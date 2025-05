Familiprix déploie un réseau de Centres d'autonomie à travers le Québec

Une vision ambitieuse pour mieux accompagner les Québécois dans leur autonomie, leur mobilité et leur qualité de vie active

QUÉBEC, le 22 mai 2025 /CNW/ - Familiprix dévoile sa vision d'avenir : le développement, au cours des cinq prochaines années, d'un réseau provincial de services spécialisés en autonomie, maintien à domicile et mobilité active. Une initiative qui positionne la bannière 100 % québécoise comme un acteur de premier plan en matière de santé de proximité.

Cinq nouveaux Centres d'autonomie Familiprix, inspirés des modèles de Québec et du Saguenay-Lac-St-Jean verront le jour dans différentes régions du Québec, intégrant progressivement une offre bonifiée avec l'ajout de services professionnels spécialisés, tels que :

Orthèse Go, pour les besoins en orthèses et supports ;

Épikura, pour une alimentation adaptée à diverses conditions de santé ;

et un Espace soins et santé dédié au soutien des patients vivants avec une stomie ou des enjeux d'urologie.

Au total, plus de 10 millions de dollars seront investis pour mettre sur pied ces espaces de 10 000 à 15 000 pieds carrés dédiés à l'autonomie, à la mobilité et au mieux-être au quotidien.

Une présence élargie grâce aux pharmacies du réseau Familiprix

En parallèle, vingt-cinq (25) « Boutiques Centre d'autonomie » seront implantées au sein des pharmacies Familiprix au Québec et au Nouveau-Brunswick. Ces espaces dédiés, d'environ 1 000 pieds carrés, permettront de rapprocher l'expertise des Centres d'autonomie Familiprix de la clientèle, partout sur le territoire, en offrant un accès rapide à des produits spécialisés et à un accompagnement humain, directement en succursale.

Cette synergie entre les pharmacies et les Centres d'autonomie Familiprix renforcera l'offre santé intégrée de Familiprix, en combinant accessibilité, spécialisation et proximité -- trois valeurs fondamentales pour répondre aux besoins grandissants d'une population en transformation.

Une réponse concrète à un enjeu de société

« En lançant les Centres d'autonomie Familiprix, nous souhaitons offrir aux Québécois des solutions complètes, humaines et accessibles pour favoriser une vie active, autonome et digne, à toutes les étapes de la vie », souligne Pierre St-Cyr, directeur principal du développement des affaires et chef de la filiale Centre d'autonomie Familiprix. « Ce modèle complémentaire à nos pharmacies permet d'aller encore plus loin dans notre mission de santé de proximité. »

Les Centres d'autonomie Familiprix regroupent sur place une gamme complète d'équipements spécialisés, incluant :

du matériel médical pour le domicile (lits électriques, produits pour l'incontinence, stomie, accessoires);

pour le domicile (lits électriques, produits pour l'incontinence, stomie, accessoires); des aides à la mobilité (fauteuils roulants, quadriporteurs, marchettes, vélos électriques);

(fauteuils roulants, quadriporteurs, marchettes, vélos électriques); des outils pour faciliter le quotidien (aide à l'alimentation, à l'hygiène et à l'habillement);

(aide à l'alimentation, à l'hygiène et à l'habillement); un atelier dédié à l'adaptation de véhicules automobiles et de fourgonnettes (plateformes élévatrices, sièges de transfert électriques, commandes de conduite mécaniques et électroniques);

(plateformes élévatrices, sièges de transfert électriques, commandes de conduite mécaniques et électroniques); ainsi qu'un service d'entretien et de réparation pour les équipements de mobilité, incluant les vélos électriques, quadriporteurs et voiturettes électriques.

Avec ce nouveau réseau en développement, Familiprix affirme clairement son engagement à faire évoluer l'offre de soins et de services pour mieux soutenir la réalité des familles, des proches aidants et des personnes en situation de vulnérabilité.

Parce que la vie continue.

Plus d'information : www.autonomiefamiliprix.com

À propos de Familiprix

Familiprix, dont le siège social est situé à Québec, regroupe 442 pharmacies et génère un chiffre d'affaires au détail dépassant le milliard de dollars. Reconnue pour son dynamisme et son haut niveau de professionnalisme, l'entreprise et ses membres affiliés emploient plus de 7 000 personnes à travers un réseau présent dans toutes les régions du Québec ainsi qu'une partie du Nouveau-Brunswick. Familiprix occupe le 1er rang au Québec, expérience en pharmacie, parmi toutes les bannières (Source : Indice Wow, Léger, 2025) et figure parmi les meilleurs employeurs du Canada (Source : Forbes, 2025). Familiprix est un regroupement de pharmaciens propriétaires indépendants qui disposent de leurs propres centres de distribution, situés à Québec. Ces centres assurent l'approvisionnement quotidien des succursales affiliées à Familiprix. Réseau de professionnels de la santé engagés et dynamiques, Familiprix se distingue par son implication dans la communauté et son souci constant d'offrir un service à l'écoute des besoins de sa clientèle.

www.familiprix.com

