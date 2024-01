REGINA, SK, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Financement agricole Canada (FAC) est heureuse d'annoncer un nouveau Programme d'incitatifs aux pratiques durables qui appuiera les producteurs de grandes cultures qui participent au programme de gérance des nutriments 4B de Fertilisants Canada à l'aide d'AgExpert. Le programme encourage les producteurs à adopter des pratiques de gestion exemplaires 4B pour aider à protéger l'environnement sans compromettre leur compétitivité.

FAC lance un programme visant à encourager l’adoption du programme de gérance des nutriments 4B (Groupe CNW/Financement agricole Canada)

Le programme a été annoncé aujourd'hui lors du Western Canadian Crop Production Show à Saskatoon, ce qui laissera aux producteurs le temps de participer au programme dès la campagne agricole de 2024.

« Ce programme met à la disposition des producteurs agricoles l'innovation, la science et l'expertise requises pour répondre à la demande croissante d'aliments produits de façon rentable et durable, déclare Justine Hendricks, présidente-directrice générale de FAC. Nous avons l'extraordinaire possibilité de récompenser les clients de FAC qui participent au programme de gérance des nutriments 4B de Fertilisants Canada. La simplification du processus de gestion et de vérification des données grâce à AgExpert offre aux producteurs un moyen simple de mettre en œuvre des pratiques agricoles adaptées au climat et d'obtenir des résultats optimaux pour leur exploitation. »

Pour être admissible au Programme d'incitatifs aux pratiques durables, un client de FAC ayant des prêts actifs doit :

avoir mis en place un plan de gérance des nutriments 4B ;

; consigner ses activités de production, comme l'application d'engrais, dans AgExpert Champs au cours de la campagne agricole;

d'ici la fin de la saison de croissance, faire vérifier ses pratiques de gestion exemplaires par un agronome désigné détenant la certification 4B dans AgExpert Champs.

« Avant l'ensemencement, les producteurs collaboreront avec leur agronome détenant la certification 4B afin de planifier leur campagne agricole et ils suivront ensuite les pratiques décrites dans le programme de gérance des nutriments 4B de Fertilisants Canada tout au long du cycle de culture, explique Curtis Grainger, directeur principal des programmes de développement durable de FAC. ‌À l'aide d'AgExpert, les agronomes peuvent vérifier si les producteurs ont suivi le plan 4B. Une fois la campagne agricole terminée, les producteurs pourront utiliser cette vérification pour présenter une demande au titre du Programme d'incitatifs aux pratiques durables. »

FAC continue de travailler avec différents secteurs pour soutenir la santé à long terme de l'industrie agricole et agroalimentaire en encourageant l'adoption de pratiques durables.

Le programme de gérance des nutriments 4B de Fertilisants Canada est un cadre de pratiques de gestion exemplaires, soit l'utilisation d'engrais de la bonne source, à la bonne dose, au bon moment et au bon endroit. Ces pratiques aideront les producteurs à augmenter leur production et leur rentabilité, et à améliorer la protection de l'environnement.

« Les engrais sont essentiels à la sécurité alimentaire et constituent l'intrant le plus important pour maximiser le rendement des cultures. Le programme de gérance des nutriments 4B donne aux producteurs les outils dont ils ont besoin pour réduire les effets sur l'environnement tout en continuant à produire des cultures saines et nutritives, affirme Karen Proud, présidente et directrice générale de Fertilisants Canada. Nous sommes heureux d'avoir travaillé avec l'équipe de FAC afin d'intégrer les principes 4B dans AgExpert. En ajoutant ces pratiques dans un programme d'incitatifs aux pratiques durables de FAC, les producteurs seront encouragés à adopter ces pratiques de gestion exemplaires et durables. »

La force du Canada en matière de production alimentaire repose sur l'adoption d'outils agricoles numériques et de solutions durables novatrices. Cette annonce illustre les progrès qui peuvent être réalisés lorsque différents groupes associent leur expertise pour réaliser une vision commune.

« AgExpert offre aux agriculteurs des outils et solutions fiables qui leur permettent de centraliser leur information, d'accroître l'efficience de leur exploitation agricole et de tirer pleinement profit de leurs données. En intégrant des programmes tels que le programme de gérance des nutriments 4B dans AgExpert grâce au Programme d'incitatifs aux pratiques durables, FAC témoigne de son engagement à fournir des outils importants pour faire progresser l'industrie agricole et agroalimentaire du Canada », précise Mme Hendricks.

Les producteurs qui souhaitent participer au Programme d'incitatifs aux pratiques durables 4B devraient communiquer avec un agronome détenant la certification 4B et se préparer en vue du début officiel du programme en mai 2024.

