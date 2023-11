DOSSIER DE PRESSE

« Je suis très très heureuse de me joindre à vous le 25 novembre prochain en tant que Fée des étoiles! C'est cocasse pour moi de me retrouver dans ce rôle puisque quelque-part, par mon travail, je suis en tout temps dans les étoiles! Je suis très fière d'avoir cette opportunité de pouvoir porter un message de réalisation de soi auprès des plus jeunes : rêvez grand, vivez vos rêves et vous verrez que les étoiles ne sont pas si inaccessibles! », Farah Alibay.

« Le Défilé du père Noël au centre-ville de Montréal, c'est une tradition bien de chez nous qui lance la saison hivernale depuis 71 ans. Ce grand rassemblement attire, chaque année, des dizaines de milliers de spectateurs et familles dans les rues, boutiques et restaurants du centre-ville. Un rassemblement qui lance officiellement les festivités des Fêtes avec une panoplie d'activités tout au long de l'hiver dont le Grand Marché de Noël sur la Place des Festivals », annonce Glenn Castanheira, directeur général de la SDC Montréal centre-ville.

Un nouveau trajet et des lieux de rassemblement

L'édition 2023 du Défilé, présentée par Montréal centre-ville en collaboration avec TVA et produite par Dottie & cie, prendra des aires de grandes pistes de danse afin d'accueillir le père Noël au centre-ville. Un défilé tout en musique avec la participation de 12 troupes professionnelles mêlant musique, danse, acrobaties, fanfares et animations. Tous les styles seront représentés, du jazz funky en passant la gigue irlandaise et les danses traditionnelles de différentes communautés. Ce sont donc plus de 405 personnages costumés qui défileront sous les yeux émerveillés des petits comme des grands le 25 novembre prochain au centre-ville de Montréal.

Cette grande célébration sera marquée par plusieurs nouveautés dont la possibilité pour le grand public de se rassembler au square Dorchester et d'assister au Défilé diffusé en direct sur grand écran. Dès 10h00, chorale et lutins maquilleurs animeront cette magnifique place publique illuminée toute la journée pour souligner le début des festivités hivernales de la métropole.

Les spectateurs pourront également se rassembler à l'Esplanade PVM à Place Ville Marie pour assister dès 10h30 à l'entrée en scène rythmée du père Noël et de tous les personnages, permettant ainsi à plus d'enfants de croiser leur grand ami et de donner le coup d'envoi au Défilé qui évoluera sur un nouveau trajet cette année.

Le départ officiel sera donné à 11h00 sur le boulevard René-Lévesque en face de l'Esplanade PVM. Le cortège du père Noël empruntera ensuite l'avenue Robert-Bourassa pour continuer son chemin sur la rue Sainte-Catherine jusqu'à la Place des Arts, rue Saint-Urbain. Les spectateurs pourront se placer le long du parcours à l'exception de la rue Sainte-Catherine entre de Bleury et Balmoral en raison d'un chantier privé.

Les joueurs des Alouettes de Montréal se joindront également aux 13 chars allégoriques animés par 12 troupes professionnelles mêlant musique, danse, fanfares et animations. Pour prolonger cette journée de plaisir, le groupe Les Petites Tounes fera danser et chanter les spectateurs une dernière fois dans le cadre d'un concert qui clôturera la 71e édition du Défilé dès 12h15 à la Promenade des Artistes, située derrière la Place des Arts. Familles et enfants sont ensuite invités à aller à la rencontre du père Noël dans son Royaume au Complexe Desjardins.

Dans la rue et sur les écrans

Bien que des dizaines de milliers de personnes assistent en personne chaque année au Défilé, TVA diffusera pour le reste de la province le Défilé le lendemain dimanche 26 novembre à 16h00, de même que le samedi 16 décembre 2023 à 13h30.

Très populaires auprès des jeunes, ce sont les animateurs Pascal Morrissette, Julie Ringuette et Mathieu Dufour qui, au cœur du Défilé, se chargeront d'animer les spectateurs dans la rue et les téléspectateurs devant leurs écrans, en commentant et en recueillant les réactions en direct tout au long de l'événment!

Célébrez les Fêtes au centre-ville de Montréal

Le Défilé du père Noël marque également le début des achats des Fêtes et, pour encourager les visiteurs à profiter pleinement de cette expérience au centre-ville, Montréal centre-ville lance le Grand Concours Gagne tes achats mené en collaboration avec Nouveau Centre par Ivanhoé Cambridge. Jusqu'au 31 décembre, faites vos emplettes au centre-ville et courrez la chance de remporter la valeur de vos achats en cartes-cadeaux et d'autres fabuleux prix.

En terminant, le père Noël rappelle que le meilleur moyen de venir au Défilé est en transport en commun et que pour bien vous préparer et ne rien manquer, rendez-vous sur la page:

Merci à nos partenaires

Montréal centre-ville tient à remercier les partenaires du Défilé du père Noël, en collaboration avec TVA pour leur contribution à la réussite de cet événement majeur : TVA, Complexe Desjardins, Fairmont Le Reine Elizabeth, Place Ville Marie, Alouettes de Montréal, Rythme 105.7, 96.9 et the beat 92.5. Enfin Montréal centre-ville remercie les producteurs de l'événement Dotti & cie ainsi que ses différents fournisseurs.

À propos de Montréal centre-ville

Montréal centre-ville est la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Montréal, un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 5 000 entreprises membres situées entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Urbain et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine. Elle est la plus grande organisation du genre au Canada. À la fois place d'affaires, destination touristique et milieu de vie, le centre-ville de Montréal rayonne par la diversité de son offre : on y trouve des milliers de commerces, mais également des musées, des restaurants, des hôtels et de nombreuses activités.

