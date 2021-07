MONTRÉAL, le 19 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Facturation.net, membre de Groupe Purkinje, le chef de file en facturation médicale au Québec, annonce l'acquisition de Les services informatiques F.M.P. Inc. (F.M.P.), un des plus importants fournisseurs de solutions numériques dans le domaine au Québec.

« Nous sommes heureux de vous annoncer que l'équipe de F.M.P. fait maintenant partie de Groupe Purkinje. De beaux talents se joignent à nous afin d'innover continuellement dans le domaine de la facturation médicale et d'offrir un service de haute qualité à l'ensemble de nos clients », a déclaré François Carignan, président et chef de la direction de Facturation.net. Leur haut degré d'expertise au niveau des services de la facturation médicale sera un atout pour consolider notre position de leader auprès des médecins et agences de facturation médicale.

L'ajout des médecins facturant à la RAMQ via F.M.P. confirme la position de Facturation.net comme 1er choix pour les médecins omnipraticiens et pour 26 spécialités médicales.

« Nous sommes optimistes de nous joindre à l'équipe de Facturation.net afin d'innover dans la facturation médicale. » ont confirmé les dirigeants de F.M.P., qui demeurent au sein de Groupe Purkinje. Les deux entreprises œuvreront ensemble afin d'atteindre leur objectif commun, soit celle de simplifier le quotidien des médecins et des agences de facturation médicale. Les clients actuels de F.M.P. conserveront les mêmes experts en facturation et pourront compter sur la même qualité de service.

À propos de Facturation.net

Entreprise canadienne dont le siège social est situé à Québec, Facturation.net prend en charge la facturation médicale et simplifie le quotidien des médecins spécialistes et omnipraticiens depuis plus de 35 ans. Facturation.net est devenu le chef de file grâce à sa solution facile d'utilisation et à ses équipes d'experts compétents et dédiés. Les omnipraticiens et médecins spécialistes comptent sur Facturation.net pour obtenir la tranquillité d'esprit entourant leur facturation médicale.

À propos de F.M.P.

F.M.P. est une entreprise québécoise dont le siège social est situé à Montréal. Œuvrant depuis 1990 comme fournisseur de logiciel reconnu par la RAMQ et agence de facturation médicale au Québec, F.M.P. propose une approche entièrement personnalisée et sur mesure. La transaction comprend aussi l'agence de facturation Doctors Billing Services (D.B.S.) qui était propriété de F.M.P. et qui offre également des services de facturation médicale.

SOURCE Facturation.net

