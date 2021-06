MISSISSAUGA, ON, le 22 juin 2021 /CNW/ - Vous voulez pimenter votre vie ? Pringles et Wendy'sMD s'unissent pour créer une autre innovation époustouflante : les croustilles Pringles à saveur de poulet épicé de Wendy's. Disponible pour un temps limité seulement, cette variante audacieuse du sandwich au poulet épicé original Wendy's satisfait les fringales et offre une combinaison de saveurs alléchantes et incroyablement authentiques dans chaque bouchée. Grâce aux Pringles à saveur de poulet épicé de Wendy's, les amateurs de sandwichs n'auront plus à se priver du goût qu'ils aiment avec des Pringles parfaites pour emporter qui peuvent être dégustées n'importe où, n'importe quand. Cette expérience multisensorielle en une bouchée est idéale pour les amateurs de collations, les mordus de poulet épicé et tous ceux qui ont envie d'essayer quelque chose de nouveau.

« Après les très populaires croustilles Pringles à saveur de BaconatorMD de Wendy's lancées plus tôt cette année, nos maîtres de la saveur ont réussi à capturer le mélange d'épices unique et audacieux d'un autre classique de Wendy's », déclare Christine Jakovcic, vice-présidente, Marketing et nutrition chez Kellogg Canada Inc. « Pringles a réussi à faire tenir un sandwich au poulet entier dans une seule croustille. Nous invitons tout le monde à éviter de grignoter sans réfléchir et à profiter plutôt d'un moment de plaisir ingénieux avec cette création incroyablement authentique. Les amateurs de poulet épicé de Wendy's seront émerveillés. »

Garder la main sur un phénomène de restauration rapide

Bien-aimé des Canadiens, le sandwich au poulet épicé de Wendy's est un plat emblématique du menu qui a déclenché un phénomène de culture populaire. La version mondialement connue de Wendy's est devenue la préférée des amateurs grâce à sa poitrine de poulet juteuse, entièrement composée de viande blanche, marinée et panée dans le mélange unique et audacieux de piments et d'épices de Wendy's pour donner plus de saveur à l'intérieur et à l'extérieur. Et le tout est équilibré avec de la laitue croquante, de la tomate et de la mayonnaise.

L'équipe de Pringles a intelligemment combiné ces sensations gustatives complexes pour créer une collation hors du commun. Tout commence lorsque vous ouvrez le couvercle de la boîte pour découvrir des arômes de poulet frit. Vos yeux remarquent immédiatement la subtile teinte orangée des croustilles parsemées de poivre noir, qui rappelle la panure de la galette au poulet épicé de Wendy's. La texture légère et aérée des croustilles Pringles offre des couches de saveurs surprenantes qui commencent par des notes de poulet frit juteux. Vient ensuite un mélange d'épices piquantes telles que le poivre noir, le chili et le paprika, dont la chaleur augmente progressivement en intensité. Pringles offre cette sensation de saveur insensée dans chaque croustille. Chaque bouchée. Chaque fois. Partout.

« Pringles explose les limites des croustilles, encore une fois ! », déclare Liz Geraghty, chef du marketing international de Wendy's. « Ces maîtres de l'imitation ont créé une expérience gustative unique pour la foule d'amateurs de poulet épicé Wendy's de tout le Canada, qui peuvent maintenant continuer à profiter des délicieux produits Wendy's au-delà de l'expérience en restaurant. Cette collaboration est un mariage parfait, à la fois gourmand et délicieux. »

Une explosion de saveurs et de plaisir ingénieux

Pringles est unique avec ses goûts hors du commun, sa boîte à couvercle-pression et sa forme de croustille caractéristique, et ce n'est qu'un autre exemple original de la façon dont Pringles alimente la curiosité des amateurs de collations au Canada. Découvrez par vous-même comment Pringles injecte du plaisir ingénieux dans le quotidien avec le mélange Pringles à saveur de poulet épicé de Wendy's maintenant offert dans les épiceries partout au Canada pour une durée limitée. Cliquez ici pour trouver un détaillant près de chez vous.

À propos de Wendy's

Wendy's a été fondée en 1969 par Dave Thomas à Columbus, dans l'État d'Ohio aux États-Unis, et la marque a fait son entrée au Canada en 1975. Dave a bâti son entreprise selon le principe « Notre recette, c'est la qualité », qui demeure à ce jour la pierre d'assise du système chez Wendy's. Wendy's est reconnue pour ses hamburgers carrés préparés sur commande avec du bœuf frais canadien jamais congelé, ses salades fraîchement préparées avec de la laitue coupée à la main et d'autres plats qui font sa renommée, comme le chili, les pommes de terre au four et le dessert FrostyMD. L'entreprise Wendy's Company s'engage à agir comme il se doit et à influencer positivement la vie des gens. Cet engagement est réalisé particulièrement par son soutien à la Dave Thomas Foundation for Adoption Canada™ et par son programme signature Wendy's Wonderful Kids™, dont l'objectif est de trouver un foyer permanent rempli d'amour pour tous les enfants en attente d'adoption dans le système de placement en famille d'accueil de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, Wendy's et ses franchisés emploient des centaines de milliers de personnes dans plus de 6 800 restaurants à travers le monde dans le but de devenir la marque de restaurants la plus prospère et la plus aimée au monde. Pour plus de détails sur les franchises, communiquez avec nous à l'adresse www.wendys.com/franchising.

Visitez les sites www.wendys.ca et www.squaredealblog.com pour en savoir plus et écrivez-nous sur Twitter et Instagram en utilisant le mot-clic @wendyscanada, ainsi que sur Facebook à l'adresse www.facebook.com/wendyscanada.

Le nom Wendy's, Baconator, Frosty, la devise « Notre recette, c'est la qualité » et la Dave Thomas Foundation for Adoption sont des marques déposées de Quality is Our Recipe, LLC. Utilisées sous licence.

À PROPOS DE KELLOGG CANADA INC.

Chez Kellogg Canada, nous voulons enrichir et enchanter les consommateurs avec des aliments et des marques qui comptent. Nos marques parmi les favorites comptent entre autres All-Bran*, Kellogg's Corn Flakes*, Corn Pops*, Eggo*, Froot Loops*, Kellogg's Frosted Flakes*, Kashi*, Kellogg's* Raisin Bran deux pelletées*, Mini-Wheats*, Nutri-Grain*, pop-tarts*, Pringles*, Rice Krispies*, Special K*, Vector*, Morningstar Farms*, Cheez-It*, RXBAR* et plus encore. Nous sommes aussi une entreprise qui a du cœur : nous nous sommes engagés à aider à créer 3 milliards de meilleures journées d'ici la fin de 2030 grâce à notre plateforme d'objectif global Jours meilleurs de Kellogg'sMD. Pour en savoir plus sur notre modèle de chef de file commercial responsable, sur nos produits enchanteurs et sur la façon dont nous nous efforçons d'apporter notre contribution dans nos collectivités de par le monde, rendez-vous sur le site www.kelloggcompany.com. Pour en apprendre plus sur les efforts que déploie Kellogg Canada, veuillez visiter le site www.kelloggs.ca.

* © 2021, marque de commerce de Kellogg Company utilisée sous licence par Kellogg Canada Inc.

SOURCE Kellogg Canada Inc.

Renseignements: COORDONNÉES : Kellogg Canada -- Service d'assistance aux médias, 905-290-5416, [email protected]

Liens connexes

http://www.kelloggcompany.com