KINGSTON, ON, le 13 juill. 2022 /CNW/ - Depuis janvier, le Canada a conclu des accords sans précédent pour la fabrication de véhicules électriques, de batteries et de véhicules hybrides. Ces accords permettent de créer et de conserver des milliers de bons emplois pour la classe moyenne. Nous franchissons aujourd'hui un autre grand pas dans cette direction.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau s'est joint au ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, et au ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, Vic Fedeli, pour accueillir en Ontario une nouvelle usine à la fine pointe de la technologie spécialisée en fabrication de composantes essentielles de batteries pour véhicules électriques. Aux termes du nouveau partenariat, Umicore prévoit investir 1,5 milliard de dollars pour construire une usine carboneutre dans le canton Loyalist, en Ontario. Ce projet créera 1 000 emplois durant la construction ainsi que des centaines de postes permanents.

D'ici la fin de la décennie, la nouvelle usine d'Umicore produira suffisamment de matériaux actifs cathodiques précurseurs et de matériaux cathodiques actifs - des composantes essentielles des batteries pour véhicules électriques - pour soutenir la fabrication d'un million de véhicules électriques par an. L'entreprise fournira ses produits aux fabricants d'automobiles et de batteries du Canada et des États-Unis. Elle jouera un rôle important dans notre chaîne d'approvisionnement nationale de véhicules électriques et contribuera au renforcement de l'écosystème des batteries en Amérique du Nord. La nouvelle usine d'Umicore contribuera à la vigueur et à la réussite du secteur canadien de l'automobile pour de nombreuses années.

À mesure que nous bâtissons une économie propre, le gouvernement du Canada continuera à assurer la compétitivité de l'industrie canadienne de l'automobile et de ses travailleurs. Par le biais du Plan de réduction des émissions pour 2030 qui a été lancé ce printemps et de la stratégie canadienne sur les minéraux critiques que nous sommes en train de concevoir, nous offrirons aux Canadiens de l'air pur, de bons emplois pour la classe moyenne et une économie solide aujourd'hui et dans les années à venir.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui vise à créer des emplois, à réduire la pollution et à bâtir une économie plus forte et plus propre pour le bien des Canadiens. L'intention d'Umicore d'établir sa nouvelle usine dans le canton de Loyalist est une autre grande étape vers l'atteinte de l'objectif de faire du Canada un chef de file mondial de la production de véhicules électriques, des minéraux à la fabrication. Comme ce projet permettra de créer plus de 1 000 bons emplois lors de la construction de l'usine et des centaines de postes permanents lorsque l'usine sera en fonction, il jouera un rôle important dans le secteur automobile propre du Canada pendant longtemps. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le Canada se positionne comme chef de file mondial en ce qui concerne les emplois de l'avenir dans une économie zéro émission. L'annonce d'aujourd'hui avec Umicore s'appuie sur les récents investissements que notre gouvernement a faits pour construire une chaîne d'approvisionnement florissante dans le secteur des batteries de véhicules électriques au Canada. On s'assure de bâtir une économie forte et plus résiliente, tout en créant des dizaines de milliers d'emplois bien rémunérés dans tout le pays. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Cet investissement important d'Umicore fera de l'Ontario un chef de file nord-américain dans ce segment à haute valeur de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques et permettra de mieux relier le secteur minier du nord de l'Ontario aux installations de fabrication de véhicules électriques dans le sud. Notre gouvernement a récemment réussi à attirer d'importants investissements dans la province et entend faire de l'Ontario un chef de file dans la conception et la fabrication des batteries qui alimenteront les véhicules de l'avenir. »

-- L'hon. Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario

« Le Canada et la province de l'Ontario ont tous les éléments réunis pour qu'Umicore établisse une chaîne d'approvisionnement complète et durable pour le matériel constitutif de batteries - de la mine au marché des véhicules électriques. Lorsque les contrats avec les principaux clients auront été conclus, cette expansion en Amérique du Nord complètera notre implantation, sur trois continents dans le monde, de chaînes d'approvisionnement régionales qui bénéficieront à nos clients du secteur de l'automobile et des éléments constitutifs de batteries. De plus, nous remercions le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario de leur soutien et de leur enthousiasme à cofinancer ce projet. Cette usine aidera le Canada et Umicore à atteindre leur objectif commun d'avoir en place une chaîne d'approvisionnement en batteries carboneutres. »

-- Mathias Miedreich, PDG d'Umicore

Faits saillants

L'annonce d'aujourd'hui souligne la signature d'un protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et Umicore. Elle marque aussi le début des négociations d'une entente visant l'établissement d'une nouvelle usine de fabrication dans le canton Loyalist, en Ontario . Le gouvernement du Canada poursuivra les négociations avec Umicore pour déterminer l'aide fédérale qui sera consentie dans le cadre de ce projet.

et Umicore. Elle marque aussi le début des négociations d'une entente visant l'établissement d'une nouvelle usine de fabrication dans le canton Loyalist, en . Le gouvernement du poursuivra les négociations avec Umicore pour déterminer l'aide fédérale qui sera consentie dans le cadre de ce projet. Basée à Bruxelles , en Belgique, Umicore est une entreprise de l'économie circulaire axée sur la technologie des matériaux. Elle se donne comme mission de réduire les émissions néfastes, d'alimenter les véhicules et les technologies de l'avenir et d'insuffler une nouvelle vie aux métaux usagés au moyen du recyclage. La nouvelle usine du canton Loyalist, en Ontario , sera la plus importante de l'entreprise au Canada .

, en Belgique, Umicore est une entreprise de l'économie circulaire axée sur la technologie des matériaux. Elle se donne comme mission de réduire les émissions néfastes, d'alimenter les véhicules et les technologies de l'avenir et d'insuffler une nouvelle vie aux métaux usagés au moyen du recyclage. La nouvelle usine du canton Loyalist, en , sera la plus importante de l'entreprise au . Le secteur canadien de l'automobile soutient près de 500 000 travailleurs, injecte 16 milliards de dollars par année dans le produit intérieur brut du Canada et est l'une des plus importantes industries d'exportation du pays.

et est l'une des plus importantes industries d'exportation du pays. Plus tôt cette année, le gouvernement fédéral a rendu public le Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte, qui présente une approche ambitieuse et réaliste, secteur par secteur, afin de permettre au Canada de respecter sa cible de réduction des émissions d'au moins 40 pour cent sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 et d'être en mesure d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

qui présente une approche ambitieuse et réaliste, secteur par secteur, afin de permettre au de respecter sa cible de réduction des émissions d'au moins 40 pour cent sous les niveaux de 2005 d'ici d'être en mesure d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions, le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en place une obligation de vente selon laquelle 100 % des nouveaux véhicules légers vendus devront être zéro émission d'ici 2035.

s'est engagé à mettre en place une obligation de vente selon laquelle 100 % des nouveaux véhicules légers vendus devront être zéro émission d'ici 2035. Par l'entremise du Budget 2022, le gouvernement a fourni 1,7 milliard de dollars pour prolonger le programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission et élargi le nombre de modèles de véhicules admissibles au programme. Le Budget prévoyait également l'octroi de 900 millions de dollars pour l'ajout de 50 000 postes de recharge de véhicules zéro émission au réseau canadien.

Le gouvernement du Canada a annoncé le nouveau programme d'Incitatifs pour les véhicules moyens et lourds à zéro émission, qui accorde des incitatifs pouvant atteindre 200 000 dollars par véhicule pour aider les entreprises et d'autres organisations à électrifier leur flotte.

a annoncé le nouveau programme d'Incitatifs pour les véhicules moyens et lourds à zéro émission, qui accorde des incitatifs pouvant atteindre 200 000 dollars par véhicule pour aider les entreprises et d'autres organisations à électrifier leur flotte. Le Budget 2022 prévoit aussi 3,8 milliards de dollars pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de la toute première stratégie canadienne sur les minéraux critiques.

L'annonce d'aujourd'hui a été faite dans le cadre de la Semaine nationale du véhicule électrique, qui se déroule du 11 au 15 juillet 2022. Durant cette semaine, les Canadiens sont invités à promouvoir le mot-clic #SemaineduVE dans les médias sociaux.

Produit connexe

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]