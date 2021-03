Familiprix poursuit son virage écoresponsable en éliminant les sacs de plastique à usage unique

QUÉBEC, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - Familiprix annonce aujourd'hui une nouvelle étape au sein du déploiement de sa stratégie de développement durable, l'abolition des sacs de plastique à usage unique de ses succursales, afin de les remplacer par des alternatives écoresponsables. L'entreprise devient, du même coup, la première bannière de commerce de détail en pharmacie à mettre en place cette mesure environnementale importante. Cette initiative s'inscrit dans l'engagement plus global de l'entreprise déterminée à réduire son empreinte environnementale.

Une collaboration exemplaire dans un contexte de pandémie

« C'est grâce à l'engagement continu de nos membres que des alternatives appropriées ont pu être identifiées pour chaque situation où des sacs de plastique étaient en usage. Nous sommes fiers de la collaboration exemplaire qui a permis la mise en œuvre de l'abolition graduelle des sacs au cours des derniers mois et très heureux d'annoncer aujourd'hui avoir éliminé les sacs de plastique de nos opérations au sein de nos plus de 400 succursales au Québec et au Nouveau-Brunswick », souligne Julie LaRichelière directrice marketing et leader du virage écoresponsable de la bannière.

Des solutions écoresponsables pour remplacer les sacs de plastique

L'entreprise invite tous ses clients à apporter leurs sacs réutilisables et a mis en place des alternatives écoresponsables pour les livraisons, dans le respect de l'environnement et des exigences de la santé publique.

La bannière met aussi à la disposition de ses consommateurs, à prix accessible, des sacs en tissus réutilisables. En plus d'éviter la distribution de sacs à usage unique, les nouveaux sacs réutilisables en tissu, fabriqués d'une seule matière, sont recyclables en fin de vie, ce qui en fait un choix écoresponsable. Des sacs de papier demeurent offerts au laboratoire pour assurer un service professionnel et confidentiel lors de l'achat de médicaments. D'ailleurs, deux nouveaux formats de sacs de papier s'ajouteront sous peu à l'offre du laboratoire, ce qui permettra d'utiliser des sacs d'un format bien adapté à la marchandise achetée. Dans un esprit d'écoresponsabilité, l'usage de sacs adéquats selon les achats permet d'éviter le gaspillage de ressources associé à l'usage répétitif de sacs trop grands.

Un processus rigoureux

Accompagnée dans son virage écoresponsable par l'équipe de consultation stratégique en développement durable de Maillon Vert, Familiprix est engagée à favoriser la consommation responsable et intégrer des solutions durables dans ses opérations. Le retrait des sacs de plastique à usage unique s'ajoute à une série d'actions mises de l'avant au cours des dernières années. Notons entre autres la fin de la vente de caisses d'eau mise en œuvre en 2019 qui a permis de retirer 10 millions de bouteilles d'eau des tablettes dans ses succursales.

Une section Beauté éthique et une gamme Essentiel Éco, le recyclage de matériel informatique désuet qui est acheminé à un organisme dédié qui le recycle, ainsi que la récupération du papier, figurent parmi les initiatives qui ont été développées afin de mieux répondre aux besoins et attentes de la clientèle. Un procédé innovateur d'étiquetage écoresponsable, dont le projet-pilote est en cours, a été mis en place pour faciliter le repérage par les consommateurs des produits les plus soucieux de l'environnement.

En 2020, Familiprix a reçu le prix Reconnaissance Impact social et environnemental du Conseil québécois du commerce de détail qui récompense et reconnait un détaillant pour le développement et l'appui d'initiatives à caractère philanthropique, caritatif et socialement responsable afin de contribuer positivement à la société québécoise.

« Nous sommes très conscients que la santé des gens est indissociable de celle de la planète. Grâce aux efforts de nos membres et avec la collaboration de nos clients, ce sont près de 7,5 millions de sacs en plastique à usage unique qui ne seront plus distribués annuellement par Familiprix », souligne Bernard Godbout, vice-président, mise en marché et marketing. « Cette initiative renforce la promesse de Familiprix de continuellement améliorer ses opérations à tous les niveaux afin de réduire notre empreinte collective sur l'environnement ».

« Depuis bientôt dix ans, Maillon Vert active l'intégration du développement durable des entreprises de proximité, générant des transformations positives appuyées sur les meilleures pratiques. C'est dans cette optique que nous épaulons Familiprix dans son virage écoresponsable », souligne Marc-André Mailhot, pharmacien et président de Maillon Vert. « En plus d'être un geste écoresponsable, le retrait de l'offre de sacs de plastique permet d'accroître l'efficacité opérationnelle de l'entreprise ».

À propos de Familiprix

Le modèle d'affaires unique de Familiprix, dont le siège social est à Québec, se distingue grâce à une société par actions qui appartient à ses pharmaciens. Familiprix et les pharmacies affiliées à la bannière Familiprix emploient 6 450 personnes à travers son réseau et assurent une présence dans toutes les régions du Québec et au Nouveau-Brunswick avec 400 succursales. Familiprix figure parmi les entreprises les plus admirées au Québec (Source : Étude Réputation, Léger 2018), a reçu en 2020 le prix Reconnaissance Impact social et environnemental du Conseil québécois du commerce de détail qui récompense et reconnait un détaillant pour le développement et l'appui d'initiatives à caractère philanthropique, caritatif et socialement responsable afin de contribuer positivement à la société québécoise et est la bannière qui compte le plus de pharmacies ayant complété le programme éco+responsableMC.

Familiprix.com

À propos de Maillon Vert

Fondée en 2012 par le pharmacien d'expérience Marc-André Mailhot, Maillon Vert accélère la transition vers un développement plus durable des organisations, tout en aidant ces dernières à rayonner envers leur clientèle grâce à la mise en place d'actions concrètes appuyées sur les meilleures pratiques en développement durable. Première entreprise en Amérique du Nord à introduire le développement durable dans le marché de la pharmacie, un secteur vital de l'économie et de la santé, Maillon Vert a diversifié son expertise et offre également de l'accompagnement personnalisé pour d'autres secteurs d'activités (restauration, OBNL, entreprises de service, cliniques, etc.)

Soutenue par une expertise et une crédibilité établie, son équipe cocrée des projets d'impacts inspirants et mobilisateurs, afin d'offrir des réponses tangibles aux enjeux sociaux et environnementaux, actuels et futurs.

maillon-vert.com

SOURCE Familiprix

Renseignements: Bernard Godbout, Vice-président, mise en marché et marketing, Familiprix; Marc-André Mailhot, Président, Maillon Vert, [email protected], 514 606-8814; Marie-Michelle Chartier, Conseillère - Relations publiques, H+K Stratégies, [email protected], 514 435-7208

Liens connexes

familiprix.com