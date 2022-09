Faute de preuve : La nouvelle Stratégie nationale d'adaptation du Canada doit protéger les Canadiens des effets des changements climatiques

TORONTO, le 12 sept. 2022 /CNW/ - La Stratégie nationale d'adaptation du Canada devrait être finalisée au cours des prochaines semaines et dévoilée avant la conférence internationale sur les changements climatiques COP 27. Bien qu'elle promette d'être un grand pas en avant dans la protection des Canadiens contre les répercussions croissantes des changements climatiques, sans objectifs à court terme ni mesures pour nous préparer contre l'intensification des inondations, des feux incontrôlés et de la canicule à laquelle nous sommes déjà confrontés, ce sera trop peu, trop tard.

Un Canada résistant au climat, une large coalition d'organisations environnementales, municipales, d'assurance et de secours aux sinistrés, encourage le gouvernement fédéral à prendre des mesures maintenant afin de créer une culture de préparation et de bâtir un pays plus résilient aux catastrophes. Nous sommes d'avis que la Stratégie nationale d'adaptation réussira uniquement si elle établit des objectifs nationaux clairs qui inciteront à l'adoption de mesures à court terme et réduiront les risques climatiques auxquels les Canadiens sont confrontés à l'heure actuelle.

Des représentants du gouvernement fédéral proposent une Stratégie nationale d'adaptation qui met l'accent seulement sur des objectifs vagues et lointains sans plan national pour régler les problèmes. Il faut s'attaquer aux répercussions à plus long terme de la crise climatique, étant donné le nombre croissant d'événements météorologiques extrêmes qui sévissent au Canada. Nous ne pouvons pas attendre jusqu'en 2030 pour limiter les répercussions des changements climatiques dans notre pays.

Les membres de la coalition Un Canada résistant au climat recommandent que la Stratégie nationale d'adaptation se penche davantage sur l'établissement de cibles plus réalistes dans le cadre d'un plan quinquennal qui sera mis en œuvre à compter de 2023 pour protéger les Canadiens contre les chaleurs extrêmes, les inondations et les feux incontrôlés.

Ce qui est mesurable entraîne des résultats. Étant donné l'absence d'objectifs, la Stratégie nationale d'adaptation n'offrira pas la protection dont les Canadiens ont besoin aujourd'hui.

La préparation aux événements météorologiques extrêmes croissants est à la portée immédiate du Canada. La Stratégie nationale d'adaptation offre la possibilité d'une vision coordonnée, dirigée par le ministère de l'Environnement et Changement climatique Canada, avec le soutien du secteur privé et de la société civile, pour faire en sorte que le Canada soit prêt à faire face à n'importe quel événement météorologique, dès aujourd'hui.

Des porte-parole d'Un Canada résistant au climat sont prêts à parler de la Stratégie nationale d'adaptation et du besoin d'avoir des objectifs. Ils peuvent aussi fournir un commentaire additionnel pour des articles reliés au climat, comme :

Les mesures de réduction du risque nécessaires pour régler des problèmes liés à la canicule, aux feux incontrôlés et aux inondations, y compris la protection des collectivités canadiennes les plus vulnérables.

Des investissements dans l'infrastructure et le retrait géré, en tant que vision pour réduire les risques d'inondation.

Les répercussions de la canicule, des feux incontrôlés et des changements climatiques sur la santé des gens.

La valeur et l'impact du maintien et de la restauration de l'infrastructure naturelle comme moyen de réduire les risques reliés au climat.

Les répercussions des changements climatiques, des feux incontrôlés et des inondations sur le marché immobilier, les chaînes d'approvisionnement et les marchés financiers au Canada.

Les progrès de l'adaptation au climat au Canada et les stratégies nationales d'adaptation dans d'autres pays.

Être prêt à faire face aux catastrophes et rendre les collectivités résilientes par une vision à l'échelle de la société.

La vision du Canada en vue de se remettre sur pied après des feux incontrôlés, des inondations et la canicule.

À propos d'Un Canada résistant au climat

Un Canada résistant au climat est une coalition sans précédent de représentants de l'industrie de l'assurance, d'organisations de secours aux sinistrés, de municipalités, d'organisations autochtones, d'ONG environnementales et de leaders éclairés d'universités. Cette coalition est d'avis que le Canada doit être prêt à faire face aux répercussions actuelles et croissantes des changements climatiques en bâtissant un pays plus résilient aux catastrophes.

La coalition a été créée en juin 2021 et sera active dans les années à venir pour encourager tous les ordres de gouvernement et le secteur privé à collaborer à l'adaptation climatique et à la résilience aux catastrophes. Pour plus de renseignements, parcourez le site Un Canada résistant au climat.

Membres de la coalition Un Canada résistant au climat

INDUSTRIE DE L'ASSURANCE Aon Association canadienne des compagnies d'assurance mutuelles Association des courtiers d'assurance du Canada Aviva Bureau d'assurance du Canada Co-operators Desjardins Intact Corporation financière Société d'indemnisation en matière d'assurances IARD Sun Life du Canada TD Assurance Travelers Wawanesa Zurich Canada ADMINISTRATION MUNICIPALE Fédération canadienne des municipalités ORGANISATIONS AUTOCHTONES Ralliement national des Métis ORGANISATION DE SECOURS AUX SINISTRÉS Société canadienne de la Croix-Rouge SECTEUR PRIVÉ Association des produits forestiers du Canada Chambre de commerce du Canada Genesis Resiliency Surrey Board of Trade ORGANISATIONS PROVINCIALES Conservation Ontario ONG ENVIRONNEMENTALES ET ORGANISMES DE RECHERCHE Association canadienne des médecins pour l'environnement Centre Intact d'adaptation au climat Institut de prévention des sinistres catastrophiques Institut international du développement durable Institut pour l'intélliProspérité Institut Pembina

