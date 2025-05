TORONTO, le 6 mai 2025 /CNW/ - Factor, le principal service de livraison de repas prêts à manger au Canada, est fier d'annoncer son partenariat officiel avec la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), juste à temps pour la très attendue saison de séries éliminatoires de la ligue, qui débutera en mai.

En tant que partenaire officiel de la LPHF pour les repas prêts à manger, Factor aidera à nourrir les athlètes et les partisans pendant les séries éliminatoires de la ligue, renforçant ainsi la mission de la marque d'offrir des repas préparés par des chefs et approuvés par les diététistes qui aident les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, sur la glace et à l'extérieur.

« Comme les athlètes de la LPHF, nos repas sont conçus pour être performants », a déclaré Kevin Marban, directeur général de Factor. « Ce partenariat ne se limite pas à la nourriture. Il s'agit de promouvoir l'excellence, de stimuler l'ambition et de s'associer à une ligue qui réécrit l'avenir du sport féminin au Canada. »

Dans le cadre de ce partenariat, Factor sera mis en vedette tout au long des séries éliminatoires grâce à des intégrations numériques et à des activités de marque dans les arénas en Ontario et au Québec.Les amateurs auront l'occasion de découvrir Factor au moyen de contenu exclusif, de cadeaux et de vidéos narratives concordant avec les matchs les plus importants de la ligue.

« Comme nos athlètes, nos partisans sont très motivés, font attention à ce qu'ils mangent et sont passionnés par la performance, tant dans la vie que sur la glace », a déclaré Chelsea Purcell, directrice principale des partenariats d'entreprise de la LPHF. « L'engagement de Factor à l'égard de repas frais préparés par des chefs qui rendent le bien-être accessible convient parfaitement à nos partisans et à nos athlètes. »

Factor favorise une saine alimentation en offrant des repas frais et prêts à manger directement à votre porte, sans que vous ayez à vous soucier de la cuisson, de la préparation ou de la planification. Des chefs experts préparent chaque repas à l'aide d'ingrédients et de protéines de qualité supérieure provenant d'animaux élevés sans antibiotiques. Nos plats ne contiennent pas de sucres raffinés ni d'huiles. Vous pouvez ainsi savourer des aliments sains et nutritifs sans compromis. Le menu de Factor change toutes les semaines et propose toujours plus de 35 options : des repas riches en protéines, faibles en calories, végés, végans, cétogènes et les choix du chef. Bref, toute une gamme de repas équilibrés pouvant convenir à différentes préférences et vous aider à rester sur la bonne voie, peu importe votre emploi du temps.

Pour en savoir plus sur Factor, visitez repasfactor.ca

À propos de Repas Factor

Factor est un service de livraison de repas frais prêts à manger qui propose une toute nouvelle approche. Son menu qui change chaque semaine compte toujours plus de 35 options. Grâce à ses repas préparés par des chefs et approuvés par des diététistes, bien manger est à la fois simple et pratique, sans compromis sur le goût. Chaque repas est fait à partir d'ingrédients de qualité vraiment frais. Factor offre la livraison aux résidents de toutes les provinces à l'est du Manitoba et prévoit d'étendre ses activités dans l'Ouest canadien en 2025. Elle est issue de HelloFresh, le chef de file mondial des services de boîtes-repas, ce qui signifie que les Canadiens peuvent s'attendre à la même qualité, à la même fraîcheur et à la même fiabilité qu'ils connaissent déjà et qu'ils aiment. Pour en savoir plus, consultez le site www.repasfactor.ca.

À propos de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF)

La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) est une ligue professionnelle de hockey sur glace d'Amérique du Nord composée de huit équipes, soit Boston, Minnesota, Montréal, New York, Ottawa, Seattle, Toronto et Vancouver, chacune ayant des équipes composées des meilleures joueuses de hockey au monde. Lancée le 1er janvier 2024, la LPHF a battu de nombreux records d'affluence et détient le record mondial pour un match de hockey féminin. En 2024, la LPHF a été reconnue par le Sports Business Journal comme la percée sportive de l'année et a obtenu la première place dans la toute première édition canadienne du Harris Poll, qui classe la réputation des entreprises. Visitez le site thepwhl.com pour acheter des billets et des produits dérivés, et abonnez-vous à l'infolettre de la LPHF pour recevoir les dernières nouvelles de la Ligue. Suivez la Ligue sur toutes les plateformes de médias sociaux @thepwhlofficial.

La LPHF, le logo de la LPHF et les noms et logos des équipes de la LPHF sont des marques de commerce de la LPHF. © LPHF 2025. Tous droits réservés.

