Présenté par FACE Coalition en collaboration avec BLAXPO, et propulsé par Interac, Montréal est la première de cinq villes où des fondateurs noirs rivaliseront pour accéder à 200 000 $ en capital non dilutif lors de la grande finale de Toronto

MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - La Fédération Africaine Canadienne de l'Économie, connue sous le nom de FACE, a annoncé aujourd'hui le lancement de la tournée canadienne Melamoon 2026 à Montréal, donnant le coup d'envoi à une tournée dans cinq villes conçue pour connecter les fondateurs noirs au capital, à la visibilité et aux occasions. L'événement revient pour une deuxième année consécutive, s'appuyant sur l'élan créé par son édition inaugurale de 2025.

Les lauréat·e·s du prix Melamoon 2025 avec la ministre Rechie Valdez (au centre), la PDG de Black Ambition Felecia Hatcher (à gauche) et la PDG et cofondatrice de FACE Coalition Tiffany Callender (à droite). (Groupe CNW/Federation Africaine Canadienne De L’Économie)

L'événement qualificatif de Montréal aura lieu le 23 mai à l'Édifice Hélène Desmarais, au 501, rue de la Gauchetière O., et marque le premier arrêt d'une compétition canadienne qui se poursuivra à Toronto, Edmonton, Halifax et Vancouver avant de culminer avec une grande finale à Toronto.

« Melamoon, c'est plus qu'une compétition. Il s'agit de faire en sorte que les fondateurs noirs soient vus, soutenus et connectés au capital et aux réseaux dont ils ont besoin pour prendre de l'expansion. Quand les entrepreneurs noirs prospèrent, les communautés prospèrent et l'économie du Canada grandit avec eux. »



-- Tiffany Callender, cheffe de la direction et cofondatrice, FACE Coalition

Melamoon est la plus grande compétition de « pitch » sans prise de participation au Canada consacrée aux entrepreneurs noirs. Grâce à des qualifications en direct dans plusieurs villes et à une finale canadienne, la plateforme vise à aider les entrepreneurs noirs à gagner en visibilité, à renforcer leur préparation à l'investissement et à concourir pour une part de 200 000 $ en financement non dilutif.

À un moment où les fondateurs noirs continuent de faire face à des obstacles dans l'accès au capital, aux réseaux et à la visibilité, Melamoon positionne l'entrepreneuriat noir comme un moteur national de croissance économique. La tournée vise non seulement à mettre en lumière les fondateurs, mais aussi à renforcer l'écosystème qui les entoure en réunissant, dans chaque ville, des investisseurs, des chefs d'entreprise, des partenaires institutionnels et des alliés communautaires.

Montréal donnera le ton à la tournée canadienne en rassemblant fondateurs, partenaires de l'écosystème, professionnels et sympathisants pour une journée complète de « pitchs » en direct, de réseautage et de programmation axée sur la croissance des entreprises et l'accès au capital.

« Montréal est l'endroit où le mouvement commence. Les fondateurs noirs du Québec ont toujours été prêts. Melamoon veille à ce que tout le pays le voie. »



-- Tiffany Callender, cheffe de la direction et cofondatrice, FACE Coalition

La route vers 200 000 $ : fonctionnement de la tournée canadienne

Melamoon 2026 est une tournée qualificative pancanadienne dans cinq villes. Chaque ville accueille un événement de « pitch » en direct où des fondateurs noirs se présentent devant un jury d'experts, et les meilleurs passent à l'étape suivante en vue de la grande finale canadienne à Toronto. La bourse canadienne comprend :

Grand prix -- 100 000 $

-- 100 000 $ Deuxième prix -- 50 000 $

-- 50 000 $ Troisième prix -- 25 000 $

-- 25 000 $ Prix du public -- 25 000 $

Montréal est le premier arrêt. Le talent et l'ambition que les fondateurs du Québec démontreront le 23 mai donneront le ton à l'ensemble de la compétition canadienne.

À QUOI S'ATTENDRE LORS DE L'ÉVÉNEMENT QUALIFICATIF DE MONTRÉAL

Organisé à l'Édifice Hélène Desmarais, au cœur de Montréal, le 23 mai sera une journée complète pensée pour l'excellence noire :

Compétition de « pitch » qualificative en direct -- Des fondateurs noirs du Québec monteront sur scène devant un jury d'experts. Les meilleurs passeront à l'étape suivante vers la grande finale de Toronto et la bourse de 200 000 $.

Conférences et séances d'experts -- Une programmation consacrée à l'entrepreneuriat, à l'accès au capital et à la croissance des entreprises, mettant en vedette des voix issues de l'écosystème noir des affaires et de l'innovation.

Accès à des investisseurs et à des mentors -- Un accès direct à des investisseurs, conseillers et partenaires du capital présents sur place spécialement pour rencontrer et soutenir les fondateurs noirs.

Activations des partenaires de l'écosystème -- Des organismes de soutien aux entreprises noires et des partenaires communautaires du Québec et du Canada offriront ressources et connexions tout au long de la journée.

UNE COLLABORATION CONÇUE POUR LE POUVOIR ÉCONOMIQUE NOIR

Melamoon Montréal est propulsé par une coalition d'organisations unies par une même conviction : quand les fondateurs noirs gagnent, le Canada gagne.

FACE Coalition dirige la tournée canadienne grâce à son mandat, à son infrastructure de capital et à la confiance de la communauté, construits en décaissant plus de 50 millions de dollars à près de 600 entreprises noires partout au Canada. (see note above in english)

BLAXPO, la principale plateforme canadienne de mobilité économique noire, apporte l'infrastructure événementielle, l'écosystème professionnel et l'énergie communautaire qui font du 23 mai bien plus qu'un simple événement de « pitch ». « Nous avons créé BLAXPO pour que les professionnels et les fondateurs noirs puissent entrer dans une salle et sentir qu'elle a été pensée pour eux », a déclaré Nicole Antoine, cofondatrice et cheffe de la direction de BLAXPO. « Faire équipe avec FACE Coalition pour Melamoon est une suite naturelle à cette mission. Le 23 mai, les fondateurs noirs de Montréal auront la communauté, le capital et une véritable chance d'accéder à une scène canadienne, le tout au même endroit. »

Interac, l'un des réseaux financiers les plus fiables au Canada, propulse l'ensemble de la tournée, de Montréal jusqu'à la grande finale de Toronto.

www.facecoalition.com | www.melamoon.ca

À PROPOS DE FACE COALITION

Fondée en 2021, FACE Coalition est un organisme national, bilingue, à but non lucratif et dirigé par des personnes noires, consacré à stimuler la croissance économique et à créer de la richesse générationnelle pour les Canadiens d'ascendance africaine. À titre d'administrateur du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires (BELF), un fonds de 160 millions de dollars soutenu par le gouvernement du Canada et la Banque de développement du Canada, FACE a approuvé plus de 67 millions de dollars en prêts et a décaissé plus de 50 millions de dollars à près de 600 entreprises noires partout au Canada. Visitez le www.facecoalition.com.

À PROPOS DE MELAMOON

Melamoon est plus qu'une compétition de « pitch »: c'est un mouvement national pour le pouvoir économique noir. Présenté par FACE Coalition en collaboration avec BLAXPO, et propulsé par Interac, Melamoon 2026 s'arrête dans cinq villes canadiennes avant de culminer avec une grande finale canadienne à Toronto, où 200 000 $ en capital non dilutif seront remis à des fondateurs noirs. Aucune prise de participation. Aucun piège. Juste du carburant. Visitez le www.melamoon.ca.

À PROPOS D'INTERAC

Interac Corp. est un moyen fiable et sécuritaire de payer et de recevoir des paiements au Canada, profondément engagé à favoriser une participation financière inclusive pour tous les Canadiens. À titre de fier commanditaire propulseur de Melamoon 2026, Interac soutient la prochaine génération de fondateurs noirs d'un océan à l'autre. Visitez le www.interac.ca.

À PROPOS DE BLAXPO

BLAXPO est la principale plateforme canadienne de mobilité économique noire, reliant les professionnels et les fondateurs aux emplois, au capital et aux occasions qui génèrent de véritables résultats. En 2026, BLAXPO collabore avec FACE Coalition pour présenter Melamoon à Montréal, réunissant la principale conférence professionnelle noire du Canada et la compétition de « pitch » la plus ambitieuse au pays pour les fondateurs noirs. Visitez le www.blaxpo.ca.

Melamoon remercie chaleureusement Interac, BIZ, BEKH, le gouvernement du Canada et BLAXPO de leur soutien.

SOURCE Federation Africaine Canadienne De L’Économie

DEMANDES MÉDIAS : Pour les demandes des médias, les demandes d'entrevue ou l'accréditation de presse pour l'événement du 23 mai à Montréal : Isabelle Desmarais, Directrice, marketing et communications, FACE Coalition, [email protected]