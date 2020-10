Facturation.net consolide sa position de leader de la facturation médicale

MONTRÉAL, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - Facturation.net, un chef de file en facturation médicale au Québec, annonce l'acquisition de Médijuris, une des plus importantes agences dans le domaine. Les deux entreprises évolueront sous le giron du Groupe Facturation.net │ Médijuris.

« Je suis très fier que Médijuris se joigne à notre groupe, a déclaré François Carignan, président et chef de la direction de Facturation.net. C'est une équipe solide avec un haut degré de spécialisation en agence, qui complète bien notre offre de service et nous permet de partager notre approche entièrement personnalisée et sur mesure à encore plus de médecins. »

Avec les 1 011 médecins clients de Médijuris, le groupe compte maintenant plus de 6 300 médecins facturant à la RAMQ, ce qui confirme la position de Facturation.net comme 1er choix pour les médecins omnipraticiens et pour 26 spécialités médicales.

« Nous sommes très heureux d'unir nos forces à celles de Facturation.net, a confirmé Nicolas Bellemare, président de Médijuris qui agira à titre de vice-président développement des affaires du Groupe. Le regroupement avec Facturation.net permet enfin à Médijuris et à nos clients de profiter de la meilleure technologie disponible sur le marché de la facturation médicale au Québec. Nos clients bénéficieront désormais de rapports comparatifs et profils de pratique encore plus performants et d'analyses plus poussées, sans compter un accès en temps réel et immédiat à toutes leurs statistiques. »

Les deux entreprises combineront dorénavant leurs ressources et efforts dans la poursuite de leur mission commune, celle de simplifier le quotidien du médecin. Les clients actuels de Médijuris et Facturation.net conserveront les mêmes conseillers spécialisés et pourront compter sur la même qualité de service.

À propos de Facturation.net

Entreprise canadienne dont le siège est situé à Québec, Facturation.net prend en charge la facturation médicale et simplifie le quotidien des médecins spécialistes et omnipraticiens depuis plus de 35 ans. Avec maintenant plus de 6 300 clients, Facturation.net est devenu un chef de file grâce à sa solution facile d'utilisation et à ses équipes d'experts compétents et dédiés.

À propos de Médijuris

Médijuris est une entreprise canadienne dont le siège est situé à Québec. Œuvrant depuis 2011 comme agence de facturation médicale au Québec, elle propose une approche entièrement personnalisée et sur mesure, un encadrement humain et combine l'expertise juridique à la médecine afin d'accompagner les médecins dans toutes les sphères de leur carrière. Plus de 1 000 omnipraticiens et spécialistes comptent sur Médijuris pour leur offrir la tranquillité d'esprit entourant les services de facturation. Médijuris est invité régulièrement comme conférencier-expert dans divers congrès associatifs et médicaux.

