TVA, LCN, QUB Radio et leurs plateformes numériques diffuseront l'émission en direct

MONTRÉAL, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Demain, à compter de 20 h, les Québécois auront une première chance d'entendre les cinq chefs des partis provinciaux débattre des enjeux qui les préoccupent lors du Face-à-Face Québec 2022, animé par Pierre Bruneau.

Pendant deux heures, trois grandes thématiques seront au cœur des échanges entre François Legault, chef de la Coalition avenir Québec, Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec, Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire, Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, et Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec:

L'environnement, la qualité de vie et l'économie

La santé, la famille et l'éducation

L'immigration, la langue et l'identité

Chaque thème sera divisé en trois blocs. Au début de chacun des blocs, les cinq chefs débattront tous ensemble pour approfondir chaque question. Par la suite, deux chefs débattront en formule face-à-face. Après le troisième thème, un dernier tour de table sera lancé pour clore le Face-à-Face Québec 2022. Les chefs auront alors une minute en fin d'émission pour s'adresser directement à la population.

TVA, LCN et QUB Radio diffuseront en direct le Face-à-Face Québec 2022, qui sera diffusé en simultané sur le site Web tvanouvelles.ca et sur l'application TVA+.

Programmation spéciale tout au long de la journée

En matinée, à Salut, Bonjour (TVA) et au Québec matin (LCN), et toute la journée, notre équipe d'analystes politiques et de journalistes sera en studio et sur le terrain pour expliquer les enjeux du Face-à-Face et recueillir les commentaires des citoyens, à quelques heures de ce premier débat de la campagne électorale.

Dès 18 h, sur les ondes de LCN et à QUB radio, Paul Larocque mettra la table lors d'une émission spéciale prédébat. Il sera accompagné des analystes Mario Dumont, Emmanuelle Latraverse, Jean-Marc Léger, Pierre-Olivier Zappa, Philippe-Vincent Foisy ainsi qu'Antoine Robitaille pour faire un tour d'horizon des faits saillants de la campagne électorale, de même qu'une analyse de la position respective des partis sur les différents enjeux.

À la suite du Face-à-Face, Pierre-Olivier Zappa et ses collaborateurs présenteront en direct les points de presse des cinq chefs, puis les analyseront dans Le TVA 22 heures qui sera d'une durée d'une heure pour l'occasion.

