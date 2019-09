Familiprix cesse la vente de caisses d'eau embouteillée - Virage écoresponsable

QUÉBEC, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Familiprix cessera la vente de caisses d'eau de source embouteillée, au format de 750 ml et moins, dans ses pharmacies affiliées, à compter de janvier 2020. Familiprix est la première bannière de pharmacie à prendre une mesure concrète visant à réduire la disponibilité des bouteilles à usage unique. Le virage écoresponsable favorise la mise en place de solutions durables comme par exemple les bornes de remplissage de bouteilles d'eau réutilisables.

« Notre virage écoresponsable est significatif et générera des résultats concrets permettant de retirer annuellement plus de 10 millions de bouteilles d'eau en plastique à usage unique des succursales Familiprix. Tous les jours, les pharmaciens propriétaires affiliés à Familiprix aident les consommateurs à prendre leur santé en main. Lorsqu'il est question de santé, celle des gens est indissociable de celle de la planète, » », souligne Albert Falardeau, président de Familiprix. « L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans notre engagement à faire de Familiprix une destination santé à la fois humaine et novatrice », poursuit-il.

Il est important de préciser que les formats de 1 litre et plus demeureront disponibles dans les succursales afin de répondre aux besoins immédiats et urgents de la population qui peuvent survenir, notamment pour usage médical.

« Nous avons récemment mis en place un programme d'étiquetage qui facilite le repérage des produits écoresponsables en succursale. L'évolution de notre offre de produits, en mettant fin à la vente de bouteilles de plastique à usage unique, démontre notre engagement ferme à constamment rencontrer et dépasser les exigences de notre clientèle », indique Bernard Godbout, vice-président marketing chez Familiprix. Familiprix souhaite encourager davantage de consommateurs à modifier leurs habitudes d'achat et contribuera à réduire le nombre de bouteilles de plastique qui se retrouveront dans l'environnement.

L'ensemble du réseau des pharmaciens propriétaires affiliés à Familiprix accueille avec enthousiasme ce virage concret et novateur. « Les pharmaciens propriétaires affiliés à Familiprix constatent l'évolution des valeurs de notre clientèle et combien il devient important pour eux de se voir offrir des choix écoresponsables », ajoute M. Godbout. Familiprix est engagée dans un processus d'amélioration continue et d'autres initiatives seront annoncées dans les mois à venir.

À propos de Familiprix :

Le modèle d'affaires unique de Familiprix, dont le siège social est à Québec, se distingue grâce à une société par actions qui appartient à ses pharmaciens. Familiprix et les pharmacies affiliées à la bannière Familiprix emploient 6 450 personnes à travers son réseau et assurent une présence dans toutes les régions du Québec et au Nouveau-Brunswick avec 398 succursales. Familiprix figure parmi les entreprises les plus admirées au Québec (Source : Étude Réputation, Léger 2018) et est la bannière qui compte le plus de pharmacies ayant complété le programme éco+responsableMC. Familiprix.com

