MONTRÉAL, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Ressources Falco Ltée (TSXV : FPC) (« Falco » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'à la suite de son communiqué de presse daté du 29 septembre 2025, elle a convenu avec Corporation Cantor Fitzgerald Canada, à titre d'agent principal et de teneur de livres unique pour le compte d'un syndicat de preneurs fermes (collectivement, les « Preneurs fermes »), d'augmenter la taille de son placement privé par prise ferme précédemment annoncé de 10 000 000 $ (le « Placement initial ») d'unités de la Société (les « Unités »). Selon les modalités du placement majoré, les Preneurs fermes ont convenu d'acheter, par voie de placement privé par prise ferme, 6 250 000 Unités supplémentaires, pour un total de 37 500 000 Unités au prix de 0,32 $ l'Unité (le « Prix d'offre ») pour un produit brut total de 12 000 000 $ CA (le « Placement majoré »).

Chaque Unité sera composée d'une action ordinaire de la Société (chacune, une « Action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription d'Action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription entier permettra à son porteur d'acquérir une Action ordinaire au prix de 0,46 $ CA à tout moment au plus tard à la date étant 18 mois après la Date de clôture (telle que définie ci-dessous).

Sous le Placement initial, la Société a accordé aux Preneurs fermes une option (l'« Option ») leur permettant d'augmenter le montant du Placement initial jusqu'à concurrence de 4 687 500 Unités supplémentaires, selon les mêmes modalités que celles du Placement initial pour un produit brut additionnel de 1 500 000 $, en donnant un avis écrit de l'exercice de l'Option, ou d'une partie de celle-ci, à la Société jusqu'à 48 heures avant la Date de clôture. Aucune option permettant d'acheter des Unités supplémentaires au Prix d'offre n'a été accordée aux Preneurs fermes à l'égard de la tranche majorée du Placement majoré.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net de la vente des Unités pour l'avancement du projet Horne 5 au Québec, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.

La clôture du Placement majoré est prévue vers le 17 octobre 2025 (la « Date de clôture »), ou à toute autre date qui pourrait être convenue par la Société et les Preneurs fermes, et est assujettie à certaines conditions incluant sans s'y limiter l'obtention de toute approbation, incluant celle la Bourse de croissance TSX.

Les Unités sont offertes par voie de placement privé dans toutes les provinces du Canada auprès d'investisseurs qui sont considérés comme des « investisseurs qualifiés » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, ou qui sont par ailleurs dispensés des exigences de remise de prospectus. Le Placement majoré peut également être fait auprès « d'investisseurs qualifiés » (accredited investors) (au sens de la Rule 501(a) du Regulation D) aux États-Unis conformément à une dispense d'inscription en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, ainsi que dans d'autres territoires à l'extérieur du Canada, conformément aux lois applicables.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne seront pas vendus aux États-Unis ou dans des territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n'ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis à moins d'avoir été inscrits ou de faire l'objet d'une dispense des obligations d'inscription applicables.

Les Actions ordinaires pouvant être émises après la vente des Unités à des « investisseurs qualifiés » au Canada ou sous le régime d'une dispense de prospectus seront assujetties à une période de rétention de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission des Unités.

À propos de Ressources Falco Ltée

Ressources Falco Ltée est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le Camp minier de Noranda, ce qui représente 67 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé sous l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 16 % dans la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant l'information prospective

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent souvent, mais pas toujours, être identifiées par l'utilisation de termes tels que « planifie », « s'attend », « cherche », « peut », « devrait », « pourrait », « sera », « budget », « prévu », « estimation », « prévision », « a l'intention de », « anticipe », « croit » ou des variantes de ces mots et de ces expressions, y compris leur forme négative, selon lesquels certaines mesures, certains événements ou certains résultats peuvent, pourraient ou devraient se produire, être pris ou se réaliser. Ces déclarations sont faites à la date de ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les termes et conditions du Placement majoré, l'emploi proposé du produit tiré du Placement majoré et la Date de clôture. Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel et/ou trimestriel de Falco et dans d'autres documents d'information publique déposés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, ainsi que toutes les hypothèses concernant ce qui précède. Bien que la Société estime que les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes et les hypothèses qui y sont formulées se révéleront exactes. Par conséquent, la Société avertit les investisseurs que les déclarations prospectives de la Société ne constituent pas une garantie de résultats ou de rendement futurs et que les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Luc Lessard, Président et chef de la direction, Ressources Falco Ltée, 514 261-3336, [email protected]