Faire avancer les Torontois : Investissements cruciaux dans le transport en commun 

SCARBOROUGH, ON, le 26 août 2019 /CNW/ - Les investissements stratégiques dans le transport en commun jouent un rôle clé dans le soutien de services de transport efficaces, abordables et durables qui aident les Torontois et leurs familles à se rendre au travail et à l'école et à accéder aux services essentiels à temps et en sécurité, puis à rentrer chez eux à la fin d'une longue journée.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé aujourd'hui, en compagnie de Jean Yip, députée de Scarborough-Agincourt, de l'honorable Caroline Mulroney, ministre des Transports de l'Ontario, de l'honorable Kinga Surma, ministre associée des Transports (RGT), de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, de John Tory, maire de la ville de Toronto, et de Jaye Robinson, présidente de la Toronto Transit Commission (TTC), que deux importants projets de transport en commun de la ville de Toronto pourraient bénéficier d'un financement prioritaire.

Le premier projet consistera à améliorer la capacité de la station Bloor-Yonge, la station de métro la plus achalandée du réseau de la TTC, qui voit défiler en moyenne plus de 200 000 passagers par jour ouvrable. La construction d'un quai additionnel à la station Yonge sur la ligne 2, la modification du quai de la station Bloor sur la ligne 1 et la construction d'un nouveau poste électrique permettront d'améliorer la sécurité des usagers du transport en commun ainsi que la capacité du réseau.

Le deuxième projet prévoit la construction de six nouvelles stations dans les couloirs ferroviaires Stouffville, Lakeshore East et Kitchener du réseau GO dans le cadre du programme SmartTrack. Ce projet tirera profit de l'infrastructure ferroviaire existante et du programme provincial d'expansion du réseau GO pour accroître le service local et élargir les options de transport en commun pour les navetteurs qui se déplacent à l'intérieur et à l'extérieur de Toronto.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1 milliard de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario et la ville de Toronto fourniront le reste du financement.

Citations

« Le gouvernement du Canada connaît le nombre de Torontois qui utilisent le transport en commun pour se rendre à la ville et dans les environs chaque jour, et il est bien conscient de l'importance de disposer d'une infrastructure de transport en commun solide et efficace pour bâtir une classe moyenne plus forte, préserver l'environnement et aider à réduire les embouteillages. Les projets que nous annonçons aujourd'hui amélioreront les services de transport en commun dans la RGT et fourniront aux navetteurs des moyens plus sûrs et plus efficaces pour se rendre là où ils doivent être. »



L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'infrastructure de transport en commun permet d'établir des collectivités fortes et durables où tous les résidents ont accès aux possibilités et aux services importants. Les investissements annoncés aujourd'hui contribueront à réduire l'encombrement du réseau de métro et ouvriront la voie à la construction d'un métro à Scarborough. Les stations SmartTrack qui seront situées à Scarborough, dont une dans Scarborough-Agincourt, permettront aux résidents de Scarborough de disposer d'un système de transport en commun plus fiable, efficace et pratique. »

Jean Yip, députée de Scarborough-Agincourt

« Nos investissements dans l'infrastructure créent de bons emplois et stimulent la croissance économique, façonnant ainsi l'avenir des familles ontariennes qui travaillent fort. Les projets de transport en commun essentiels comme ceux-ci font une réelle différence dans la vie des gens en les aidant à se déplacer en toute sécurité, à passer moins de temps à faire la navette entre le travail et la maison, et à consacrer plus de temps à faire des choses qu'ils aiment avec leurs proches. »

L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Ces projets démontrent ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les trois ordres de gouvernement travaillent ensemble à l'atteinte d'un objectif commun. Le programme de stations SmartTrack et l'amélioration de la capacité de la station Bloor-Yonge sont des étapes importantes dans la réalisation de notre objectif commun qui consiste en un ensemble de projets connexes visant à étendre le réseau, à désengorger l'infrastructure de transport et à améliorer l'expérience des usagers à Toronto et dans la RGT. La province de l'Ontario est déterminée à continuer de travailler avec ses partenaires pour atteindre cet objectif. »



L'honorable Caroline Mulroney, ministre des Transports de l'Ontario

« Les investissements dans le programme SmartTrack et le programme d'amélioration de la station Bloor-Yonge qui ont été annoncés aujourd'hui par le gouvernement fédéral sont une étape importante de la mise en œuvre de ces deux programmes essentiels du réseau de transport en commun de Toronto. Je tiens à remercier le gouvernement fédéral de son engagement à l'égard de Toronto et de l'amélioration de notre réseau de transport en commun. Il est plus important que jamais que les trois ordres de gouvernement travaillent ensemble pour répondre à la demande croissante de transport en commun dans tous les secteurs de notre ville. »

John Tory, maire de la ville de Toronto

« Nous investissons dans deux projets d'infrastructure prioritaires afin d'offrir un meilleur service de transport en commun aux résidents de Toronto. Le projet d'amélioration de la capacité de la station Bloor-Yonge est essentiel pour répondre à la croissance à long terme de l'achalandage de la TTC sur les lignes 1 et 2, soit Yonge-University et Bloor-Danforth. Cet agrandissement améliorera la capacité de l'un des points de correspondance les plus achalandés en Amérique du Nord. »

Jaye Robinson, présidente, Toronto Transit Commission



Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun, ce qui comprend 5 milliards de dollars disponibles pour des investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. En Ontario , le plan d'infrastructure fédéral Investir dans le Canada est un programme d'infrastructure de 30 milliards de dollars sur 10 ans dont les coûts sont partagés entre les administrations fédérale, provinciale et municipales. L' Ontario assumera une part de 33,33 % par projet, soit environ 10,2 milliards de dollars, le tout réparti en quatre volets : 1. collectivités rurales et nordiques, 2. transport en commun, 3. communauté, culture et loisirs, et 4. infrastructure verte.

, le plan d'infrastructure fédéral est un programme d'infrastructure de 30 milliards de dollars sur 10 ans dont les coûts sont partagés entre les administrations fédérale, provinciale et municipales. L' assumera une part de 33,33 % par projet, soit environ 10,2 milliards de dollars, le tout réparti en quatre volets : 1. collectivités rurales et nordiques, 2. transport en commun, 3. communauté, culture et loisirs, et 4. infrastructure verte. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan d'investissement stratégique dans les infrastructures de l' Ontario , un plan de 144 milliards de dollars sur 10 ans qui prévoit plus de 90 milliards de dollars pour le transport en commun et les routes provinciales au cours de la prochaine décennie.

Produit connexe

Document d'information

Faire avancer les Torontois : Investissements cruciaux dans le transport en commun

Un financement conjoint fédéral-provincial-municipal dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera deux projets d'infrastructure de transport en commun dans la ville de Toronto.

Le gouvernement du Canada a prévu un montant de plus d'un milliard de dollars pour ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pourvu que toutes les conditions de financement du gouvernement fédéral soient respectées, ce qui comprend l'approbation finale du Conseil du Trésor.

Le gouvernement de l'Ontario et la ville de Toronto contribuent également à ces projets essentiels d'infrastructure de transport en commun.

Renseignements sur les projets

Nom du projet Détails du projet Financement fédéral Projet d'amélioration de la capacité de la station Bloor-Yonge Bloor-Yonge est une station de métro du réseau de la Toronto Transit Commission (TTC) située au centre-ville de Toronto. C'est la station de métro la plus achalandée du réseau de la TTC, avec plus de 200 000 passagers en moyenne par jour ouvrable. Le projet d'amélioration de la capacité de la station Bloor-Yonge vise à accroître la sécurité des passagers et comprend la construction d'un quai supplémentaire à la station Yonge sur la ligne 2, l'apport de modifications au quai de la station Bloor sur la ligne 1, ainsi que la construction d'un nouveau poste électrique. 500 000 000 $ Projet du programme de stations SmartTrack Le programme de stations SmartTrack comprend la construction de six nouvelles stations dans les corridors ferroviaires Stouffville, Lakeshore East et Kitchener du réseau GO. Ce programme s'appuiera sur l'infrastructure existante de rail lourd et sur le programme provincial d'expansion du système ferroviaire GO, ce qui permettra d'accroître le service local et d'élargir les options de transport en commun pour les résidents qui voyagent à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. 585 200 000 $

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/map

Investissements fédéraux dans les infrastructures de l'Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/on-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, christine.bujold@ontario.ca; Lawvin Hadisi, Attachée de presse, bureau du maire, Ville de Toronto, 647-460-7507, Lawvin.Hadisi@toronto.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca