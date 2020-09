« Nous sommes ravis d'ajouter ces options à notre délicieuse gamme de pizzas Festin », a déclaré Derek Young, Vice-Président régional pour l'Ouest du Canada et les Territoires du Nord. « Désormais, les voisins et les amis qui auront envie d'un taco ou d'un cheeseburger lors des soirées pizza ne seront pas déçus. Ces deux savoureuses pizzas satisferont tout le monde. »

Domino's a combiné une série de garnitures spécifiques à chacun de ces plats, et pour les rendre encore meilleurs, ils utilisent trois types de fromage sur chacun d'eux ! La pizza Taco au Poulet est garnie de fromage américain, de cheddar, d'assaisonnement à tacos, de poulet grillé, d'oignons frais, de tomates et de poivrons verts, le tout agrémenté de fromage à pizza. La pizza Cheeseburger de Domino's est faite avec une savoureuse sauce ketchup/moutarde, du fromage américain, du cheddar, du bœuf émietté, des oignons frais et des tomates, le tout recouvert de fromage à pizza.

« Les clients de Domino's peuvent maintenant avoir le meilleur des deux mondes ; à savoir les saveurs alléchantes d'un taco au poulet ou d'un cheeseburger, sur une pizza faite pour la livraison », précise M. Young.

Pour donner un peu de piquant et apporter une touche de nouveauté à ces mêmes Taco Tuesday et burger blahs, Domino's proposera, pendant le mois d'octobre, des concours passionnants sur Facebook, Twitter et Instagram pour gagner gratuitement une pizza Taco au Poulet et une pizza Cheeseburger.

À propos de Domino's Pizza® Canada

Avec plus de 530 restaurants répartis dans toutes les provinces et deux des trois territoires, Domino's Pizza Canada est reconnue comme le chef de file de l'industrie de la restauration rapide spécialisé dans la pizza. Domino's Pizza Canada Ltd. est une société privée. Elle est la franchisée canadienne de Domino's Pizza International Franchising, Inc., dont les bureaux sont situés à Ann Arbor, au Michigan. Fondée en 1960, Domino's Pizza se classe parmi les plus grandes marques de restaurants publics dans le monde. L'entreprise mondiale compte plus de 17 000 restaurants présents dans plus de 90 marchés internationaux.

SOURCE Domino's Pizza

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Jeff Kacmarek, 519-326-5280, [email protected]