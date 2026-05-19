- Un nouveau partenariat qui bonifie l'expérience des clients, du trajet au séjour -

NEW YORK, le 19 mai 2026 /CNW/ - Fairmont Hotels & Resorts, propriété du chef de file mondial de l'hôtellerie Accor, dévoile aujourd'hui un tout nouveau partenariat avec Cadillac Canada, qui fait de la marque de luxe de General Motors Canada son nouveau partenaire automobile au pays. Cette collaboration rassemble deux marques riches d'une longue histoire, qui sont engagées à créer des moments extraordinaires et à proposer des expériences de voyage inoubliables à l'échelle du portefeuille canadien de Fairmont.

Cadillac Escalade IQ au Fairmont Waterfront (Groupe CNW/Fairmont Hotels & Resorts)

Dans le cadre de ce partenariat, les clients des hôtels Fairmont auront accès à un éventail de véhicules Cadillac, dont l'Escalade, le VISTIQ et l'ESCALADE IQ, lors de leur séjour. L'inclusion du VISTIQ et de l'ESCALADE IQ au partenariat permettra aux clients de découvrir l'offre du leader canadien des ventes de VE de luxe au Canada1, qui propose huit modèles électriques combinant design distinctif, technologies de pointe et performance sans effort rendant le trajet aussi agréable que la destination.

« Grâce à ce partenariat exclusif avec Cadillac Canada, nos clients pourront se déplacer avec style et confort tandis qu'ils explorent les villes cosmopolites, les côtes pittoresques et les paysages montagneux saisissants de notre grand pays depuis le confort de leur propre Cadillac », explique Omer Acar, directeur général de Fairmont Hotels & Resorts. « Il n'y a pas de meilleure façon de vivre l'inoubliable qu'en profitant de ces expériences à bord d'une Cadillac emblématique, conduite par un chauffeur privé. »

Cadillac et Fairmont Hotels & Resorts invitent les clients de la chaîne hôtelière à faire l'expérience de leur vision partagée du luxe moderne en réservant, sur la base du premier arrivé, premier servi, un trajet avec chauffeur pour explorer les environs à leur propre rythme. Ce service est offert en exclusivité dans les destinations canadiennes phares de la chaîne en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec.

« Cadillac redéfinit le luxe pour une nouvelle génération de conducteurs, et Fairmont a toujours été la référence en matière d'expériences hôtelières exceptionnelles. Ce partenariat marque la rencontre de ces deux univers. Il propose à nos clients actuels un nouveau point de contact avec la marque qu'ils aiment déjà, et offre aux clients de Fairmont qui découvrent Cadillac pour la première fois une introduction distinctive à l'univers des véhicules de luxe », poursuit Lauren MacDonald, directrice du marketing de GM Canada.

Les clients peuvent réserver leur expérience auprès du service de conciergerie de leur hôtel pour découvrir les sites culturels, les trésors urbains cachés et les paysages naturels spectaculaires qu'offre le Canada. Avantage supplémentaire du nouveau partenariat, les propriétaires Cadillac vérifiés qui s'inscrivent à ALL Accor - la plateforme de réservation et programme de fidélité d'Accor qui propose un vaste éventail de récompenses, de services et d'expériences - auront droit à plusieurs privilèges VIP lors de leur séjour dans les hôtels Fairmont du Canada.

Des images du nouveau partenariat sont offertes ICI.

À propos de Fairmont Hôtels et Resorts

L'enseigne Fairmont Hotels & Resorts est réputée pour son portefeuille sans égal de plus de 90 hôtels d'exception répartis à travers le monde, où les grands moments de la vie se célèbrent, les plaisirs se partagent, et les souvenirs restent gravés longtemps après le séjour. Hôtels majestueux ou refuges urbains, Fairmont crée depuis 1907 de sublimes adresses, porteuses d'émotions, riches en caractère et profondément liées à l'histoire et à la culture des destinations qui les accueillent, notamment des établissements aussi emblématiques que le Plaza de New York, le Savoy de Londres, le Fairmont Tokyo, le Fairmont Golden Prague, le Fairmont San Francisco, le Fairmont Banff Springs au Canada, le Fairmont Doha, ou encore le Fairmont The Palm à Dubaï. Les hôtels Fairmont sont l'épicentre de la vie sociale de leurs destinations, des lieux iconiques vers lesquels convergent les personnes, la culture et les idées. Réputé pour son service attentif, ses espaces communs somptueux, sa cuisine d'inspiration locale et ses bars et salons emblématiques, Fairmont s'enorgueillit également de ses origines de pionnier de l'hôtellerie de luxe et de son leadership en matière de développement durable et de pratiques touristiques responsables. Fairmont fait partie du groupe Accor, un leader mondial de l'hôtellerie, fort de plus de 5 800 hôtels implantés dans plus de 110 pays, et est membre de la plateforme de réservation et programme de fidélité ALL Accor, qui donne accès à un large éventail d'avantages, de services et d'expériences. fairmont.com | all.com | group.accor.com

À propos de General Motors Canada

La société General Motors du Canada, dont le siège social est situé à Oshawa, en Ontario, fait partie d'une entreprise mondiale qui s'engage à offrir de meilleurs moyens de transport, plus sécuritaires et plus durables. Au Canada, General Motors commercialise les véhicules de marques Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac par l'entremise de son solide réseau de concessionnaires canadiens, ainsi que les services OnStar. Pour en savoir plus, consultez le www.cadillaccanada.ca et le www.gm.ca, ou suivez @CadillacCanada et @GMCanada sur Instagram.

1 Selon les inscriptions totales de véhicules neufs canadiens de S&P Global Mobility pour l'année 2025 pour la définition du luxe de Cadillac.

SOURCE Fairmont Hotels & Resorts

Renseignements pour les médias : [email protected]