCT, visitez le site de l'entreprise au www.fct.ca/fr/ .

