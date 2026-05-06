Familiprix agit pour la santé et retire les boissons énergisantes de ses succursales

QUÉBEC, le 6 mai 2026 /CNW/ - Familiprix inc. annonce aujourd'hui le retrait complet des boissons énergisantes de l'ensemble des pharmacies affiliées à son réseau, et ce, jusqu'à ce que les autorités publiques établissent des paramètres d'accès plus encadrés pour ces produits.

Cette décision intervient dans un contexte de discussions soutenues au Québec concernant la vente de boissons énergisantes en pharmacie communautaire, notamment à la suite des représentations formulées par l'Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) et alors qu'une pétition sur le sujet doit être déposée prochainement à l'Assemblée nationale du Québec.

Le réseau Familiprix, qui regroupe 455 pharmacies affiliées, se dit particulièrement sensible aux enjeux de santé publique liés à la consommation de ces produits.

« Les pharmaciens propriétaires affiliés à Familiprix sont très attentifs aux risques potentiels associés à la consommation de boissons énergisantes, notamment en raison des interactions possibles avec certains médicaments. Le dépôt d'une pétition à l'Assemblée nationale, appuyée par plus de 35 000 signataires, démontre que cet enjeu préoccupe les Québécois, tout comme il interpelle la communauté pharmaceutique », a déclaré Albert Falardeau, président de Familiprix.

Dans ce contexte, Familiprix et retire les boissons énergisantes de toutes ses succursales.

Réfléchir collectivement à l'encadrement des boissons énergisantes

Nous nous engageons à collaborer avec les autorités compétentes afin de déterminer si des mesures visant à encadrer la vente de ces produits devraient être mis en place, notamment des critères d'âge.

Par ailleurs, les succursales affiliées à Familiprix afficheront prochainement un message aux comptoirs de consultation des pharmacies afin d'encourager les patients à déclarer toute consommation de boissons énergisantes à leur pharmacien. Cette initiative vise à sensibiliser la population face aux risques potentiels liés à la consommation de ces produits lors de la prise de certains médicaments.

Par cette démarche, le réseau Familiprix souhaite contribuer activement à la réflexion collective entourant l'encadrement des boissons énergisantes et à la promotion d'une utilisation sécuritaire des produits pouvant avoir un impact sur la santé.

À propos de Familiprix

Familiprix est un regroupement de pharmaciens propriétaires qui compte plus de 455 pharmacies affiliées au Québec et au Nouveau‑Brunswick. Depuis ses débuts, la bannière se distingue par son modèle d'affaires où les pharmacies demeurent détenues par des pharmaciens propriétaires engagés dans la santé et le mieux‑être de leur communauté.

SOURCE Familiprix inc.

Renseignements médias : Pierre-Thomas Choquette, Associé, Arsenal conseils, [email protected], Cellulaire : 418-265-5750