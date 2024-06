FAR remporte le tout premier Prix Vivats - Arts et audace

MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts de Montréal (CAM) et le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER) ont tenu la remise du Prix Vivats Arts et audace cet après-midi afin d'y annoncer le grand lauréat de cette toute première édition. Accompagné d'une bourse de 10 000 $, ce prix a été remis à Léa Philippe, instigatrice du FAR Festival des arts de ruelle. Cette reconnaissance célèbre l'innovation et l'engagement en matière d'écoresponsabilité au sein du milieu artistique montréalais, mettant en lumière les initiatives ouvrant la voie à de nouvelles pratiques durables.

Léa Philippe, instigatrice du FAR Festival des arts de ruelle. Crédit : Carl Desjardins (Groupe CNW/Conseil des arts de Montréal)

FAR se distingue en tant qu'organisme à but non lucratif proposant une programmation riche et variée, avec des projets artistiques novateurs dans les ruelles de Montréal. Ancré dans sa communauté, l'organisme vise à rendre l'art accessible à toutes et à tous au cœur des quartiers populaires. Fondée sur des valeurs d'accessibilité et d'interaction, sa démarche artistique transforme les ruelles de la ville en scènes éphémères, contribuant ainsi à la démocratisation de la culture et à la promotion du lien social.

