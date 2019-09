FARO® lance des solutions 3D innovantes pour l'industrie de l'architecture, du génie et de la construction

Le numériseur mobile d'intérieur et le modélisateur As-Built™ de FARO sont présentés lors d'INTERGEO 2019

LAKE MARY, Floride, 17 septembre 2019 /CNW/ - FARO® (NASDAQ : FARO), la source la plus fiable au monde en matière de solutions d'imagerie 3D et de construction BIM, présente cette semaine un ensemble innovant de solutions 3D conçues spécifiquement pour les professionnels de l'architecture, du génie et de la construction (AEC) dans le cadre d'INTERGEO 2019 à Stuttgart, en Allemagne, au kiosque B3.008 du hall d'exposition 3. Les deux solutions seront lancées formellement et mises en vente sous peu.

Le numériseur mobile d'intérieur de FARO

Alors que la numérisation laser 3D devient de plus en plus omniprésente dans diverses industries, il y a un besoin grandissant pour rendre plus efficaces le processus de numérisation et le traitement des données. Traditionnellement, une variété de solutions cartographiques mobiles étaient utilisées à cette fin. Toutefois, ces solutions sont habituellement limitées sur les plans de la précision et de la fidélité des données.

La solution de numérisation mobile d'intérieur de FARO permet de réaliser des numérisations cinématiques 3D jusqu'à 7 fois plus rapidement que des séries de numériseurs traditionnels fixes balayant des zones comparables. Ce faisant, des projets s'échelonnant sur des journées entières ne prennent désormais que quelques heures. De plus, le numériseur mobile offre la fonctionnalité standard de numérisation fixe. Les utilisateurs peuvent donc simplement basculer en mode de numérisation haute fidélité en temps réel, assurant une intégration harmonieuse avec les données de numérisation mobile.

La solution de numérisation mobile d'intérieur conjugue plusieurs technologies de pointe, dont la technologie de numérisation laser « Focus Laser Scanner » de FARO, optimisée pour fonctionner de concert. Les propriétaires des numériseurs Focus Laser ou des produits ScanPlan™ pourront facilement les mettre à niveau vers la solution de numérisation mobile d'intérieur, protégeant ainsi l'investissement effectué lors de l'acquisition d'origine.

Le modélisateur As-Built™ de FARO

Le logiciel modélisateur As-Built de FARO permet aux professionnels de l'AEC de tirer parti du processus « Scan to BIM » le plus fluide de toute l'industrie à l'heure actuelle. Le modélisateur As-Built est spécifiquement conçu pour minimiser les efforts et le délai requis pour produire la documentation sur l'ouvrage fini, qui est la tâche principale des professionnels de l'AEC lors des phases de conception du bâtiment, des installations et de l'infrastructure.

Cette plate-forme complète et innovante automatise bon nombre des étapes de traitement contraignantes qui doivent être effectuées manuellement pour l'instant. De puissants outils permettent de créer facilement des objets CAD pouvant être directement importés dans tout système CAD sans égard aux logiciels CAD utilisés, simplifiant de façon frappante le flux des travaux de modélisation des utilisateurs FARO dans l'ensemble de l'industrie de l'AEC.

« Comme société, FARO est déterminée à soutenir sa clientèle avec la transition numérique de l'industrie de l'AEC en reliant mieux les mondes réel et virtuel », déclare Andreas Gerster, vice-président, construction BIM. « En conséquence, nous continuerons de fournir des solutions de grande valeur permettant aux professionnels de l'AEC de prendre des décisions éclairées qui augmentent la productivité et réduisent les pertes. »

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes, dont des déclarations relatives à la demande envers les produits de FARO et l'acceptation de ces produits par les clients, ainsi que le développement et les lancements des produits de FARO. Tout énoncé qui n'est pas un fait historique ou qui décrit les plans, les objectifs, les projections, les attentes, les suppositions, les stratégies et les cibles de la société est un énoncé prospectif. De plus, l'utilisation de mots comme « est », « sera » et d'autres expressions semblables, ou encore toute discussion à propos des plans ou d'autres intentions de FARO dénotent un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs ne sont pas garants du rendement ultérieur de la société et sont assujettis à divers risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent créer des écarts considérables entre les résultats, les performances et les réalisations réels et ceux de l'avenir qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. En conséquence, il ne faut pas se fier outre mesure à de tels énoncés.

Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels et les résultats exprimés ou escomptés dans les énoncés prospectifs, mentionnons notamment :

la création par la concurrence de technologies, de produits ou de procédés nouveaux ou améliorés qui rendent moins concurrentiels ou désuets ceux de la société;

l'incapacité de la société à maintenir son avantage technologique en concevant de nouveaux produits et en améliorant ses produits existants;

un déclin ou des changements négatifs, ou encore un manque d'amélioration au sein des industries que la société dessert ou des économies nationales et internationales dans les régions du monde où la société mène ses activités, ainsi que d'autres conditions générales de nature économique, commerciale et financière;

les autres risques détaillés à la partie I, article 1A. Les facteurs de risque du rapport annuel de la société sont indiqués sur le formulaire 10-K pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017, à la partie II, article 1A. Les facteurs de risque du rapport trimestriel de la société sont indiqués sur le formulaire 10-Q pour le trimestre se terminant le 31 mars 2018.

Les énoncés prospectifs de ce communiqué expriment le jugement de la société en date de sa publication. La société n'est aucunement tenue de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs à la suite de nouveaux renseignements, en vue d'événements futurs ou pour tout autre motif, sauf si la loi l'exige.

À propos de FARO

FARO est la source la plus renommée au monde en matière de technologie de réalisation, d'imagerie et de mesure 3D. La société conçoit et commercialise des systèmes et des logiciels de mesure et d'imagerie assistées par ordinateur pour les marchés verticaux suivants :

Fabrication 3D -- Relevés et imagerie 3D de haute précision, de même que comparaison d'éléments et de structures complexes au sein des processus de production et d'assurance de la qualité.

Construction BIM -- Capture 3D de projets de construction et d'usines comme ils sont construits pour documenter les structures complexes et effectuer le contrôle de la qualité, la planification et la préservation.

Criminalistique de sécurité publique -- Capture et analyse de données réelles sur place afin d'enquêter sur un accident, un crime ou un incendie, de planifier des activités de sécurité et d'offrir de la formation en réalité virtuelle pour le personnel de la sécurité publique.

Conception 3D -- Capture et modification de la forme 3D de produits, de personnes ou d'environnements à des fins de conception pour des applications relatives au développement de produits, à l'infographie et aux domaines dentaire et médical.

Photonique -- Conception et commercialisation de solutions et de produits de mesurage laser fondés sur le galvanomètre.

Le siège social mondial de FARO est établi à Lake Mary, en Floride. La société dispose aussi d'un centre technologique et d'installations de fabrication couvrant environ 90 400 pieds carrés à Exton, en Pennsylvanie, où se déroulent les activités de recherche et de développement, de fabrication et d'entretien pour les gammes de produits FARO Laser Tracker et FARO Cobalt Array Imager. Le siège social régional européen de la société se trouve à Stuttgart, en Allemagne, alors que celui de l'Asie-Pacifique est situé à Singapour. FARO compte des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, en Pologne, en Turquie, aux Pays-Bas, en Suisse, en Inde, en Chine, en Malaisie, en Thaïlande, en Corée du Sud, au Japon et en Australie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'adresse http://www.faro.com

SOURCE FARO Technologies, Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Robert Gourdine, vice-président au marketing mondial, Robert.Gourdine@faro.com, http://www.faro.com

Related Links

http://www.faro.com