Facebook lance des outils musicaux créatifs au Canada

Le Canada possède un riche écosystème musical. Ces nouvelles expériences sont rendues possibles grâce à de nouveaux partenariats avec des sociétés et organisations éditrices de musiques, ainsi qu'avec des étiquettes et distributeurs au Canada. Pour que l'expérience musicale sur Facebook et Instagram reflète la diversité des artistes canadiens et des goûts musicaux, nous avons travaillé en étroite collaboration avec un éventail de partenaires et d'artistes, et consulté des experts locaux de l'industrie.

L'une des façons dont cette collaboration prend vie est à travers la musique que les gens peuvent chercher et partager. Nous avons créé des thématiques spécifiques au Canada. Ainsi, lorsqu'ils chercheront une chanson à inclure dans une vidéo ou un Story, les Canadiens trouveront une immense bibliothèque de musique d'artistes locaux. Cette bibliothèque comprend des symboles bien-aimés, des artistes en tête des palmarès, ainsi que des artistes d'origine autochtone comme Snotty Nose Rez Kids et des artistes francophones comme Marie-Mai, en plus de millions de chansons de partout dans le monde.

C'est aussi un moment excitant pour les artistes et les compositeurs canadiens. Nous avons vu des artistes et des compositeurs de chansons atteindre de nouveaux publics, construire leurs marques, établir des liens et connecter véritablement avec leurs fans grâce à nos produits. Nous sommes ravis de faire plus pour connecter les gens à des niveaux plus profonds avec la musique et les artistes et auteurs-compositeurs qu'ils aiment tout en offrant aux artistes et compositeurs de nouvelles façons de construire leur identité.



« La musique n'a pas de langue, et des plateformes comme Facebook et Instagram lui permettent de transcender les frontières », indique Marie-Mai, auteure-compositrice-interprète québécoise détentrice de nombreuses certifications platine. « Le lancement de ces nouvelles fonctionnalités musicales me permet d'établir un lien plus intime avec mes fans, de construire ma carrière en atteignant de nouveaux publics, et de donner à ma musique une plateforme qui lui permettra d'être entendue dans le monde entier ».

« Nous travaillons pour donner une voix aux expériences autochtones, pour outiller nos jeunes et pour assurer une plus grande représentation dans la musique ici sur l'Île de la Tortue (Canada) et dans le monde entier. Nous sommes ravis de voir Facebook et Instagram lancer ces nouveaux outils et nous fournir une plateforme qui nous permettra de mieux atteindre nos fans et de mieux connecter avec eux », expliquent Yung Trybez et Young D du duo de hip-hop autochtone Snotty Nose Rez Kids.



Musique et paroles dans les Stories

Les Canadiens pourront désormais ajouter une chanson à leurs photos et vidéos dans leurs Stories. Il suffit d'ouvrir l'appareil photo dans Facebook ou Instagram, ou de sélectionner une photo ou une vidéo dans votre galerie, de toucher l'icône des autocollants, d'ajouter l'autocollant Musique et de faire une recherche dans une bibliothèque de chansons. Si la chanson a des paroles, celles-ci s'afficheront automatiquement et vous pourrez vous en servir comme point de référence pour sélectionner la section de la chanson que vous souhaitez inclure. Touchez les paroles pour changer l'animation et le style du texte, et déplacez les paroles, faites-les pivoter ou redimensionnez-les comme vous le feriez pour un autocollant normal.

Voici plus d'informations sur les nouvelles expériences lancées aujourd'hui.

De la musique sur votre profil Facebook

Désormais, vous pouvez également ajouter des vidéos avec de la musique dans une nouvelle section musicale de votre profil Facebook. De plus, vous pouvez épingler des chansons en haut de votre profil pour que vos amis puissent en savoir plus sur vos goûts musicaux. Les morceaux épinglés sur votre profil afficheront l'artiste et le titre. Lorsque vos amis écoutent une chanson sur votre profil, ils peuvent écouter un extrait sur Facebook ou appuyer dessus afin d'écouter le morceau complet sur une plateforme de streaming. Ils peuvent ajouter la même chanson à leur profil ou cliquer pour visiter la page du chanteur ou du groupe.

Autocollant de questions musicales dans Instagram

Le populaire autocollant de questions dans les Stories Instagram a maintenant accès au volet musical! Vos amis peuvent répondre à votre autocollant de questions avec une chanson de la bibliothèque musicale - et vous pouvez alors partager vos réponses favorites dans votre Story. De nouveaux effets visuels répondant aux rythmes et aux sons de la musique ont aussi été ajoutés aux Stories.

Ce qui est à venir

Nous sommes ravis de travailler avec des partenaires de l'industrie musicale du monde entier pour mettre en place ces fonctionnalités dans de nouveaux pays, comme ici au Canada. Nous sommes impatients de continuer à innover ensemble pour créer de nouvelles façons de permettre à la musique de faire partie de la façon dont les gens partagent, restent en contact et s'expriment sur nos plateformes.

