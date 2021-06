Les besoins en denrées en croissance au cours de la pandémie Entre avril 2020 et mars 2021, Moisson Montréal a redonné une valeur de plus de 117 M$ en nourriture aux organismes de Montréal et aux autres Moissons et banques alimentaires au Canada, soit 44 % de plus qu'à la même période l'année précédente.

Un projet pilote audacieux pour réduire le gaspillage alimentaire

Les producteurs agricoles doivent souvent prendre une décision difficile lorsqu'ils ont des surplus importants d'aliments frais. La volonté d'offrir ces surplus en dons est très présente mais les organismes capables de les recevoir manquent à l'appel. Auparavant, le réseau d'aide alimentaire n'était pas adéquatement équipé pour recueillir et redistribuer rapidement des quantités industrielles de fruits et légumes frais en vrac. « FAC est heureuse de s'associer à Moisson Montréal, la plus grande banque alimentaire du réseau canadien, pour relever ce défi, » explique Louis Turcotte, directeur supérieur, financement corporatif et commercial à FAC. « Nous espérons que l'organisme puisse agir comme hub pour tout l'Est du Canada. Pour faire un don de fruits ou légumes frais (ou congelés) en grandes quantités, les entreprises agroalimentaires peuvent désormais contacter Moisson Montréal qui a maintenant les équipements nécessaires pour recevoir ces dons d'envergure. »

Bonduelle répond à l'appel

« Bonduelle est heureuse de la collaboration entre FAC et Moisson Montréal pour le lancement de ce projet révolutionnaire, » mentionne Jean-Pierre Haché, vice-président qualité, santé et sécurité chez Bonduelle. « Forte de cette initiative, Bonduelle souhaite reproduire ce modèle ailleurs en Amérique du Nord afin de donner davantage aux communautés dans lesquelles l'entreprise évolue. Nous espérons que ce projet trouvera écho auprès d'autres fabricants qui souhaitent également donner et qui font face à des contraintes similaires. C'est la preuve que tout est possible avec les bonnes personnes autour de la table. Nous sommes reconnaissants envers tous les employés de Bonduelle, anciens et actuels, ainsi que Moisson Montréal et FAC qui ont collaboré à la réalisation de ce projet. »

Bonduelle, grand partenaire déjà de longue date des banques alimentaires telles que Moisson Montréal, a répondu à l'appel dès le début du projet en offrant non seulement des dons en denrées pour alimenter la ligne d'ensachage mais aussi en offrant des précieux conseils techniques qui ont grandement aidé à la réalisation du projet.

« Moisson Montréal est profondément reconnaissante à FAC, à Bonduelle et à tous les acteurs qui ont collaboré avec passion pour nous permettre ultimement d'offrir davantage de fruits et légumes au grand réseau d'entraide. Ceci répond à un besoin criant et permet de promouvoir les saines habitudes alimentaires, » affirme Richard D. Daneau.

À propos de Moisson Montréal

Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. Sa mission consiste à fournir un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires desservant les personnes en difficulté de l'île de Montréal tout en participant au développement de solutions durables pour favoriser la sécurité alimentaire. Grâce à un modèle opératoire qui repose sur la récupération alimentaire plutôt que les achats ainsi que l'immense générosité des bénévoles et donateurs en denrées, Moisson Montréal bénéficie d'un effet de levier extraordinaire: chaque dollar donné permet de redistribuer plus de 15 $ de nourriture. Moisson Montréal remet 20 millions de kilogrammes de denrées par année au grand réseau d'entraide, incluant près de 300 organismes communautaires accrédités sur l'île de Montréal qui répondent à quelque 600 000 demandes d'aide alimentaire par mois.

À propos de FAC

FAC est le plus important prêteur à l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne et possède un portefeuille de prêts de première qualité de plus de 41 milliards de dollars. Nos employés ont à cœur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Canada. Nous offrons des solutions de financement souples et concurrentielles ainsi que des logiciels de gestion, de l'information et des connaissances spécialement conçus pour l'industrie agricole et agroalimentaire. À titre de société d'État financièrement autonome, nous versons des dividendes à notre actionnaire, et nous réinvestissons nos profits dans les secteurs et les collectivités que nous servons. Pour en savoir plus, visitez fac.ca.

SOURCE MOISSON MONTREAL

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, des photos ou une entrevue, communiquez avec : Maggie Borowiec, Moisson Montréal, 514-701-4206, [email protected]; Éva Larouche, FAC, 1-888-780-6647, [email protected]

Liens connexes

http://www.moissonmontreal.org/