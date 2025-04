SAINT-LIBOIRE, QC, le 8 avril 2025 /CNW/ - Farinart, spécialiste de la transformation de grains pour l'industrie de la boulangerie, annonce aujourd'hui la diversification de ses activités afin d'accéder au marché des mélanges pour la boulangerie. La compagnie dispose désormais d'un site de production situé à Saint-Cyrille, au Québec, doté d'équipements à la fine pointe de la technologie, entièrement dédiés à la préparation sur mesure de mélanges secs et à leur conditionnement en divers formats (400 g, 2 kg et 22,7 kg).

Cette expansion permettra à l'entreprise d'exploiter de nouvelles sources de revenus. « Le marché des mélanges pour la boulangerie poursuit sa lancée. Il était donc naturel pour nous de suivre cette tendance et d'entrer stratégiquement sur le marché », déclare Elisabeth Brasseur, Vice-présidente, ventes et innovation chez Farinart. « Nous constatons une demande croissante pour les produits locaux et nous sommes bien positionnés pour répondre à ce besoin, car nous soutenons les agriculteurs du Québec et du Canada et travaillons en étroite collaboration avec eux. La plupart des céréales que nous transformons proviennent de fermes nord-américaines. Plus de 40 % de nos céréales proviennent d'agriculteurs du Québec et 25 % d'agriculteurs du reste du Canada. De cette façon nous allons contribuer à simplifier la chaîne d'approvisionnement de nos clients, qui auront moins d'articles à acheter, à contrôler et à stocker. »

Selon l'étude de marché Dessert Mixes, les consommateurs sont à la recherche de produits plus simples et des options plus saines. La décision d'entrer sur le marché des mélanges de boulangerie s'inscrit dans la mission de Farinart, qui est d'aider les boulangeries et les détaillants à lancer des produits uniques, santé et innovants, tout en simplifiant leurs opérations et garantissant une qualité constante. L'équipe R&D de Farinart crée des mélanges concentrés sur mesure, sains et nutritifs, ainsi que des mélanges de pâtisserie prêts à l'emploi à partir d'ingrédients durables et simples. Nous proposons des bases à brioche ainsi que des mélanges pour biscuits, gâteaux, brownies, muffins, crêpes, gaufres et barres granola. Les clients pourront ainsi répondre plus facilement aux restrictions et aux préférences alimentaires des consommateurs (produits biologiques, « clean label », sans allergènes ou végétaliens). Nous avons mis en place des procédures d'assurance qualité efficaces pour produire des mélanges répondant à des restrictions spécifiques en matière d'allergènes : « avec sésame, sans soja », « avec soja, sans sésame », « sans sésame et sans soja ». Toutes nos installations sont certifiées SQF et exemptes d'arachides et de noix.

À propos de Farinart

Farinart est une entreprise privée exploitant quatre (4) usines au Canada. Grâce à notre approvisionnement stratégique en ingrédients issus de l'agriculture biologique, conventionnelle et régénératrice, nous développons des mélanges de céréales personnalisés, de mélanges à pâtisserie, de grains germés et de farines de spécialité pour l'industrie de la boulangerie. Consultez notre offre de produits.

