MONTRÉAL, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Ressources Falco Ltée (TSX.V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la clôture de son placement par prise ferme annoncé précédemment (le « Placement ») avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Corporation Cantor Fitzgerald Canada, agissant à titre d'agent principal et de teneur de livres unique, et incluant BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Canaccord Genuity Corp. (collectivement, les « Preneurs fermes »). Aux termes du Placement, Falco a émis au total 41 005 000 unités de la Société (les « Unités ») au prix de 0,32 $ CA l'Unité, pour un produit brut total de 13 121 600 $ CA.

Chaque unité est composée d'une action ordinaire (chacune, une « Action ordinaire ») de la Société et d'un demi-bon de souscription d'Action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription peut être exercé pour acquérir une Action ordinaire au prix de 0,46 $ CA à tout moment au plus tard le 17 avril 2027.

La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré de la vente d'unités au développement du projet Horne 5 ainsi qu'au fonds de roulement et aux besoins généraux de la Société.

Dans le cadre de la clôture du Placement, les Preneurs fermes ont reçu une commission totale en espèce de 787 296 $ CA.

L'ensemble des Actions ordinaires et des Bons de souscription émis dans le cadre du Placement sont assujettis à une période de restriction de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission de ces titres, conformément à la législation canadienne en valeurs mobilières applicable.

Les personnes apparentées à la Société, incluant Osisko Développement Corp. et certains administrateurs et dirigeants de la Société, ont souscrit à 7 455 000 Unités dans le cadre du Placement. Une opération avec une personne apparentée à la Société constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens donné à cette expression dans le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). La Société se prévaut des dispenses de l'obligation d'évaluation officielle prévue au paragraphe 5.5a) du Règlement 61-101 et de l'exigence d'approbation des actionnaires minoritaires prévue à l'alinéa 5.7(1)a) du Règlement 61-101 à l'égard de la participation de cette personne apparentée, étant donné que la juste valeur marchande de l'opération, dans la mesure où elle concerne les personnes intéressées, ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Des informations supplémentaires à ce sujet seront publiées dans une déclaration de changement important qui sera déposée par la Société après la clôture du Placement. La Société n'a pas déposé une déclaration de changement important 21 jours avant la clôture du Placement, car la participation des personnes apparentées n'avait pas été confirmée à cette date et la Société souhaitait clôturer la transaction dès que possible pour des raisons commerciales valables.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne seront pas vendus aux États-Unis ou dans des territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n'ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis à moins d'avoir été inscrits ou de faire l'objet d'une dispense des obligations d'inscription applicables.

À propos de Falco

Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le Camp minier de Noranda, ce qui représente 67 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé sous l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 16 % dans la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant l'information prospective

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement, les « Déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives peuvent souvent, mais pas toujours, être identifiées par l'utilisation de termes tels que « planifie », « s'attend », « cherche », « peut », « devrait », « pourrait », « sera », « budget », « prévu », « estimation », « prévision », « a l'intention de », « anticipe », « croit » ou des variantes de ces mots et de ces expressions, y compris leur forme négative, selon lesquels certaines mesures, certains événements ou certains résultats peuvent, pourraient ou devraient se produire, être pris ou se réaliser. Ces déclarations sont faites à la date de ce communiqué de presse. Les Déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, l'emploi proposé du produit tiré du Placement. Les Déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces Déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel et/ou trimestriel de Falco et dans d'autres documents d'information publique déposés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca , ainsi que toutes les hypothèses concernant ce qui précède. Bien que la Société estime que les Déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes et les hypothèses qui y sont formulées se révéleront exactes. Par conséquent, la Société avertit les investisseurs que les Déclarations prospectives de la Société ne constituent pas une garantie de résultats ou de rendement futurs et que les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans les Déclarations prospectives.

