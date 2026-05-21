TORONTO, le 21 mai 2026 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du sport, de l'activité physique et des loisirs ont conclu une conférence de deux jours portant sur la promotion de priorités communes visant à renforcer les systèmes sportifs, à soutenir le sport sécuritaire et inclusif, et à accroitre la participation au sein des collectivités partout au Canada1. De façon préalable et distincte à leurs échanges, les ministres ont également rencontré des membres du Cercle sportif autochtone pour discuter des priorités et des enjeux liés au sport, à l'activité physique et aux loisirs autochtones.

Commission sur l'avenir du sport au Canada

Les ministres ont discuté du rapport final de la Commission sur l'avenir du sport au Canada, publié le 26 mars 2026. Ils ont remercié tous ceux et celles qui ont contribué à ce travail, en particulier les survivants, les survivantes et les victimes de mauvais traitements dans le sport qui ont courageusement partagé leurs expériences.

Les ministres ont discuté des possibilités de collaboration pour faire progresser certaines priorités communes, y compris les approches axées sur le bien-être des participants et des participantes, les environnements sportifs sécuritaires et inclusifs, ainsi que le rehaussement de la gouvernance des systèmes sportifs. Les ministres ont réitéré les engagements énoncés dans la Déclaration de Red Deer, portant sur la prévention du harcèlement, des abus et de la discrimination dans le sport, et se sont engagés à poursuivre leur collaboration en vue de façonner des systèmes sportifs qui appuient et protègent chaque participant et participante.

Les ministres ont identifié plusieurs domaines dans lesquels la collaboration doit se poursuivre, notamment la promotion et la coordination de mécanismes indépendants de traitement des plaintes en matière de sécurité dans le sport; l'identification d'objectifs communs pour favoriser la cohérence et l'efficacité des systèmes sportifs; ainsi que le maintien d'initiatives de sensibilisation et d'éducation à la sécurité dans le sport, tout en respectant les compétences propres à chaque gouvernement. Les ministres ont également discuté d'approches possibles pour la création d'un registre pancanadien portant sur le sport sécuritaire ainsi que d'autres mesures visant à rendre les systèmes sportifs plus transparents.

Les ministres ont en outre réaffirmé leur adhésion aux priorités fédérales-provinciales-territoriales existantes, entre autres augmenter la participation aux activités sportives et récréatives pour l'ensemble des Canadiens, y compris les Autochtones. Les ministres ont également souligné l'importance de lever les obstacles à la participation et de faire progresser l'équité et l'accessibilité dans l'ensemble des systèmes sportifs, notamment en travaillant à l'élaboration d'une feuille de route encadrant le sport adapté aux personnes en situation de handicap. Les ministres ont réitéré leur engagement commun en faveur de la recherche, de la prévention et de la prise en charge des commotions cérébrales. De plus, ils ont échangé des pratiques exemplaires en matière de gouvernance du sport afin de renforcer davantage l'efficacité des systèmes sportifs.

Les ministres ont noté que ce travail s'appuie sur leur adhésion à la Politique canadienne du sport 2025-2035 et aux priorités fédérales-provinciales-territoriales pour une action concertée, et qu'il jette les bases d'une collaboration continue entre les différents gouvernements.

Infrastructures sportives

Les ministres ont discuté de l'importance et du rôle stratégique des installations sportives et récréatives. Ces installations contribuent au bien-être général de la population, favorisent la cohésion sociale et renforcent la résilience des communautés. Les ministres se sont également exprimés sur les possibilités de collaboration entre les différents gouvernements en matière d'investissements dans les infrastructures. Les ministres ont chargé les fonctionnaires de mettre sur pied un groupe de travail portant sur les infrastructures sportives et récréatives.

Lien entre les paris sportifs, la manipulation des compétitions et la génération de revenus

Les ministres ont assisté à des présentations sur les paris sportifs, la manipulation des compétitions et la génération de revenus. Les ministres ont discuté des préjudices sociaux et des risques associés pour l'intégrité du sport, ainsi que de l'importance de la collaboration intersectorielle pour soutenir les objectifs de développement du sport tout en préservant l'intégrité des compétitions et la confiance du public.

Cadre sur les loisirs et les parcs au Canada

Les ministres ont été informés des progrès réalisés en vue du renouvellement du Cadre sur les loisirs et les parcs au Canada. Ils ont convenu que l'accès aux programmes de loisirs et aux parcs offre aux Canadiennes et aux Canadiens davantage de possibilités de participer à des activités sportives et physiques à l'échelle locale. Cela permet aux personnes de tous les horizons de demeurer actives et de tisser des liens, ce qui contribue à leur santé physique et mentale globale.

Les ministres tiendront leur prochaine réunion fédérale-provinciale-territoriale en février 2027, à Québec.



1 Bien que le Québec partage de nombreux objectifs avec les autres gouvernements au Canada et qu'il est ouvert au partage d'information et de bonnes pratiques, le Québec ne participera pas aux initiatives pancanadiennes en matière de sport, d'activité physique et de loisir, considérant qu'il s'agit là d'une responsabilité qui relève de sa compétence exclusive et qu'il dispose, à cet égard, de ses propres politiques, programmes, plans d'action et objectifs. Le Québec n'adhérera donc pas à un cadre pancanadien de mise en œuvre des appels à l'action de la Commission sur l'avenir du sport au Canada.

SOURCE Conseil du sport, de l’activité physique et du loisir (CSAPL)

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