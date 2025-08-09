ST. JOHN'S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR), le 9 août 2025 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables du sport, de l'activité physique et des loisirs ont conclu une conférence de deux jours axée sur l'avancement des priorités communes des gouvernements. Ils ont également rencontré le Cercle sportif autochtone pour faire le point sur les initiatives et stratégies en matière de sport et de loisirs autochtones.

Approbation de la Politique canadienne du sport 2025-2035

Les ministres ont approuvé la Politique canadienne du sport 2025-2035*. Il s'agit d'un jalon important pour le sport et l'activité physique au Canada. Issue d'une mobilisation tenue partout au Canada, la Politique canadienne du sport 2025-2035 s'inscrit dans un paysage sportif en pleine évolution, marqué par les efforts de réconciliation, les engagements envers l'égalité entre les genres et l'accessibilité, ainsi que par la question du sport sécuritaire. La politique vise à combattre les inégalités sociales et les défis en matière d'abordabilité qui continuent d'avoir une incidence sur la participation et la capacité des organismes de sport. Elle vise également à unir et à inspirer les efforts pour créer des environnements sportifs inclusifs qui reflètent les valeurs partagées au Canada, améliorent le bien-être de la communauté et assurent un développement du sport durable pour tous.

La politique représente un engagement collectif à permettre à chacun de s'épanouir, d'exceller et d'atteindre le bien-être par le biais du sport. La politique invite tous les partenaires et participants du secteur sportif du Canada à garantir des expériences sportives positives et marquantes pour tous, qu'il s'agisse de débutants, d'athlètes de haut niveau ou de participants à vie. Plus de 5 000 Canadiens ont participé au processus de mobilisation et leurs opinions se reflètent dans le rapport Ce que nous avons entendu.

Chaque gouvernement et organisme déterminera la meilleure façon d'intervenir et d'évaluer les progrès accomplis dans les domaines d'action désignés. Ils mettront de l'avant leurs propres plans d'action et politiques en tenant compte des mandats et des priorités liés à leur secteur de compétence.

Les ministres ont par ailleurs reconnu le soutien du Centre de documentation pour le sport dans la coordination du processus de mobilisation et de la révision de la politique.

Les ministres ont également approuvé sept priorités fédérales, provinciales et territoriales en matière d'action concertée afin de contribuer à la réalisation des objectifs et des domaines d'action de la politique**. Ils ont souligné leurs priorités mutuelles, à savoir que le sport et l'activité physique doivent être sécuritaires, inclusifs et pertinents sur le plan culturel. Ils ont discuté de l'importance d'augmenter la participation sportive en créant des opportunités qui permettent d'accéder à des expériences sportives qui sont abordables. Par ailleurs, ils ont souligné l'importance de tirer parti des retombées économiques liées aux possibilités d'accueil. Ils ont également mis en avant la nécessité de promouvoir une direction, une gouvernance et une imputabilité solides dans le domaine du sport.

Les ministres ont demandé à leurs fonctionnaires de diffuser la politique à l'ensemble du secteur du sport et des secteurs connexes, de suivre les progrès accomplis en ce qui concerne les priorités FPT pour une action concertée et de faire rapport, le cas échéant, lors de la prochaine Conférence des ministres du sport.

Renouvellement du Cadre pour les loisirs au Canada

Les ministres ont examiné les résultats des consultations menées auprès du secteur des loisirs et ont appuyé la poursuite des travaux visant à renouveler le Cadre pour les loisirs au Canada**. Les ministres considèrent les loisirs comme un élément important d'un mode de vie sain. Le secteur des loisirs renforce l'équilibre et la résilience des Canadiens et des Canadiennes et de leurs collectivités, et le secteur des parcs joue également un rôle important dans la protection et la conservation des milieux naturels du Canada.

Infrastructure sportive

Les ministres ont discuté de l'importance des infrastructures sportives et récréatives et des défis liés à la détérioration de l'état de ces infrastructures partout au Canada. Celles-ci soutiennent non seulement les activités sportives, mais offrent également de nombreux avantages, notamment pour favoriser la santé physique, mentale et émotionnelle, pour une utilisation communautaire et pour soutenir la gestion des urgences. Les ministres ont discuté du besoin croissant d'infrastructures adéquates dans chaque région et de la détérioration de l'état de certaines installations, dont plusieurs ont dépassé leur durée de vie utile. Les ministres ont demandé aux fonctionnaires de poursuivre les discussions sur l'importance des infrastructures sportives et les possibilités de collaboration pour trouver des solutions. Les ministres se réuniront à nouveau en mai 2026 pour discuter des progrès réalisés.

Sport sécuritaire

Les ministres ont souligné les efforts de leurs gouvernements respectifs pour mettre en place des politiques et des procédures assurant la sécurité dans le sport, y compris des mécanismes tiers indépendants pour garantir un environnement sécuritaire à tous les participants.

Les ministres ont également fait le point sur les progrès réalisés dans le cadre de la Déclaration de Red Deer de 2019 sur des sujets tels que la maltraitance, le racisme et la discrimination dans le sport. Les ministres ont demandé à leurs fonctionnaires de se pencher sur la façon dont les gouvernements peuvent faire avancer les travaux visant à lutter contre le racisme et la discrimination dans le sport au Canada. Les ministres continueront également d'étudier les possibilités d'améliorer la coordination et la cohérence des différents modèles de mécanismes tiers indépendants en place au Canada.

Les ministres ont également assisté à un exposé de la Commission sur l'avenir du sport au Canada dont les travaux visent à améliorer la sécurité dans le sport et les systèmes sportifs au Canada.

Commotions cérébrales

Les ministres ont discuté de l'importance d'accroître les efforts en matière de sensibilisation, de prévention et de gestion des commotions cérébrales*. L'Ontario a partagé son expérience de la mise en œuvre de la Loi Rowan ainsi que des progrès accomplis et a bien hâte de collaborer avec les autres provinces, territoires ainsi qu'avec le gouvernement fédéral.

Jeux du Canada

Les ministres ont discuté des domaines d'intérêt commun dans la Résolution de Clear Lake, un document qui établit la structure de gouvernance des Jeux du Canada et le mandat du Conseil des Jeux du Canada. Ils souhaitent que cette Résolution maintienne toute sa pertinence dans l'organisation des plus grands Jeux multisports au Canada, comme c'était le cas lors de sa signature initiale en 1997 par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que par le Conseil des Jeux du Canada.

Actions concertées sur l'activité physique

Les ministres ont reconnu l'importance de promouvoir l'activité physique à l'échelle du pays pour améliorer et maintenir la santé physique et mentale de la population canadienne et ont partagé des informations sur les approches visant à remédier aux enjeux liés aux faibles niveaux d'activité physique dans leurs juridictions. Ils ont reçu une mise à jour sur les projets de collaboration qui appuient l'activité physique au quotidien, en donnant la priorité à l'équité, à la diversité, à l'inclusion et à l'accessibilité. Finalement, les ministres ont convenu de la nécessité d'augmenter les taux d'activité physique afin de profiter de tous les avantages sociaux, sanitaires et économiques que favorisent les modes de vie actifs.

*Bien qu'il partage avec les autres gouvernements de nombreux objectifs et qu'il soit ouvert au partage d'informations, notamment en matière de meilleures pratiques, le gouvernement du Québec a choisi de ne pas participer aux démarches fédérales, provinciales et territoriales relatives au développement du sport, les programmes pour le sport sécuritaire, et la promotion de l'activité physique et d'un mode de vie sain. Le Québec préfère s'appuyer sur ses propres programmes, plans d'action, objectifs et cibles dans ces domaines, qui relèvent de sa compétence, et il entend demeurer l'unique responsable des mesures pour le territoire québécois.

** Le Québec ne s'oppose pas aux priorités proposées par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en matière de sport, mais il limitera sa participation au partage d'informations et de bonnes pratiques. Le Québec demeure maître d'œuvre dans ses champs de compétence et demeure responsable de l'évaluation de ses programmes.

SOURCE Conférence des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux responsables du sport, de l’activité physique et des loisirs

